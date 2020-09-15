Жизнь евреев в Германии: от античности - до наших дней

Когда на территории Германии поселились первые евреи? Какой была их жизнь здесь в разные эпохи? И как им здесь живется сегодня? Виртуальная выставка "Семь мест в Германии", ставшая совместным проектом Организации Объединенных Наций и Центра преследуемого искусства (Zentrum für verfolgte Künste) в немецком Золингене, знакомит с историей семи еврейских общин: Берлина, Кельна, Эссена, Галле, Золингена, Нордена, Виндека. Посетитель узнает о том, как они возникли, как развивались, какие испытания претерпели во время Холокоста и как возвращались к жизни. Экспозиция развернута по случаю 75-й годовщины освобождения Германии от нацистского террора и основания ООН, а также в рамках программы "1700 лет еврейской жизни в Германии".

История длиною в 1700 лет

Родиной старейшей еврейской общины к северу от Альп является Кельн. "Первые иудеи прибыли сюда еще в 321 году, когда город входил в состав Римской империи. Тогда же отличавшийся либеральными взглядами римский император Константин издал указ, позволявший принимать жителей Кельна из числа евреев в городской совет", - рассказывает журналистам известный немецкий искусствовед и историк Юрген Каумкёттер (Jürgen Kaumkötter), возглавляющий Центр преследуемого искусства в Золингене.

Трехмерная модель будущего Еврейского музея напротив Старой ратуши в Кельне - на месте, где в Средневековье находился еврейский квартал

Раздел, посвященный еврейской общине Кельна, как и другие разделы экспозиции, - словно мозаика, собранная из исторических текстов, фотографий, документов, произведений искусства, видеоматериалов, которые, будто машина времени, переносят посетителя в прошлое. По мере скроллинга сайта вы то заглядываете в синагогу, то посещаете еврейское кладбище, то попадаете на место археологических раскопок, то оказываетесь у разбитой витрины принадлежащего евреям магазина, разоренного в "хрустальную ночь" погромов во времена национал-социализма.

Холокост как память и предостережение

При знакомстве с материалами выставки невольно сравниваешь историю евреев в Германии с волной, то взмывающей вверх, то стремительно падающей вниз. Если в первые столетия своего пребывания на территории Германии евреи жили хорошо, в мире и согласии с христианами, играли важную роль в создании новых городов и развитии экономики и пользовались большим уважением, то в XI-XIII веках во время крестовых походов их жизнь превратилась в ад: евреи стали подвергаться жестоким преследованиям, их в массовом порядке истребляли.

"Епископ Иоганн фон Шпейер дает убежище гонимым евреям". Автор этой созданной примерно в 1880 году гравюры Фридрих Готтенрот показывает преследование евреев в Германии во время первого крестового похода 1096/97 гг.

Затишье, наступившее в XIV веке, когда жизнь евреев опять стала налаживаться, продолжалось лишь около трех десятилетий, а потом сменилось жестокими преследованиями, уничтожением и депортацией многих тысяч евреев. Массовые вспышки антисемитизма имели место и в последующие периоды, но самое страшное началось в 30-е годы XX века с приходом к власти в Германии национал-социалистов, когда антисемитизм стал государственной идеологией и политикой. Экспонаты, представленные на выставке "Семь мест в Германии", раскрывают весь масштаб геноцида евреев в "третьем рейхе".

Ноябрь 1938. На одной из улиц Гамбурга нацисты выставили на всеобщий позор еврейскую девушку и еврейского мужчину

"Холокост является величайшей трагедией еврейского народа и одной из самых страшных страниц в истории Германии. Мы никогда не должны забывать о Холокосте и никогда впредь не должны его вновь допустить. Мы хотим, чтобы представители нынешнего поколения немецкой молодежи четко понимали: да, лично мы не несем вину за Холокост, но в то же время мы несем ответственность за то, чтобы он не повторился - ни сегодня, ни завтра", - подчеркивает немецкий политик Сильвия Лёрман (Sylvia Löhrmann), являющаяся генеральным секретарем объединения "1700 лет еврейской жизни в Германии", которое занимается подготовкой и организацией мероприятий по случаю 1700-летия еврейской жизни в Германии, отмечаемого в 2021 году.

Предотвратить акты геноцида в будущем

Организация Объединенных Наций приняла участие в этом проекте не случайно. "История еврейской жизни в Германии насчитывает многие столетия. И мы считаем, что развитие культуры памяти и переосмысление своего прошлого в современной Германии могут стать примером и для других стран. Ведь число преступлений, совершаемых на почве антисемитизма, повсюду в мире снова растет", - отметила в своем выступлении по случаю открытия выставки Трейси Петерсен, руководитель программы просветительской деятельности "Холокост и Организация Объединенных Наций", призванной напоминать миру об уроках Холокоста, - с тем чтобы предотвратить акты геноцида в будущем.

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