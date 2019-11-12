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Фото: Roland Witschel/dpa/picture alliance
Конрад Аденауэр
Публикации по теме
Конрад Аденауэр (1876-1967) - первый федеральный канцлер Германии (1949-1963).
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Контекст
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Как смертельные враги стали друзьями
Немецко-французской дружбе - 60 лет. После Елисейского договора началась новая эра в отношениях между странами.
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22.01.2023
22 января 2023 г.
Кто хочет учиться в Германии?
Кто хочет учиться в Германии?
Вы хотите учиться в магистратуре или аспирантуре в Германии? Тогда подавайте документы.
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02.03.2021
2 марта 2021 г.
Германия и нацисты: история взаимоотношений
Германия и нацисты: история взаимоотношений
20 ноября - 75 лет со дня начала Нюрнбергского процесса. Что было после него?
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Как советская разведка писала письмо канцлера ФРГ
Как советская разведка писала письмо канцлера ФРГ
Множество увлекательных и, можно сказать, поучительных историй содержится в книге "Власть секретных служб".
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3 июля 2020 г.
Меркель руководит Германией столько же, сколько и Аденауэр
Меркель руководит Германией столько же, сколько и Аденауэр
Ангела Меркель находится на посту канцлера ФРГ 5143 дня, ровно столько же правил Германией Конрад Аденауэр.
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22 декабря 2019 г.
Немецкие фонды в России между недоверием и демократизацией
Немецкие фонды в России между недоверием и демократизацией
Близкие к политическим партиям немецкие фонды сталкиваются в России с критическим отношением.
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12.11.2019
12 ноября 2019 г.
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