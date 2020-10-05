"Шаломчик" - в Кельне появился трамвай со Звездой Давида (фото)

Кельн • "Шаломчик, Кельн!" ("Schalömchen Köln!") - такой трамвай со Звездой Давида теперь можно увидеть на улицах этого города - одного из самых старых в Германии. Слово "шалом", обозначающее "мир" на иврите, в переводе не нуждается - используется в этом языке в качестве приветствия и известно по всему миру. На трамвае разместили, так сказать, дружеский вариант на немецком с оттенками кельнского диалекта. Рядом также расположена надпись "miteinander - mittendrin", то есть "вместе (сообща) - посреди (друзей, жизни)".

Участники презентации юбилейного трамвая в Кельне (слева направо): исполнительный директор оргкомитета программы "1700 лет еврейской жизни в Германии" Андрей Ковакс (Andrei Kovacs), глава транспортной компании KVB Штефани Хакс (Stefanie Haaks), обербургомистр Кельна Хенриетта Рекер (Henriette Reker) и председатель городской синагогальной община д-р Феликс Шотланд (Dr. Felix Schotland)

Таким образом городские власти, синагогальная община и кельнская транспортная компания KVB решили выступить против антисемитизма, в поддержку демократии, за взаимопонимание и против расизма. Совместная акция приурочена к 1700-летию еврейской жизни в Германии (www.1700jahre.de), которое будет отмечаться в следующем году. Именно с Кельном связано первое письменное упоминание евреев на территории нынешней Германии - в декрете римского императора Константина, датированном 321 годом. Здешняя еврейская община считается самой старой в Европе к северу от Альп.

Археологические находки в центре Кельна

Отметим также, что сейчас в центре Кельна около Старой ратуши на месте средневекового еврейского квартала идет строительство Еврейского музея, одной из главных достопримечательностей которого станут останки миквы - ритуальной еврейской купальни. Посетители музея, помимо разных экспонатов - например, золотой сережки XI века, смогут увидеть так называемую археологическую зону в нижней части комплекса - остатки синагоги, пекарни, танцевального зала и госпиталя, обнаруженные здесь во время раскопок. Дата открытия музея пока точно неизвестна. Предположительно - 2023 год.

Смотрите также: