 Еврейские организации приветствовали решение Facebook по Холокосту | Новости из Германии о Германии | DW | 13.10.2020

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Германия

Еврейские организации приветствовали решение Facebook по Холокосту

Из соцсети впредь будет удаляться любой контент об отрицании Холокоста. Глава интернет-концерна Цукерберг объяснил это ростом антисемитизма во всем мире.

На территории бывшего концлагеря Освенцим

На территории бывшего концлагеря Освенцим

Еврейские организации во всем мире приветствовали решение американского интернет-концерна Facebook удалять из соцсети любой контент об отрицании Холокоста и искаженную информацию о геноциде евреев. "Учитывая глобальные возможности интернет-концерна по оказанию влияния и растущее число его пользователей, это уже давно назревшее решение", - заявил Международный освенцимский комитет (Internationales Auschwitz Komitee - IAK) вечером в понедельник, 12 октября, в Берлине.

"Учитывая готовность к насилию антисемитов и пропагандистов ненависти во всем мире, это решение имеет большое символическое значение. Отрицатели Холокоста уже не смогут распространять свою ложь и ненависть через Facebook. Хорошо, что глава Facebook Марк Цукерберг, наконец, осознал значение своей власти и факт вербального и реального существования правоэкстремистской и антисемитской ненависти", - заявил исполнительный вице-президент Международного освенцимского комитета Кристоф Хойбнер (Christoph Heubner).

Открытое письмо Марку Цукербергу

В Варшаве выживший в нацистском концлагере Освенцим Мариан Турский, также являющийся вице-президентом комитета, сообщил, что недавно он направил Цукербергу открытое письмо, в котором настоятельно просил главу Facebook позаботиться о том, чтобы дело его жизни "не было обесценено грязью отрицателей Холокоста". Турский выразил благодарность Цукербергу за принятое решение.

Ранее заявление основателя Facebook приветствовал Всемирный еврейский конгресс (WJC), назвавший это решение историческим шагом, поскольку "отрицание, преуменьшение и непризнание исключительности убийства нацистами миллионов европейских евреев способствует распространению ненависти и теорий заговора о евреях и других меньшинствах".

Удаление контента об отрицании Холокоста

Марк Цукерберг заявил, что впредь Facebook будет удалять любой контент об отрицании Холокоста, а с конца текущего года - переправлять пользователей, ищущих "термины, связанные с Холокостом и его отрицанием, на достоверную информацию".

Глава Facebook обосновал принятое решение ростом антисемитизма во всем мире и "вызывающим тревогу уровнем неосведомленности о Холокосте, особенно среди молодежи". При этом Цукербург сослался на проведенный в США опрос, четверть участников которого сочли Холокост мифом или преувеличением.

Марк Цукерберг также выразил уверенность в том, что Facebook удалось соблюсти правильный баланс между свободой слова и "ущербом, причиняемым отрицанием или искажением фактов о Холокосте".

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    Лагерь смерти Освенцим

    Ворота с надписью "Труд освобождает"

    Вход на территорию бывшего лагеря Аушвиц 1. Комплекс близ польского города Освенцим состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Первый лагерь, созданный в 1940 году, стал впоследствии административным центром всего комплекса. Охраняли узников военнослужащие войск СС из отрядов "Мертвая голова".

  • В лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одной из камер

    Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

    Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

    Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Крематорий

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 03:03

Как удалось спастись одним из самых юных узниц Освенцима (27.01.2020)

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