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Канцлер Германии Конрад Аденауэр в 1966 году
Фото: Roland Witschel/dpa/picture alliance

Конрад Аденауэр

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Конрад Аденауэр (1876-1967) - первый федеральный канцлер Германии (1949-1963).

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