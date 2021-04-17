Что ждет нацистских преступников, высланных из США в Германию

95-летний Фридрих Карл Б. не предстанет перед судом в Германии. 20 февраля 2021 года бывший охранник нацистского концентрационного лагеря был депортирован властями американского штата Теннесси во Франкфурт-на-Майне. Это произошло после того, как американский суд признал его виновным в уничтожении евреев в годы Второй мировой войны.

Фридрих Б. признался, что служил охранником в концлагере, заявили в американском ведомстве по делам мигрантов. Но он отрицал, что при нем происходило насилие над находившимися в лагере заключенными, что он знал об убийствах, совершаемых в лагере, и что конвоировал заключенных во время эвакуации лагеря. После прибытия в Германию Фридрих Б. заявил, что не хочет повторно давать показания по этому делу.

Что ожидает в Германии нацистских преступников

Из-за того, что больше не осталось в живых ни одного из бывших заключенных этого концлагеря, которые могли бы дать свидетельские показания, прокуратура в немецком городе Целле 31 марта 2021 года закрыла дело за отсутствием доказательств. А Фридрих Б., который с 1959 года жил в США, вероятно, проведет остаток своей жизни в Германии.

Кристоф Хойбнер

Кристоф Хойбнер (Christoph Heubner), вице-президент Международного комитета Освенцима (организация, объединяющая бывших узников этого концлагеря), считает очень странным тот факт, что американская и немецкая юстиция так по-разному оценивают этот случай. "Если американцы высылают людей, то обязанностью немецкой прокуратуры является расследование преступления", - заявил Хойбнер в интервью DW.

3а последние 40 лет из США в Германию были депортированы 70 нацистских преступников преклонного возраста. Большинство из них не предстали перед судом. Многие из них проводят остаток жизни в немецких домах престарелых - на деньги налогоплательщиков, как в случае с 95-летним бывшим эсэсовцем Яковом Палием, который в 2018 году после долгих дипломатических дискуссий был депортирован из Нью-Йорка в Германию.

Согласно нормам миграционного закона от 1978 года, США могут выслать из страны каждого, кто участвовал в преступлениях нацизма, хотя это происходит лишь в том случае, если какая-либо страна согласится принять преступника. В Германии же, наоборот, нет закона, в котором речь идет исключительно о преступлениях, связанных с Холокостом.

Спустя многие десятилетия после окончания Второй мировой войны бывшие национал-социалисты могут быть осуждены лишь в случае, если убивали или были причастны к убийствам. И доказать совершение таких преступлений сейчас очень сложно за давностью лет. В отношении же других преступлений - изнасилований, похищений людей, пыток и так далее - уже истек срок давности.

Доказать причастность к преступлениям нацистов сложно

Томас Вальтер (Thomas Walther) это знает точно. 77-летний адвокат и бывший судья играл важную роль в процессе поиска и наказания нацистских преступников в Германии в последние 20 лет. Вальтеру часто приходилось объяснять людям, пережившим Холокост, чьи интересы он защищал, все тонкости немецкого законодательства.

Томас Вальтер

"Для американского ведомства по делам мигрантов достаточно того, что оно приходит к выводу, что обвиняемый лжет: то, что он держал в секрете свое нацистское прошлое и служил в одном из концлагерей, независимо от того, что именно за лагерь и что в нем происходило", - говорит он.

В Германии же требуются доказательств конкретного преступления, должно быть известно точное место преступления. "Необходимо доказать, что охранник находился именно в этом лагере, а не в другом, - поясняет Вальтер. - Только, если существует место преступления, можно определить основной состав преступления - убийство людей, находившихся именно в этом месте, например. И тогда должен быть получен ответ на вопрос: каким образом обвиняемый причастен к этому преступлению?". Это сделать довольно сложно, как и в случае Фридриха Б., когда речь идет о последних днях войны, когда все происходило в спешке.

Как стало известно еще об одном преступлении нацистов

В деле Фридриха Б. решающую роль сыграл мемориал Нойенгамме, а особенно его главный историк Раймер Мёллер (Reimer Möller). Он был тем, кто отправил в Центр расследования преступлений национал-социализма в Людвигсбурге список с именами, в котором значилось и имя Фридриха Б. Этот список был найден при поднятии со дна моря корабля, потопленного в 1945 году британскими ВВС.

Фридрих Б. в молодости. Он признался, что служил охранником в одном из нацистских концлагерей

Благодаря этому списку Мёллер сумел восстановить историю Фридриха Б. В январе 1945 года его, 19-летнего матроса, эсэсовцы отправили служить охранником в два концлагеря в Меппене, которые являлись частью системы Нойенгамме - в нее входили более 80 концлагерей, расположенных от Гамбурга по всему побережью Северного моря.

Фридрих Б. охранял заключенных на острове Лангеог, в одном из мест, где евреи, датчане, русские, поляки, итальянцы и другие подневольные рабочие должны были строить огромные оборонительные сооружения вдоль границы Германии на севере. Согласно данным мемориала Нойенгамме, здесь от голода, холода и непосильного труда погибли сотни человек.

Кроме того, как выяснил судья американского суда, выносивший решение о депортации, заключенные в лагере Меппен содержались в чудовищных условиях и должны были работать до изнеможения и смерти. Но при этом никто не знает, где именно нес службу Фридрих Б. Лагерь был эвакуирован в марте 1945 года. Известно, что минимум 70 заключенных умерли во время так называемого "марша смерти". Но Фридрих Б. отвергает обвинения в том, что охранял заключенных во время эвакуации лагеря, а Мёллер не может утверждать, что Карл Б. был одним из охранников при этапировании.

Почему ФРГ отказывается принимать обратно нацистских преступников

С подобными проблемами сталкивался не раз Эли Розенбаум, 30 лет он является центральной фигурой в поиске нацистских преступников в США. Часто его называют "охотником на нацистов", хотя ему это и не нравится. В начале Розенбаум был главой Управления по специальным расследованиям Минюста США. Уже 11 лет он возглавляет в том же министерстве отдел стратегии и политики в области прав человека. Он отмечает, что дефицит политической воли Германии часто вызывает сильное разочарование.

"Самая большая проблема с немецким правительством заключается в том, что оно часто не соглашается принимать обратно людей, которых мы должны депортировать из США на основании их причастности к преступлениям нацизма, - подчеркивает он в интервью DW. - Обычно они говорят, что им жаль, но они ничего не могут сделать, поскольку, соглаcно законодательству, могут принимать обратно людей, которые понесут уголовное наказание". Это приводит к тому, что целый ряд нацистских преступников умерли в США, хотя их вина была доказана в суде. Но Германия не захотела принять их обратно, сетует Эли Розенбаум.

Со многими из 100 найденных его организацией нацистских преступников Розенбаум разговаривал сам. Он считает, что нет причин для того, чтобы 95-летний Фридрих Б. не предстал перед судом - независимо от того, какую роль он играл в уничтожении евреев и других узников концлагеря. "Для каждой жертвы он является преступником. Все такие случаи посылают решающий сигнал о том, что эти преступления никогда не будут забыты", - подвел итог Эли Розенбаум.

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