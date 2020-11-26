 Евреи в Германии: 1700 лет вместе | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.01.2021

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Культура и стиль жизни

Евреи в Германии: 1700 лет вместе

17 веков насчитывает история евреев в Германии - история, в которой много славных и много трагических страниц.

Менора из синагоги в Кельне

Первым письменным свидетельством о жизни евреев в Центральной Европе считается указ римского императора Константина Великого, изданный в 321 году. Указ стал ответом на просьбу городского совета Кельна, который был тогда столицей имперской провинции Нижняя Германия и назывался Colonia Claudia Ara Agrippinensum.

Кельнцы жаловались императору на то, что у городского совета нет средств на ремонт пришедшего в негодность моста и просили дать высочайшее разрешение на то, чтобы членом совета стал некий еврей Исаак, который обещал изыскать для этого средства. Константин согласился, подчеркнув в указе, что это право распространяется на все города империи.

Еврейская жизнь в долине Рейна

Разумеется, евреи жили в Центральной и Северной Европе еще до этого указа. Они переселялись сюда из южной части континента, из Италии, Галлии, Греции, и, конечно, из Палестины. Торговцы и ремесленники, евреи много сделали для развития городов. Их специально приглашали, - как, например, это сделал епископ города Шпайер в 1084 году. Он выделил евреям землю в пригороде и дал им определенные привилегии. Позже эти привилегии подтвердил и германский император Генрих IV - причем, уже не только для Шпайера.

Эту серьгу нашли в 2013 году

Эту серьгу нашли в 2013 году. Судя по всему, ее спрятали во время погрома

Еврейские общины существовали в те времена, в основном, в долине Рейна: в Кельне, Вормсе, Шпайере, Майнце, Трире, - но и в других немецких городах, где находились, как правило, под покровительством церковных властей. Германия, которую иудеи называли Ашкеназ, была тогда по отношению к ним намного более либеральна, чем Франция или Испания. Не случайно именно диалект немецкого языка - идиш - стал языком евреев всей Центральной и Восточной Европы, а европейских евреев и по сей день называют ашкеназами.

Крестоносцы уничтожают еврейские общины

В XI-XII веках всё изменилось. По всей Европе прокатилась волна погромов. Евреев обвиняли в совершении ритуальных убийств, в отравлении колодцев и источников. Их хотели заставить креститься, но подавляющее большинство предпочитало смерть отказу от своей веры. Крестоносцы по дороге в Иерусалим, который они хотели освободить от "неверных" исмаилитов, убивали "неверных" евреев в самой Германии. В Вормсе в начале XI века была уничтожена почти вся община. В Майнце евреи отчаянно сопротивлялись крестоносцам, но у них не было никаких шансов против многочисленных и более искусных в военном деле рыцарей. Погибли все - более тысячи человек.

В 1235 году евреев немецкого города Фульды обвинили в совершении ритуального убийства. Император Фридрих II обратился к ученым мужам со всей Западной Европы, и те подтвердили, что еврейская религия категорически запрещает убийство человека и даже употребление крови животных противоречит иудейским законам. Но послание императора не помогло: евреев пытали и казнили. В Мюнхене во время погрома сожгли синагогу с молящимися.

Евреи были поставлены вне закона. Ни императоры, ни церковные власти не способны были обеспечить их безопасность. Евреи начали покидать Германию. Они уходили на восток, в Литву и Польшу.

Раскопки в немецких городах

А что же Кельн - так сказать, колыбель еврейской жизни в Германии?

Кельн стал сегодня, в год, когда отмечается 1700-летие еврейской жизни в Германии, своеобразным центром этого масштабного проекта. Его цель, как подчеркивает Андре Ковач (Andre Kovacs), глава объединения, организующего мероприятия проекта, "сделать зримой, наглядной жизнь евреев в Германии".

Еще в 1950-е годы в центре Кельна, рядом со старой ратушей, археологи начали раскопки района, где больше тысячи лет назад жили евреи. Они обнаружили руины синагоги XI века и ритуальную купальню - микву. Но разрушенный после войны почти полностью город тогда восстанавливали наскоро (у людей в буквальном смысле не было крыши над головой), и раскопки на долгие годы приостановили. Лишь в 2007 году, когда было решено построить здесь музей еврейской жизни (он будет открыт предположительно в 2024 году), сюда снова пришли археологи.

Раскопки древнего еврейского района в центре Кельна

Раскопки древнего еврейского района в центре Кельна

Раскопки велись и ведутся также во многих других немецких городах, где в Средние века жили евреи. Так, в Аугсбурге нашли светильник IV-V веков с изображением меноры - семисвечника, одного из древнейших иудейских религиозных символов. А в архивах Трира обнаружили указ римского императора Валентиниана I (364-375), запрещающий легионерам размещаться на ночлег в синагогах.

Траур и праздник

Конечно, в год этого своеобразного юбилея речь будет идти не только о жизни евреев в Германии в древние времена, рассказывает в интервью DW Андре Ковач. 46-летний музыкант и предприниматель родился в семье венгерских евреев. Представители старшего поколения его семьи пережили будапештское гетто и концлагерь Берген-Бельзен. И для него очень важно, чтобы проект стал важным фактором борьбы против антисемитизма, который жив до сих пор - и не только в Германии.

История евреев в Германии знает много славных и много трагических страниц. Здесь зародилась "хаскала" - еврейское Просвещение, здесь были истоки сионистского движения, которое, в конце концов, привело к созданию государства Израиль. Но Германия - это и Холокост, массовое уничтожение евреев во времена нацистской диктатуры... В последние десятилетия еврейская жизнь здесь снова возрождается благодаря притоку иммигрантов-евреев из бывшего Советского Союза - так называемых "контингентных беженцев". Их интеграция не всегда проходит легко, тем не менее, еврейские общины в стране растут, открываются новые синагоги. И это действительно достойно празднования.

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Синагоги в Германии

  • Синагога в Берлине

    Синагоги в Германии

    Синагога в Берлине

    В "хрустальную ночь" еврейских погромов 9 ноября 1938 года нацисты разгромили синагогу на восточноберлинской улице Рикештрассе, а раввинов и руководство общины депортировали в концлагерь Заксенхаузен. Во времена ГДР здесь молились не больше 200 евреев. Сейчас еврейская община Берлина насчитывает более 11 тысяч человек. Наряду с главной синагогой Будапешта берлинская - самая большая в Европе.

  • Синагога в Байройте

    Синагоги в Германии

    Синагога в Байройте

    Евреи появились в Байройте в XIII веке. Спустя 300 лет их изгнали из города, и только в 1759 году здешний маркграф разрешил им вернуться. Тогда же была построена синагога - очень скромная снаружи и богато украшенная внутри. Во времена "третьего рейха" синагога была осквернена. В 2009 году, во время реставрации, на чердаке обнаружили генизу - хранилище пришедших в негодность старых свитков Торы.

  • Синагога в Кельне

    Синагоги в Германии

    Синагога в Кельне

    Синагога на улице Роонштрассе, как и шесть других синагог в Кельне, существовавших до прихода Гитлера к власти, была разрушена нацистами. Инициатором ее восстановления после войны стал бывший бургомистр Кельна, канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. Сегодня при синагоге открыты библиотека, музей, общинный центр и кошерный ресторан. В литургии используют свиток Торы, спасенный католическим священником.

  • Синагога в Зульцбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Зульцбурге

    Синагогу построили в этом маленьком баденском городке в XVI веке. В ноябре 1938 года, после того, как гестапо и полиция депортировали всех евреев-мужчин Зульцбурга, синагога, школа при ней и ритуальная миква были разрушены. Позже нацисты использовали здание как спортивный зал и хранилище библиотечных книг. Сегодня, после реставрации, в бывшей синагоге открыты мемориал Холокоста и музей.

  • Синагога во Франкфурте-на-Майне

    Синагоги в Германии

    Синагога во Франкфурте-на-Майне

    Синагога во франкуртском районе Вестэнд - единственная из четырех больших синагог города, которая, пусть и сильно разрушенная и разоренная, уцелела после нацистских погромов и бомбежек Второй мировой войны. Но еврейская община города была практически полностью уничтожена. Последние остававшиеся здесь евреи были депортированы в лагеря смерти в 1941-42 годах. Из 11 тысяч выжили только 400 человек.

  • Еврейское кладбище в Вормсе

    Синагоги в Германии

    Еврейское кладбище в Вормсе

    Первая синагога была построена в немецком городе Вормсе в 1034 году. Она не сохранилась, но чудом осталось заложенное в те времена еврейское кладбище - старейшее из дошедших до наших дней еврейских кладбищ Европы. Оно называется "Heiliger Sand" - "Святой песок". Нацисты его не тронули, по одной из гипотез - потому, что шеф СС Гиммлер хотел использовать кладбище в каких-то окккультистских целях.

  • Синагога в Эссене

    Синагоги в Германии

    Синагога в Эссене

    Синагоге в Эссене, построенной в 1913 году, повезло чуть больше. В 1938 году погромщики подожгли ее, и внутри все сгорело, но бетонные стены остались стоять. Взрывать их нацисты не решились из-за близлежащих домов. В 2010 году закончили реконструкцию, которая стоила 7,8 млн евро. 80 % этой суммы выделили власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Сейчас здесь Музей еврейской культуры.

  • Синагога в Аугсбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Аугсбурге

    Построенная в 1917 году в стиле модерн синагога в Аугсбурге - одна из самых красивых в Европе. В ее внутреннем интерьере и в отделке купола высотой почти 30 метров заметны ориенталистские мотивы. Во времена нацистской диктатуры в синагоге располагался штаб противовоздушной обороны. Сейчас, как и в начале ХХ века, молельный дом принадлежит либеральной еврейской общине.

  • Синагога в Ульме

    Синагоги в Германии

    Синагога в Ульме

    Эта синагога - новая. Она была построена в Ульме в 2012 году всего в нескольких метрах от разрушенной нацистами в "хрустальную ночь" 1938 года старой синагоги. Архитектурная особенность молельного здания - так называемые "иерусалимские витражи", сделанные в виде шестиконечной звезды Давида. На торжественном освящении новой синагоги выступал тогдашний федеральный президент Германии Йоахим Гаук.

  • Синагога в Регенсбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Регенсбурге

    Этой синагоги нет. Разрушена она была еще в Средние века, в 1519 году. Тогда (до изгнания евреев из города) община Регенсбурга считалась одной из самых влиятельных и значительных в Европе. Руины старой синагоги археологи обнаружили только в 1995 году. На ее месте построили на площади символический абрис молельного здания, а его сохранившиеся стены можно увидеть в подземном музее.

    Автор: Ефим Шуман, Анн Термеш


Контекст

"Шаломчик" - в Кельне появился трамвай со Звездой Давида (фото)

В Кельне готовятся отметить 1700-летие еврейской жизни в Германии. Именно здесь находится самая старая еврейская община к северу от Альп.  

Варшавское гетто: нечеловеческие условия смерти

80 лет назад нацисты создали в Варшаве самое большое еврейское гетто на территории оккупированной ими Европы.  

Самая старая миква севернее Альп (фото)

Эту ритуальную еврейскую купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.  

Центральный совет евреев в Германии просит усилить охрану синагог

По словам главы Центрального совета евреев, в ФРГ необходима "эффективная надлежащая защита" еврейских объектов. Подозреваемого по делу о нападении у синагоги в Гамбурге рекомендовали передать под наблюдение психиатров.  

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Экс-охранника концлагеря Штутгоф, 93-летнего Бруно Д., приговорили к двум годам тюрьмы условно по законодательству для несовершеннолетних. На момент службы в концлагере ему было 17 лет.  

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Евреи в Германии: 1700 лет вместе

Менора из синагоги в Кельне

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