Память о Холокосте в Германии: важно каждое имя

27 января во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году был освобожден Освенцим - нацистский лагерь смерть, в котором были убиты около 1,4 миллиона человек. Более миллиона из них составляли евреи. В память о жертвах Холокоста в центре Берлина воздвигнут цифровой памятник - световая художественная инсталляция с именами людей, пострадавших от нацизма. Организатор проекта #everynamecounds (“Важно каждое имя”) - международный центр документации “Архивы Арользена”, собирающий свидетельства о преследованиях во времена национал-социализма.

Узник Бухенвальда

Фамилия: Ле Гупиль.

Имя: Поль.

Рост: 175 см.

Тип телосложения: худощавый.

Цвет волос: каштановый.

Цвет глаз: зеленый.

Форма рта и ушей: нормальная.

Форма носа: с небольшой горбинкой.

Эти данные указаны в “Учетной карточке заключенного”, заведенной на школьного учителя из Франции, который в мае 1944 года был отправлен в концлагерь Бухенвальд. Поль Ле Гупиль, которому исполнился тогда 21 год, - один из десяти миллионов узников, чьи документы хранятся в "Архивах Арользена" в городе Бад-Арользен в федеральной земле Гессен.

Персональная карточка заключенного Ле Гупиля

Наряду с мемориалом в израильском Яд Вашеме это самый крупный в мире архив, хранящий память о жертвах Холокоста и тех, кто пережил Холокост. Его сотрудники и сегодня продолжают поиск людей, пропавших без вести в годы национал-социализма, выясняют их судьбу, помогают в поиске захоронений и таким образом вносят неоценимый вклад в культуру памяти. Ежегодно в "Архивы Арользена" поступают около 20 тысяч запросов на получение информации о людях, преследовавшихся нацистским режимом. Многие из обращающихся за помощью - их родственники.

Достучаться до каждого

“Свидетелей тех далеких событий, которые могут о них рассказать, становится все меньше и меньше, но за них могут говорить документы”, - говорит эксперт по правам человека Флориан Азулай (Floriane Azoulay), возглавляющая центр документации. По ее словам, она хочет достучаться до представителей всех поколений, чтобы показать, куда могут привести дискриминация, расизм и антисемитизм.

Это необходимо еще и потому, что число преступлений, совершаемых на почве расизма и антисемитизма, во всем мире, в том числе в Германии, снова растет. Стоит вспомнить об одном только вооруженном нападении на синагогу в восточногерманском Галле в октябре 2019 года, когда неонацист, которому не удалось проникнуть внутрь здания, застрелил прямо на улице двоих и ранил еще несколько человек.

Победа над забвением

Контроль за работой "Архивов Арользена" осуществляет Международная комиссия, в состав которой входят представители одиннадцати государств - Израиля, Германии, Франции, США, Великобритании, Бельгии, Греции, Италии, Люксембурга, Нидерландов и Польши. С 2013 года оригиналы документов архива являются частью Всемирного документального наследия ЮНЕСКО.

Оцифрованная карточка заключенного концлагеря

В январе 2020 года, когда ЮНЕСКО организовала серию мероприятий по случаю 75-летия освобождения концлагеря Освенцим, "Архивы Арользена" запустили краудсорсинг-проект #everynamecounds (“Каждое имя имеет значение”), чтобы оцифровать архивные документы, обеспечить к ним доступ в интернете и таким образом создать цифровой памятник жертвам национал-социализма по всему миру. Ведь каждое новое имя в базе данных архива - это маленькая победа над забвением. Присоединиться к акции может каждый желающий. И участвовать в ней можно, не выходя из дома. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте проекта.

Как отметила Флориан Азулай, за период с января 2020 года акция “Важно каждое имя” собрала 10 тысяч волонтеров из США, Германии, Австралии, Канады, Польши, многих других стран. Они обработали уже более 2,5 миллиона документов.

А если бы в то время жил я...

По словам американки по имени Мия, к участию в проекте ее побудило желание сделать что-то конкретное для жертв национал-социализма. А Ангелика из Германии не могла смириться с тем, что в то время, как немало нацистов и после падения национал-социализма продолжали разгуливать на свободе, имена многих их жертв канули в небытие. О том, как важно для них внести свой вклад в сохранение исторической памяти о жертвах Холокоста, говорят и другие участники проекта.

“Изучение документов в рамках проекта позволяет людям погрузиться в историческое прошлое. И они начинают задаваться вопросами: а что было бы с моей семьей, если бы мы жили в то время? Что случилось бы со мной, если бы меня арестовали в школе? Сделал бы я что-нибудь, чтобы помочь попавшим в беду товарищам?” - говорит Флориан Азулай.

Цифровой памятник в центре Берлина

Люди, которые ищут в архиве информацию о членах своих семей, пропавших без вести во время нацизма, не устают благодарить волонтеров. “Мой отец никогда не рассказывал о родных, которых он потерял. И если нам удастся найти в списке хотя бы одно имя, это уже будет много значить для нас”, - пишет один из пользователей. “Если бы не вы, я бы ничего не узнал о своей семье. Спасибо вам огромное”, - с такими словами благодарности обращается к волонтерам другой. И подобных отзывов множество.

Еще за неделю до отмечаемого 27 января Международного дня памяти жертв Холокоста в Берлине открылась художественная инсталляция. В ее рамках на стене расположенного в центре немецкой столицы здания посольства Франции в Германии беспрерывно проецируются имена жертв нацизма и фотографии документов из "Архивов Арользена". Этот цифровой памятник жертвам национал-социализма показывают в прямом эфире по всему миру.

Смотрите также: