 Жизнь евреев в Германии: от античности - до наших дней | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.11.2020

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Культура и стиль жизни

Жизнь евреев в Германии: от античности - до наших дней

Почти 1700 лет насчитывает история евреев на территории Германии. Центр преследуемого искусства в Золингене совместно с ООН посвятили ей необычную виртуальную выставку "Семь мест в Германии".

После хрустальной ночи еврейских погромов, в ноябре 1938 года, на одной из улиц Магдебурга. Кто-то мог смеяться, проходя мимо разгромленных еврейских магазинов...

После "хрустальной ночи" еврейских погромов, в ноябре 1938 года, на одной из улиц Магдебурга. Кто-то мог смеяться, проходя мимо разгромленных еврейских магазинов...

Когда на территории Германии поселились первые евреи? Какой была их жизнь здесь в разные эпохи? И как им здесь живется сегодня? Виртуальная выставка "Семь мест в Германии", ставшая совместным проектом Организации Объединенных Наций и Центра преследуемого искусства (Zentrum für verfolgte Künste) в немецком Золингене, знакомит с историей семи еврейских общин: Берлина, Кельна, Эссена, Галле, Золингена, Нордена, Виндека. Посетитель узнает о том, как они возникли, как развивались, какие испытания претерпели во время Холокоста и как возвращались к жизни. Экспозиция развернута по случаю 75-й годовщины освобождения Германии от нацистского террора и основания ООН, а также в рамках программы "1700 лет еврейской жизни в Германии". 

История длиною в 1700 лет 

Родиной старейшей еврейской общины к северу от Альп является Кельн. "Первые иудеи прибыли сюда еще в 321 году, когда город входил в состав Римской империи. Тогда же отличавшийся либеральными взглядами римский император Константин издал указ, позволявший принимать жителей Кельна из числа евреев в городской совет", - рассказывает журналистам известный немецкий искусствовед и историк Юрген Каумкёттер (Jürgen Kaumkötter), возглавляющий Центр преследуемого искусства в Золингене. 

Трехмерная модель будущего Еврейского музея напротив Старой ратуши в Кельне - на месте, где в Средневековье находился еврейский квартал

Трехмерная модель будущего Еврейского музея напротив Старой ратуши в Кельне - на месте, где в Средневековье находился еврейский квартал

Раздел, посвященный еврейской общине Кельна, как и другие разделы экспозиции, - словно мозаика, собранная из исторических текстов, фотографий, документов, произведений искусства, видеоматериалов, которые, будто машина времени, переносят посетителя в прошлое. По мере скроллинга сайта вы то заглядываете в синагогу, то посещаете еврейское кладбище, то попадаете на место археологических раскопок, то оказываетесь у разбитой витрины принадлежащего евреям магазина, разоренного в "хрустальную ночь" погромов во времена национал-социализма

Холокост как память и предостережение 

При знакомстве с материалами выставки невольно сравниваешь историю евреев в Германии с волной, то взмывающей вверх, то стремительно падающей вниз. Если в первые столетия своего пребывания на территории Германии евреи жили хорошо, в мире и согласии с христианами, играли важную роль в создании новых городов и развитии экономики и пользовались большим уважением, то в XI-XIII веках во время крестовых походов их жизнь превратилась в ад: евреи стали подвергаться жестоким преследованиям, их в массовом порядке истребляли. 

“Епископ Иоганн фон Шпейер дает убежище гонимым евреям”. Автор этой созданной примерно в 1880 году гравюры Фридрих Готтенрот показывает преследование евреев в Германии во время первого крестового похода 1096/97 гг.

"Епископ Иоганн фон Шпейер дает убежище гонимым евреям". Автор этой созданной примерно в 1880 году гравюры Фридрих Готтенрот показывает преследование евреев в Германии во время первого крестового похода 1096/97 гг.

Затишье, наступившее в XIV веке, когда жизнь евреев опять стала налаживаться, продолжалось лишь около трех десятилетий, а потом сменилось жестокими преследованиями, уничтожением и депортацией многих тысяч евреев. Массовые вспышки антисемитизма имели место и в последующие периоды, но самое страшное началось в 30-е годы XX века с приходом к власти в Германии национал-социалистов, когда антисемитизм стал государственной идеологией и политикой. Экспонаты, представленные на выставке "Семь мест в Германии", раскрывают весь масштаб геноцида евреев в "третьем рейхе". 

Ноябрь 1938. На одной из улиц Гамбурга нацисты выставили на всеобщий позор еврейскую девушку и еврейского юношу

Ноябрь 1938. На одной из улиц Гамбурга нацисты выставили на всеобщий позор еврейскую девушку и еврейского мужчину

"Холокост является величайшей трагедией еврейского народа и одной из самых страшных страниц в истории Германии. Мы никогда не должны забывать о Холокосте и никогда впредь не должны его вновь допустить. Мы хотим, чтобы представители нынешнего поколения немецкой молодежи четко понимали: да, лично мы не несем вину за Холокост, но в то же время мы несем ответственность за то, чтобы он не повторился - ни сегодня, ни завтра", - подчеркивает немецкий политик Сильвия Лёрман (Sylvia Löhrmann), являющаяся генеральным секретарем объединения "1700 лет еврейской жизни в Германии", которое занимается подготовкой и организацией мероприятий по случаю 1700-летия еврейской жизни в Германии, отмечаемого в 2021 году. 

Предотвратить акты геноцида в будущем 

Организация Объединенных Наций приняла участие в этом проекте не случайно. "История еврейской жизни в Германии насчитывает многие столетия. И мы считаем, что развитие культуры памяти и переосмысление своего прошлого в современной Германии могут стать примером и для других стран. Ведь число преступлений, совершаемых на почве антисемитизма, повсюду в мире снова растет", - отметила в своем выступлении по случаю открытия выставки Трейси Петерсен, руководитель программы просветительской деятельности "Холокост и Организация Объединенных Наций", призванной напоминать миру об уроках Холокоста, - с тем чтобы предотвратить акты геноцида в будущем. 

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  • Мемориальная доска на Казерненштрассе в Дюссельдорфе

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    Во время еврейских погромов в так называемую "хрустальную ночь" 9-10 ноября 1938 года на территории нацистcкой Германии и в некоторых частях Австрии было разрушено более 1400 синагог и молельных домов. Одна из синагог находилась на улице Казерненштрассе в Дюссельдорфе. После войны здесь и во многих других таких местах были установлены памятники или мемориальные доски.

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    Один из крупнейших лагерей находился в Тюрингии близ Веймара. С 1937 по 1945 годы в Бухенвальде было заключено около 250 тысяч человек. 56 тысяч узников погибло. Среди них было также несколько сотен дезертиров и отказавшихся служить в вермахте. После войны их еще долго продолжали считать в Германии "предателями" и "трусами", а первый памятный камень установили в Бухенвальде лишь в 2001 году.

  • Памятник рома и синти в Бухенвальде

    Места памяти в Германии

    Геноцид цыган

    Этот памятник, установленный в Бухенвальде в 1995 году на территории бывшего блока № 14, посвящен погибшим здесь цыганам - европейским рома и синти. На камнях выбиты названия всех лагерей "третьего рейха", в которые их отправляли. Общее число жертв геноцида цыган в Европе до сих пор неизвестно. Согласно разным данным, оно может составлять от 150 тысяч до 500 тысяч человек.

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    У Бухенвальда было более 60 так называемых внешних лагерей. Один из них - "Малахит" в Лангенштайн-Цвиберге под Хальберштадтом. Его узники строили подземный завод для "Юнкерса". Две тысячи заключенных погибли от болезней и истощения, стали жертвами пыток и казней. Еще 2500 скончались или были убиты во время марша смерти, когда лагерь эвакуировали из-за приближения фронта.

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    Места памяти в Германии

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    Еще один внешний лагерь Бухенвальда был образован в 1943 году близ города Нордхаузен в Тюрингии для организация производства на подземном заводе ''Миттельверк'', где собрались ракеты V-2 и другое вооружение. За полтора года через лагерь Дора-Миттельбау прошло 60 тысяч человек. Большую часть составили узники из Советского Союза, Польши и Франции. Каждый третий из них погиб.

  • Памятник сестрам Франк в Берген-Бельзене

    Места памяти в Германии

    Берген-Бельзен

    Мемориал на территории бывшего концентрационного лагеря Берген-Бельзен в Нижней Саксонии. Всего в этом лагере погибло около 50 тысяч человек, среди них 20 тысяч военнопленных. В апреле 1945 года здесь умерла 15-летняя Анна Франк - автор знаменитого дневника, обличающего нацизм и переведенного на многие языки мира.

  • Ворот в Заксенхаузен с надписью Arbeit macht frei

    Места памяти в Германии

    Заксенхаузен

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  • Документационный центр во Флоссенбюрге

    Места памяти в Германии

    Флоссенбюрг

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  • Барак № 13 в районе Шёневайде

    Места памяти в Германии

    Барак № 13

    В берлинском районе Шёневайде находился один из многочисленных лагерей для подневольных рабочих, угнанных из других стран на принудительный труд в Германию. Общее их число за годы "третьего рейха" составило несколько миллионов человек. Судьбам подневольных рабочих посвящена экспозиция документационного центра в одном из сохранившихся бараков этого лагеря.

  • Мемориальный комплекс в Равенсбрюке

    Места памяти в Германии

    Равенсбрюк

    Скульптура матери с ребенком на берегу озера в Равенсбрюке - крупнейшем женском концентрационном лагере "третьего рейха". Он был создан в 1939 году в 90 километрах к северу от Берлина. Количество заключенных за время его существования составило более 130 тысяч человек - около 40 национальностей. 28 тысяч узников погибло. В лагере также проводились медицинские эксперименты.

  • Один из Бараков Сименса

    Места памяти в Германии

    "Бараки Сименса" в Равенсбрюке

    Заключенные Равенсбрюка и многочисленных его подлагерей использовались на принудительных работах. В 1940 году здесь было создано текстильное производство, а в 1942 году электротехнический концерн Siemens & Halske AG построил 20 промышленных бараков. По свидетельствам выживших узников, в конце 1944 года на эту фирму здесь ежедневно работало до 3000 женщин и детей.

  • Фабрика Topf & Söhne в Эрфурте

    Места памяти в Германии

    Печи для Освенцима

    Бывшая фабрика Topf & Söhne в Эрфурте. Здесь по заказу национал-социалистов производились печи, в которых сжигали людей, погибших в Освенциме и других концентрационных лагерях. В Международный день памяти жертв Холокоста 27 января 2011 года в бывшем здании фабрики открыт документационный центр.

  • Один из ''камней преткновения'' в Гамбурге

    Места памяти в Германии

    ''Камни преткновения''

    Такие металлические таблички, вмонтированные в тротуары, можно увидеть во многих городах Германии. ''Камни преткновения'' - Stolpersteine. Первый из них немецкий художник Гунтер Демниг установил в Кельне в 1995 году. Камни напоминают о жертвах национал-социализма около домов, в которых они жили. Их насчитывается уже более 45 тысяч в 800 немецких населенных пунктах и 200 - за пределами Германии.

  • Надпись на русском языке в подвале EL-DE-Haus

    Места памяти в Германии

    Гестапо

    Изучением преступлений нацизма в Германии также занимаются многочисленные документационные центры. В Кельне такой центр и музей расположены в бывшем здании гестапо - EL-DE-Haus. В его подвале находились камеры для заключенных, на стенах которых сохранились надписи, в том числе, на русском языке.

  • Мемориал гомосексуалам - жертвам нацизма в Берлине

    Места памяти в Германии

    Гомосексуалы

    С 1935 года нацисты начали также преследовать гомосексуалов. Всего в "третьем рейхе" их было осуждено более 50 тысяч. Около 7 тысяч погибли в концлагерях. В 1995 году на набережной в Кельне был установлен памятник - Розовый треугольник. Мемориал, изображенный на фото, открыли в 2008 году в берлинском парке Большой Тиргартен. Еще один находится во Франкфурте - Франкфуртский ангел (1994).

  • Памятник в Плётцензее

    Места памяти в Германии

    Противники режима

    Музей тюрьмы Плётцензее в Берлине. В 1933-1945 годах национал-социалисты казнили здесь более 3000 противников режима, многих - на гильотине. Среди жертв - участники неудавшегося покушения на Гитлера 20 июля 1944 года и те, кто знал о его подготовке.

  • ''Серый автобус'' в Кельне

    Места памяти в Германии

    Серые автобусы

    "Серый автобус" - монумент, созданный в 2006 году в память о более чем 70 тысячах жертв евгенической программы "Т-4" - людей с психическими расстройствами, умственно отсталых, наследственно отягощенных больных и инвалидов. Такие автобусы забирали их в центры умерщвления. Памятник перевозят, временно устанавливая в местах, связанных с программой. Копия постоянно находится в Кельне.

  • Графенек

    Места памяти в Германии

    Замок Графенек

    Один из шести центров, в которых осуществлялись убийства людей в рамках программы эвтаназии "Т-4", находился в замке Графенек в Баден-Вюртемберге. С января по декабрь 1940 года здесь в камерах с угарным газом погибли 10654 человека. В 2005 году здесь открыли документационный центр, в котором ежегодно бывает до 20 тысяч посетителей.

  • Газовая камера в Зонненштайне

    Места памяти в Германии

    Зонненштайн

    Еще один центр смерти располагался в саксонском городе Пирна в замке Зонненштайн. В 1940-1941 годах в его газовой камере было убито 13720 человек, страдавших психическими заболеваниями, и умственно отсталых людей, а также более тысячи узников концлагерей. Пепел из крематория сбрасывали в Эльбу. Родственникам высылалось фальсифицированное свидетельство о смерти в результате болезни.

  • Хадамарский процесс во Франкфурте-на-Майне

    Места памяти в Германии

    Преступники

    Эта фотография была сделана в 1946 году во время процесса по делу врачей и других сотрудников еще одного нацистского центра умерщвления, находившегося в гессенском городе Хадамар. В газовых камерах, с помощью инъекций и преднамеренного прекращения необходимых терапий они убили около 14500 пациентов. Постоянная экспозиция, рассказывающая об этих преступлениях, работает в Хадамаре с 1991 года.

  • Памятник жертвам нацизма в городе Шверте

    Места памяти в Германии

    Логистика Холокоста

    В заключение - о передвижной выставке немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn "Спецпоезда смерти" ("Sonderzüge in den Tod"). С 2008 года в разных местах Германии, в которых она демонстрировалось, на ней побывало более 350 тысяч посетителей. Этой теме также посвящен специальный раздел постоянной экспозиции музея Немецких железных дорог в Нюрнберге.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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