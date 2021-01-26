 Память о Холокосте в Германии: важно каждое имя | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.01.2021

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Культура и стиль жизни

Память о Холокосте в Германии: важно каждое имя

Нацисты заводили карточки учета на узников концлагерей. В Международный день памяти жертв Холокоста фотографии таких карточек можно увидеть на стене посольства Франции в центре Берлина.

Световая инсталляция в центре Берлина

Световая инсталляция в центре Берлина

27 января во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году был освобожден Освенцим - нацистский лагерь смерть, в котором были убиты около 1,4 миллиона человек. Более миллиона из них составляли евреи. В память о жертвах Холокоста в центре Берлина воздвигнут цифровой памятник - световая художественная инсталляция с именами людей, пострадавших от нацизма. Организатор проекта #everynamecounds (“Важно каждое имя”) - международный центр документации “Архивы Арользена”, собирающий свидетельства о преследованиях во времена национал-социализма. 

Узник Бухенвальда 

Фамилия: Ле Гупиль.
Имя: Поль.
Рост: 175 см.
Тип телосложения: худощавый.
Цвет волос: каштановый.
Цвет глаз: зеленый.
Форма рта и ушей: нормальная.
Форма носа: с небольшой горбинкой. 

Эти данные указаны в “Учетной карточке заключенного”, заведенной на школьного учителя из Франции, который в мае 1944 года был отправлен в концлагерь Бухенвальд. Поль Ле Гупиль, которому исполнился тогда 21 год, - один из десяти миллионов узников, чьи документы хранятся в "Архивах Арользена" в городе Бад-Арользен в федеральной земле Гессен. 

Персональная карточка заключенного Ле Гупиля

Персональная карточка заключенного Ле Гупиля

Наряду с мемориалом в израильском Яд Вашеме это самый крупный в мире архивхранящий память о жертвах Холокоста и тех, кто пережил Холокост. Его сотрудники и сегодня продолжают поиск людей, пропавших без вести в годы национал-социализма, выясняют их судьбу, помогают в поиске захоронений и таким образом вносят неоценимый вклад в культуру памяти. Ежегодно в "Архивы Арользена" поступают около 20 тысяч запросов на получение информации о людяхпреследовавшихся нацистским режимом. Многие из обращающихся за помощью - их родственники. 

Достучаться до каждого

“Свидетелей тех далеких событий, которые могут о них рассказать, становится все меньше и меньше, но за них могут говорить документы”, - говорит эксперт по правам человека Флориан Азулай (Floriane Azoulay), возглавляющая центр документации. По ее словам, она хочет достучаться до представителей всех поколений, чтобы показать, куда могут привести дискриминация, расизм и антисемитизм. 

Это необходимо еще и потому, что число преступлений, совершаемых на почве расизма и антисемитизма, во всем мире, в том числе в Германии, снова растет. Стоит вспомнить об одном только вооруженном нападении на синагогу в восточногерманском Галле в октябре 2019 года, когда неонацист, которому не удалось проникнуть внутрь здания, застрелил прямо на улице двоих и ранил еще несколько человек. 

Победа над забвением 

Контроль за работой "Архивов Арользена" осуществляет Международная комиссия, в состав которой входят представители одиннадцати государств - Израиля, Германии, Франции, США, Великобритании, Бельгии, Греции, Италии, Люксембурга, Нидерландов и Польши. С 2013 года оригиналы документов архива являются частью Всемирного документального наследия ЮНЕСКО. 

Оцифрованная карточка заключенного концлагеря

Оцифрованная карточка заключенного концлагеря

В январе 2020 года, когда ЮНЕСКО организовала серию мероприятий по случаю 75-летия освобождения концлагеря Освенцим, "Архивы Арользена" запустили краудсорсинг-проект #everynamecounds (“Каждое имя имеет значение), чтобы оцифровать архивные документы, обеспечить к ним доступ в интернете и таким образом создать цифровой памятник жертвам национал-социализма по всему миру. Ведь каждое новое имя в базе данных архива - это маленькая победа над забвением. Присоединиться к акции может каждый желающий. И участвовать в ней можно, не выходя из дома. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте проекта. 

Как отметила Флориан Азулай, за период с января 2020 года акция “Важно каждое имя” собрала 10 тысяч волонтеров из США, Германии, Австралии, Канады, Польши, многих других стран. Они обработали уже более 2,5 миллиона документов. 

А если бы в то время жил я... 

По словам американки по имени Мия, к участию в проекте ее побудило желание сделать что-то конкретное для жертв национал-социализма. А Ангелика из Германии не могла смириться с тем, что в то время, как немало нацистов и после падения национал-социализма продолжали разгуливать на свободе, имена многих их жертв канули в небытие. О том, как важно для них внести свой вклад в сохранение исторической памяти о жертвах Холокоста, говорят и другие участники проекта. 

Изучение документов в рамках проекта позволяет людям погрузиться в историческое прошлое. И они начинают задаваться вопросами: а что было бы с моей семьей, если бы мы жили в то время? Что случилось бы со мной, если бы меня арестовали в школе? Сделал бы я что-нибудь, чтобы помочь попавшим в беду товарищам?” - говорит Флориан Азулай. 

Цифровой памятник в центре Берлина 

Люди, которые ищут в архиве информацию о членах своих семей, пропавших без вести во время нацизма, не устают благодарить волонтеров. “Мой отец никогда не рассказывал о родных, которых он потерял. И если нам удастся найти в списке хотя бы одно имя, это уже будет много значить для нас”, - пишет один из пользователей. “Если бы не вы, я бы ничего не узнал о своей семье. Спасибо вам огромное”, - с такими словами благодарности обращается к волонтерам другой. И подобных отзывов множество.

Еще за неделю до отмечаемого 27 января Международного дня памяти жертв Холокоста в Берлине открылась художественная инсталляция. В ее рамках на стене расположенного в центре немецкой столицы здания посольства Франции в Германии беспрерывно проецируются имена жертв нацизма и фотографии документов из "Архивов Арользена". Этот цифровой памятник жертвам национал-социализма показывают в прямом эфире по всему миру. 

Смотрите также: 

 

  • Нюрнбергский процесс

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  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    На скамье подсудимых

    В Нюрнберге судили 24 человека, представлявших элиту "третьего рейха". Погибшего или скрывшегося Мартина Бормана, секретаря Гитлера, судили заочно. А на скамье подсудимых оказались, среди прочих, второй человек в нацистской Германии Герман Геринг (слева), заместитель "фюрера" по НСДАП Рудольф Гесс (в центре), министр иностранных дел "третьего рейха" Йоахим фон Риббентроп (справа).

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    Как судили главных нацистских преступников

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    Нюрнберг не случайно был выбран для процесса над нацистскими преступниками. В этом городе проходили партийные съезды НСДАП во времена "третьего рейха". Здесь Гитлер устраивал грандиозные пропагандистские шоу, в которых участвовали тысячи человек. Символическое значение Нюрнберга позволило западным союзникам уговорить советскую сторону устроить процесс на подконтрольной американцам территории.

  • Нюрнбергский процесс

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    Нюрнберг лежал в развалинах, но Дворец правосудия чудом сохранился. Была повреждена часть крыши, выбиты стекла, но все это быстро отремонтировали. В огромном здании можно было разместить всех сотрудников Международного трибунала - около тысячи человек. Важно было и то, что Дворец правосудия был соединен с тюрьмой, где содержались обвиняемые, подземным переходом. Здание очень серьезно охраняли.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Советские судьи трибунала

    В состав Международного трибунала входило восемь судей - по два от СССР, США, Великобритании и Франции. СССР в трибунале представляли генерал-майор юстиции Иона Никитченко (в центре), участвовавший в нескольких судебных процессах над "врагами народа" во второй половине 1930-х годов, и его заместитель, подполковник Александр Волчков. Они были единственными, кто сидел в военной форме.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Главный американский обвинитель

    Главным обвинителем от США на Нюрнбегском процессе над главными нацистскими преступниками был Роберт Джексон - генеральный прокурор, позже - член Верховного суда Соединенных Штатов. После Нюрнберга он прославился тем, что в 1954 году сыграл ведущую роль в судебном процессе, в результате которого в США отменили расовую сегрегацию в школах.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Люди и организации

    В Нюрнберге судили не только национал-социалистических лидеров - таких, как Геринг, - но и преступные организации "третьего рейха ": СС, СА, СД и гестапо, руководящий состав НСДАП, Имперский кабинет министров, генеральный штаб и Верховное командование вермахта. СА, кабинет министров, генштаб и командование вермахта по формально-правовым причинам преступными организациями признаны не были.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Смертные приговоры

    12 подсудимых были приговорены в Нюрнберге к смертной казни через повешение (Борман - заочно). Герман Геринг покончил жизнь самоубийством за полтора часа до казни, которой руководил сержант американской армии Джон Вудз (на снимке) с двумя помощниками. Первым повесили Риббентропа.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Последующие Нюрнбергские процессы

    Процесс над главными нацистскими преступниками был первым из 13 Нюрнбергских процессов. Позже проходили суды над нацистскими судьями, врачами концлагерей, айнзацгруппами, промышленниками "третьего рейха" (на снимке; слева - Альфред Крупп) и другими. Всего на них судили 185 обвиняемых, из которых 24 были приговорены к смертной казни, еще 20 - к пожизненному заключению.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Мемориальный музей

    Так выглядит сегодня зал № 600 во Дворце правосудия в Нюрнберге, где проходил судебный процесс над главными нацистскими преступниками. Сейчас во Дворце правосудия открыт мемориальный музей истории Нюрнбергского процесса, частью которого является этот зал заседаний.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

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