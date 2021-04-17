Что ждет нацистских преступников, высланных из США в Германию

Еще один нацистский преступник, признавшийся, что служил охранником в концлагере, депортирован из США в ФРГ. Предстанет ли он перед немецким судом или избежит этого?
95-летний Фридрих Карл Б. не предстанет перед судом в Германии. 20 февраля 2021 года бывший охранник нацистского концентрационного лагеря был депортирован властями американского штата Теннесси во Франкфурт-на-Майне. Это произошло после того, как американский суд признал его виновным в уничтожении евреев в годы Второй мировой войны.
Фридрих Б. признался, что служил охранником в концлагере, заявили в американском ведомстве по делам мигрантов. Но он отрицал, что при нем происходило насилие над находившимися в лагере заключенными, что он знал об убийствах, совершаемых в лагере, и что конвоировал заключенных во время эвакуации лагеря. После прибытия в Германию Фридрих Б. заявил, что не хочет повторно давать показания по этому делу.
Из-за того, что больше не осталось в живых ни одного из бывших заключенных этого концлагеря, которые могли бы дать свидетельские показания, прокуратура в немецком городе Целле 31 марта 2021 года закрыла дело за отсутствием доказательств. А Фридрих Б., который с 1959 года жил в США, вероятно, проведет остаток своей жизни в Германии.
Кристоф Хойбнер (Christoph Heubner), вице-президент Международного комитета Освенцима (организация, объединяющая бывших узников этого концлагеря), считает очень странным тот факт, что американская и немецкая юстиция так по-разному оценивают этот случай. "Если американцы высылают людей, то обязанностью немецкой прокуратуры является расследование преступления", - заявил Хойбнер в интервью DW.
3а последние 40 лет из США в Германию были депортированы 70 нацистских преступников преклонного возраста. Большинство из них не предстали перед судом. Многие из них проводят остаток жизни в немецких домах престарелых - на деньги налогоплательщиков, как в случае с 95-летним бывшим эсэсовцем Яковом Палием, который в 2018 году после долгих дипломатических дискуссий был депортирован из Нью-Йорка в Германию.
Согласно нормам миграционного закона от 1978 года, США могут выслать из страны каждого, кто участвовал в преступлениях нацизма, хотя это происходит лишь в том случае, если какая-либо страна согласится принять преступника. В Германии же, наоборот, нет закона, в котором речь идет исключительно о преступлениях, связанных с Холокостом.
Спустя многие десятилетия после окончания Второй мировой войны бывшие национал-социалисты могут быть осуждены лишь в случае, если убивали или были причастны к убийствам. И доказать совершение таких преступлений сейчас очень сложно за давностью лет. В отношении же других преступлений - изнасилований, похищений людей, пыток и так далее - уже истек срок давности.
Томас Вальтер (Thomas Walther) это знает точно. 77-летний адвокат и бывший судья играл важную роль в процессе поиска и наказания нацистских преступников в Германии в последние 20 лет. Вальтеру часто приходилось объяснять людям, пережившим Холокост, чьи интересы он защищал, все тонкости немецкого законодательства.
"Для американского ведомства по делам мигрантов достаточно того, что оно приходит к выводу, что обвиняемый лжет: то, что он держал в секрете свое нацистское прошлое и служил в одном из концлагерей, независимо от того, что именно за лагерь и что в нем происходило", - говорит он.
В Германии же требуются доказательств конкретного преступления, должно быть известно точное место преступления. "Необходимо доказать, что охранник находился именно в этом лагере, а не в другом, - поясняет Вальтер. - Только, если существует место преступления, можно определить основной состав преступления - убийство людей, находившихся именно в этом месте, например. И тогда должен быть получен ответ на вопрос: каким образом обвиняемый причастен к этому преступлению?". Это сделать довольно сложно, как и в случае Фридриха Б., когда речь идет о последних днях войны, когда все происходило в спешке.
В деле Фридриха Б. решающую роль сыграл мемориал Нойенгамме, а особенно его главный историк Раймер Мёллер (Reimer Möller). Он был тем, кто отправил в Центр расследования преступлений национал-социализма в Людвигсбурге список с именами, в котором значилось и имя Фридриха Б. Этот список был найден при поднятии со дна моря корабля, потопленного в 1945 году британскими ВВС.
Благодаря этому списку Мёллер сумел восстановить историю Фридриха Б. В январе 1945 года его, 19-летнего матроса, эсэсовцы отправили служить охранником в два концлагеря в Меппене, которые являлись частью системы Нойенгамме - в нее входили более 80 концлагерей, расположенных от Гамбурга по всему побережью Северного моря.
Фридрих Б. охранял заключенных на острове Лангеог, в одном из мест, где евреи, датчане, русские, поляки, итальянцы и другие подневольные рабочие должны были строить огромные оборонительные сооружения вдоль границы Германии на севере. Согласно данным мемориала Нойенгамме, здесь от голода, холода и непосильного труда погибли сотни человек.
Кроме того, как выяснил судья американского суда, выносивший решение о депортации, заключенные в лагере Меппен содержались в чудовищных условиях и должны были работать до изнеможения и смерти. Но при этом никто не знает, где именно нес службу Фридрих Б. Лагерь был эвакуирован в марте 1945 года. Известно, что минимум 70 заключенных умерли во время так называемого "марша смерти". Но Фридрих Б. отвергает обвинения в том, что охранял заключенных во время эвакуации лагеря, а Мёллер не может утверждать, что Карл Б. был одним из охранников при этапировании.
С подобными проблемами сталкивался не раз Эли Розенбаум, 30 лет он является центральной фигурой в поиске нацистских преступников в США. Часто его называют "охотником на нацистов", хотя ему это и не нравится. В начале Розенбаум был главой Управления по специальным расследованиям Минюста США. Уже 11 лет он возглавляет в том же министерстве отдел стратегии и политики в области прав человека. Он отмечает, что дефицит политической воли Германии часто вызывает сильное разочарование.
"Самая большая проблема с немецким правительством заключается в том, что оно часто не соглашается принимать обратно людей, которых мы должны депортировать из США на основании их причастности к преступлениям нацизма, - подчеркивает он в интервью DW. - Обычно они говорят, что им жаль, но они ничего не могут сделать, поскольку, соглаcно законодательству, могут принимать обратно людей, которые понесут уголовное наказание". Это приводит к тому, что целый ряд нацистских преступников умерли в США, хотя их вина была доказана в суде. Но Германия не захотела принять их обратно, сетует Эли Розенбаум.
Со многими из 100 найденных его организацией нацистских преступников Розенбаум разговаривал сам. Он считает, что нет причин для того, чтобы 95-летний Фридрих Б. не предстал перед судом - независимо от того, какую роль он играл в уничтожении евреев и других узников концлагеря. "Для каждой жертвы он является преступником. Все такие случаи посылают решающий сигнал о том, что эти преступления никогда не будут забыты", - подвел итог Эли Розенбаум.
Смотрите также: