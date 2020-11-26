Евреи в Германии: 1700 лет вместе

Первым письменным свидетельством о жизни евреев в Центральной Европе считается указ римского императора Константина Великого, изданный в 321 году. Указ стал ответом на просьбу городского совета Кельна, который был тогда столицей имперской провинции Нижняя Германия и назывался Colonia Claudia Ara Agrippinensum.

Кельнцы жаловались императору на то, что у городского совета нет средств на ремонт пришедшего в негодность моста и просили дать высочайшее разрешение на то, чтобы членом совета стал некий еврей Исаак, который обещал изыскать для этого средства. Константин согласился, подчеркнув в указе, что это право распространяется на все города империи.

Еврейская жизнь в долине Рейна

Разумеется, евреи жили в Центральной и Северной Европе еще до этого указа. Они переселялись сюда из южной части континента, из Италии, Галлии, Греции, и, конечно, из Палестины. Торговцы и ремесленники, евреи много сделали для развития городов. Их специально приглашали, - как, например, это сделал епископ города Шпайер в 1084 году. Он выделил евреям землю в пригороде и дал им определенные привилегии. Позже эти привилегии подтвердил и германский император Генрих IV - причем, уже не только для Шпайера.

Эту серьгу нашли в 2013 году. Судя по всему, ее спрятали во время погрома

Еврейские общины существовали в те времена, в основном, в долине Рейна: в Кельне, Вормсе, Шпайере, Майнце, Трире, - но и в других немецких городах, где находились, как правило, под покровительством церковных властей. Германия, которую иудеи называли Ашкеназ, была тогда по отношению к ним намного более либеральна, чем Франция или Испания. Не случайно именно диалект немецкого языка - идиш - стал языком евреев всей Центральной и Восточной Европы, а европейских евреев и по сей день называют ашкеназами.

Крестоносцы уничтожают еврейские общины

В XI-XII веках всё изменилось. По всей Европе прокатилась волна погромов. Евреев обвиняли в совершении ритуальных убийств, в отравлении колодцев и источников. Их хотели заставить креститься, но подавляющее большинство предпочитало смерть отказу от своей веры. Крестоносцы по дороге в Иерусалим, который они хотели освободить от "неверных" исмаилитов, убивали "неверных" евреев в самой Германии. В Вормсе в начале XI века была уничтожена почти вся община. В Майнце евреи отчаянно сопротивлялись крестоносцам, но у них не было никаких шансов против многочисленных и более искусных в военном деле рыцарей. Погибли все - более тысячи человек.

В 1235 году евреев немецкого города Фульды обвинили в совершении ритуального убийства. Император Фридрих II обратился к ученым мужам со всей Западной Европы, и те подтвердили, что еврейская религия категорически запрещает убийство человека и даже употребление крови животных противоречит иудейским законам. Но послание императора не помогло: евреев пытали и казнили. В Мюнхене во время погрома сожгли синагогу с молящимися.

Евреи были поставлены вне закона. Ни императоры, ни церковные власти не способны были обеспечить их безопасность. Евреи начали покидать Германию. Они уходили на восток, в Литву и Польшу.

Раскопки в немецких городах

А что же Кельн - так сказать, колыбель еврейской жизни в Германии?

Кельн стал сегодня, в год, когда отмечается 1700-летие еврейской жизни в Германии, своеобразным центром этого масштабного проекта. Его цель, как подчеркивает Андре Ковач (Andre Kovacs), глава объединения, организующего мероприятия проекта, "сделать зримой, наглядной жизнь евреев в Германии".

Еще в 1950-е годы в центре Кельна, рядом со старой ратушей, археологи начали раскопки района, где больше тысячи лет назад жили евреи. Они обнаружили руины синагоги XI века и ритуальную купальню - микву. Но разрушенный после войны почти полностью город тогда восстанавливали наскоро (у людей в буквальном смысле не было крыши над головой), и раскопки на долгие годы приостановили. Лишь в 2007 году, когда было решено построить здесь музей еврейской жизни (он будет открыт предположительно в 2024 году), сюда снова пришли археологи.

Раскопки древнего еврейского района в центре Кельна

Раскопки велись и ведутся также во многих других немецких городах, где в Средние века жили евреи. Так, в Аугсбурге нашли светильник IV-V веков с изображением меноры - семисвечника, одного из древнейших иудейских религиозных символов. А в архивах Трира обнаружили указ римского императора Валентиниана I (364-375), запрещающий легионерам размещаться на ночлег в синагогах.

Траур и праздник

Конечно, в год этого своеобразного юбилея речь будет идти не только о жизни евреев в Германии в древние времена, рассказывает в интервью DW Андре Ковач. 46-летний музыкант и предприниматель родился в семье венгерских евреев. Представители старшего поколения его семьи пережили будапештское гетто и концлагерь Берген-Бельзен. И для него очень важно, чтобы проект стал важным фактором борьбы против антисемитизма, который жив до сих пор - и не только в Германии.

История евреев в Германии знает много славных и много трагических страниц. Здесь зародилась "хаскала" - еврейское Просвещение, здесь были истоки сионистского движения, которое, в конце концов, привело к созданию государства Израиль. Но Германия - это и Холокост, массовое уничтожение евреев во времена нацистской диктатуры... В последние десятилетия еврейская жизнь здесь снова возрождается благодаря притоку иммигрантов-евреев из бывшего Советского Союза - так называемых "контингентных беженцев". Их интеграция не всегда проходит легко, тем не менее, еврейские общины в стране растут, открываются новые синагоги. И это действительно достойно празднования.

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