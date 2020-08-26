 Варшавское гетто: нечеловеческие условия смерти | История | DW | 02.10.2020

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История

Варшавское гетто: нечеловеческие условия смерти

80 лет назад нацисты создали в Варшаве самое большое еврейское гетто на территории оккупированной ими Европы.

Окончательная ликвидация гетто. Май 1943 года

В сентябре 1939 года, четыре недели спустя после вторжения на польскую территорию, немецкие войска заняли Варшаву. Еврейская община Варшавы была крупнейшей в Европе. 380 тысяч евреев, проживавших здесь, составляли почти треть населения города. С первых дней оккупации они подверглись жестоким гонениям: у них отбирали жилье и имущество, замораживали банковские счета, их заставляли выполнять принудительные работы, им запрещали пользоваться общественным транспортом.

2 октября 1940 года "губернатор Варшавского округа" Людвиг Фишер (Ludwig Fischer) подписал приказ о создании "Еврейского жилого района" на основе еврейского квартала в северной части города. Уже к середине ноября район был отрезан от внешнего мира стеной в три с половиной метра и колючей проволокой. Жителям гетто, обнаруженным за его пределами без разрешения, грозил расстрел на месте. После принудительного переселения сюда евреев со всех районов столицы и ее окрестностей на участке в четыре квадратных километра проживало около 450 тысяч человек. Несмотря на то, что еврейское население составляло треть жителей Варшавы, под территорию гетто отвели менее трех процентов площади города.

Нечеловеческие условия

"Жизнь в гетто прежде всего характеризовала чудовищная теснота", - вспоминал бывший узник гетто, ныне покойный немецкий литературный критик Марсель Райх-Раницкий (Marcel Reich-Ranicki). - Гигиенические условия были фатальными. Туберкулез, брюшной тиф, сыпной тиф быстро распространялись. Каждое утро у дверей лежали трупы. Людей хоронили в общих могилах".

Патриарх немецкой литературы Марсель Райх-Раницкий - бывший узник Варшавского гетто

Патриарх немецкой литературы Марсель Райх-Раницкий - бывший узник Варшавского гетто

При этом для нацистких оккупантов еврейский квартал был чуть ли не туристической достопримечательностью. Нацистская организация "Сила через радость" ("Kraft durch Freude"), занимавшаяся вопросами организации досуга населения в "третьем рейхе", предлагала автобусные экскурсии по территории гетто.

"К кладбищу постоянно приводят экскурсионные группы - солдат и гражданское население. Большинство из них не проявляют сочувствия к евреям. Особый интерес вызывает сарай, в котором посреди дня складируют десятки трупов. Я там сегодня был. Это просто жутко, - отметил в своих записях, датированных 20 июня 1941 года, Эмануэль Рингельблюм. - Трупы были подобны скелетам".

Благодаря польскому историку еврейского происхождения Рингельблюму послевоенный мир узнал в подробностях о страшных буднях Варшавского гетто. Голод был самой частой причиной смерти. По распоряжению германских властей, ежедневный рацион жителей гетто составлял не более 184 калорий, в то время как полякам полагалось 634, а немцам - 2310 калорий в день.

Эмануэль Рингельблюм организовал архив Варшавского гетто

Эмануэль Рингельблюм организовал архив Варшавского гетто

По всей Польше было создано четыре сотни гетто. Они были промежуточной станцией на пути в лагеря смерти. После Ванзейской конференции в январе 1942 года, на которой детально обсуждалось "окончательное решение еврейского вопроса", нацисты начали ликвидировать гетто и массово отправлять их жителей в лагеря, а там - в газовые камеры.

С июля 1942 года в течение семи недель 300 тысяч евреев из Варшавы были депортированы в концентрационный лагерь Треблинка, расположенный в 80 километрах от города, и уничтожены там. В начале 1943 года в гетто осталось около 40 тысяч человек - те, кто работал на немецких предприятиях, в госпиталях, члены юденрата, сотрудники полиции и их семьи.

Восстание в Варшавском гетто

Несколько сотен жителей объединились в подпольные группы сопротивления. 19 апреля 1943 года, когда на территорию гетто вошли подразделения СС и вермахта, отряды военной полиции и СД, чтобы его окончательно ликвидировать, они не ожидали противостояния. Их встретили огнем, в броневики летели бутылки с зажигательной смесью. "За полчаса наши войска были разбиты и деморализованы", - отметил в своих записях группенфюрер СС Юрген Штроп (Jürgen Stroop).

Восстание в Варшавском гетто. 1943 год

Восстание в Варшавском гетто. 1943 год

Гитлеровцы отступили, но силы были неравными. 750 бойцов сопротивления, вооруженные пистолетами, самодельными взрывными устройствами и бутылками с горючей смесью, сражались против 2000 солдат, использовавших тяжелую артиллерию. 23-летний предводитель восстания Мордехай Анелевич за несколько дней до своей смерти смог еще сделать запись: "То, что мы пережили, нельзя описать словами. Два раза нам удавалось принудить немцев к отступлению. Осуществилась мечта моей жизни: евреи гетто поднялись на борьбу" .

У восстания не было шансов: 16 мая 1943 года оно было окончательно подавлено. Гетто сравняли с землей, тысячи евреев депортировали в лагерь смерти в Треблинке, сожгли заживо или расстреляли.

Коленопреклонение в Варшаве и полонизация жертв

Трагедия Варшавского гетто и уничтожение 90 процентов польских евреев оказались в центре внимания мировой общественности, когда бывший канцлер ФРГ Вилли Брандт (Willy Brandt) в декабре 1970 года во время визита в Польшу встал на колени перед памятником героям восстания. Этот неожиданный жест символизировал признание вины за преступления, совершенные немцами во времена национал-социализма, и готовность вести диалог с коммунистическими странами Восточной Европы в рамках так называемой Новой восточной политики.

Вилли Брандт во время визита в Варшаву. 1970 год

Вилли Брандт во время визита в Варшаву. 1970 год

За исключением небольшой еврейской газеты польские СМИ этот жест проигнорировали. "В официальном дискурсе речь шла о нацистких преступлениях против Польши, а не против евреев. Правительство проводило политику полонизации жертв", - отмечает польский историк Мариуш Ястжаб, сотрудник Музея истории польских евреев "Полин" в Варшаве. То, что из шести миллионов жителей Польши, погибших от рук нацистов, половину составляли евреи, почти не упоминалось. Сегодняшние власти, по его мнению, делают акцент на толерантности в польско-еврейских отношениях и в первую очередь говорят о героях-поляках, которые спасали евреев от смерти.

Памятник героям восстания в Варшавском гетто

Памятник героям восстания в Варшавском гетто

Мариуш Ястжаб сопровождает экскурсионные группы туристов и школьников. Он гордится тем, что каждому, кто сегодня посещает бывшую территорию Варшавского гетто, напоминают и о темной странице истории города. Помимо памятника, посвященного героям гетто, о судьбе евреев, пострадавших от нацизма в Варшаве, рассказывают граффити, камни преткновения и меморальные таблички. Ранее все это было невозможно, говорит историк.

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