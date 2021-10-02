Так казнили главных нацистских преступников

Приговоры главным нацистским преступникам были оглашены на Нюрнбергском процессе 30 сентября и 1 октября 1946 года. Двенадцать из них (Мартин Борман заочно) были приговорены к смертной казни через повешение. Смертные приговоры привели в исполнение в ночь на 16 октября. За три часа до казни Герман Геринг (Hermann Göring) покончил жизнь самоубийством, приняв цианистый калий. Кто именно пронес в строго охраняемую тюрьму капсулу с ядом, точно не известно до сих пор. Остальные были казнены в переоборудованном спортзале Нюрнбергской тюрьмы. Первым - бывший министр иностранных дел "третьего рейха" Йоахим фон Риббентроп (Joachim von Ribbentrop).

Иоахим фон Риббентроп в своей камере во время процесса. 1945 год

Около часа ночи 16 октября отворилась дверь в его камеру. Начальник тюрьмы, американский полковник Эндрюс зачитал еще раз приговор. Риббентропу черной веревкой связали за спиной руки. Два солдата военной полиции поднялись вместе с ним по лестнице в 13 ступенек на эшафот.

Риббентропа поставили на закрытую крышку люка и связали ему ноги. Его спросили, не хочет ли он что-то сказать. После высокопарной тирады Риббентропа о спасении своей души и мире во всем мире старший сержант Джон Вудс накинул преступнику на голову черный колпак и затянул на шее веревку. Палач привел в действие механизм, и створки люка открылись.

Смерть нацистов была мучительной

Штатный палач американской армии техасец Джон Вудс до этого привел в исполнение около трехсот смертных приговоров. Несмотря на это, казнь главных нацистских преступников он организовал плохо. Люки оказались слишком узкими, и многие из приговоренных, падая в них с веревкой на шее, ударялись о края люка. На сделанных после казни фотоснимках видно, например, что голова бывшего командующего вермахта, генерал-фельдмаршала Кейтеля (Wilhelm Keitel) залита кровью.

Старший сержант Джон Вудс готовит веревку для казни

Кроме того, длина веревки и глубина люка были рассчитаны плохо, и приговоренные умирали не мгновенно, от перелома шейных позвонков, а от удушья. Риббентроп, например, мучился 15 минут, пока наступила смерть. Правда, собравшиеся, общим числом 40 человек, среди которых было восемь журналистов (по двое от СССР, США, Франции и Великобритании), этих предсмертных мук не видели: помост закрывали деревянные щиты и темный брезент.

Из-за того, что казнь затянулась, а в эту ночь решено было казнить всех главных нацистских преступников, палач и его помощники стали торопиться. С одной виселицы еще снимали труп казненного, а к другой на эшафот уже вели следующего. После казни последнего в зал внесли тело Геринга и поставили носилки с ним под виселицей. Это был символический акт.

Трупы Геринга и других сфотографировали, в одежде и раздетыми, потом завернули в простыни и положили в гробы. Гробы опечатали. Утром их на грузовиках в сопровождении вооруженной охраны привезли в Мюнхен - в крематорий на окраине города.

Прах нацистов развеяли по ветру

В крематории не знали, кого именно будут сжигать: его работникам сказали, что в гробах - погибшие американские солдаты. Здание оцепили. Каждый гроб перед кремацией открывали, чтобы убедиться в том, что труп не подменили. После кремации, которая продолжалась несколько часов, собрали пепел в ящик, который погрузили в автомобиль и увезли. Через два дня, ночью, пепел высыпали с моста в реку Изар в Мюнхене. Это также проходило в обстановке секретности. Так что места, где "вечно вчерашние" могли бы поклониться праху главных нацистов, нет.

Последние казни в 1951 году

Последних нацистских преступников, приговоренных к смерти на последующих Нюрнбергских процессах (1946-1949), казнили в Ландсбергской тюрьме в Баварии 7 июня 1951 года. Всего в этот день было приведено в исполнение семь приговоров. Среди повешенных были бывший генерал войск СС Освальд Поль (Oswald Pohl), лично руководивший разрушением Варшавского гетто, а также Георг Шаллермайр (Georg Schallermair) - бывший комендант филиала концентрационного лагеря Дахау в Мюльдорфе.

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