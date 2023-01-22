Как смертельные враги стали друзьями

Первому канцлеру ФРГ Конраду Аденауэру (Konrad Adenauer) было уже 87 лет. Французскому президенту Шарлю де Голлю - 72 года. И несмотря на уже довольно почтенный возраст, именно этим двум личностям Германия и Франция обязаны переломным моментом в истории французско-германских отношений.

Немецко-французской дружбе - 60 лет

22 января 1963 года в Елисейском дворце, официальной резиденции французских президентов, Аденауэр и де Голль обменялись рукопожатием, одарили друг друга братским поцелуем и подписали Елисейский договор, который официально положил конец многолетней вражде и послужил сигналом к созданию новых партнерских отношений.

22 января 1963 года в Елисейском дворце Конрад Аденауэр и Шарль де Голль подписали договор, скрепивший дружбу между двумя странами Фото: ZUMA/Keystone/IMAGO

С окончания Второй мировой войны на тот момент не прошло еще и 18-ти лет. У миллионов участников и свидетелей этой войны по обе стороны еще слишком свежи были воспоминания, а немецкая пропаганда преуспела еще и до прихода к власти Адольфа Гитлера (Adolf Hitler), внушив немецким школьникам, что Франция - смертельный враг Германии. Народы обеих стран на протяжении веков сражались друг против друга.

И вот как раз тот факт, что Аденауэр и де Голль были свидетелями и Первой, и Второй мировой, придало подписанию нового договора "еще больше убедительности", считает Франк Баазнер (Frank Baasner), директор Немецко-Французского института. В интервью DW он подчеркнул, что этот договор о дружбе не был бы возможным без участия населения обеих стран. Еще задолго до подписания Елисейского договора, в обществе ощущалось удивительное и решительное сближение на уровне народа. Заключение договора стало "кульминацией процесса сближения, который шел из общества. Об этом нельзя забывать", подчеркивает он.

Разные стратегические интересы Германии и Франции

Речь шла не только о жесте гуманизма. Канцлер ФРГ Конрад Аденауэр и французский президент Шарль де Голль преследовали стратегические цели, и у каждого из них были свои собственные. "Что касается Аденауэра, то его приоритетом абсолютно точно было закрепление связей с Западом. А это означало - партнерство с США и примирение с Францией", - говорит Франк Баазнер. Де Голль в свою очередь хотел привязать ФРГ к Франции, чтобы не допустить возникновения союза с США и Великобританией, который мог бы быть направлен против Франции. За неделю до этого де Голль наложил вето на вступление Великобритании в Европейский союз (на тот момент - Европейское экономическое сообщество).

Президент США Джон Ф. Кеннеди предпринял попытки помешать подписанию Елисейского договора. В итоге ему удалось добиться того, что тогдашний бундестаг принял преамбулу к договору, в которой говорилось, что в результате заключения этого договора сотрудничество с НАТО и с США не пострадает. Париж согласился с таким добавлением, но за закрытыми дверями де Голль негодовал. В его глазах эта преамбула сильно обесценила весь документ. По воспоминаниям доверенного лица де Голля Алена Пейрефитта, президент Франции ругался, что "американцы подрывают договор", и это стало возможным только потому, что немецкие политики боятся, что недостаточно пресмыкаются перед англосаксами".

Несмотря на имеющиеся острые углы и разногласия, Елисейский договор с самого момента подписания считался большим достижением. Париж и Бонн согласовали меры, которые должны были создать основу для новых отношений. В частности, министры иностранных дел и главы военных ведомств договорились встречаться не реже, чем раз в три месяца. В обеих странах были созданы комиссии, которые должны были координировать двусторонние контакты и регулярно докладывать главам двух государств о развитии этих отношений. Правительства договорились консультироваться друг с другом по всем важнейшим вопросам международной политики. "Я думаю, что в результате долгосрочного сотрудничества удалось добиться многих результатов", - говорит Франк Баазнер. Французская сторона осознала, что "немцы, несмотря на свою сильную связь с США исполнили свои обязательства по договору“.

Однако курс на сближение предстояло взять не только большим политикам и чиновникам, но и простым людям. Были урегулированы, например, такие вопросы, как обмен преподавателями и студентами, а также взаимное признание дипломов об образовании. В июле 1963 года было создано немецко-французское объединение молодежи. В результате тесного обмена около 10 миллионов молодых французов и немцев за минувшие десятилетия познакомились со страной-соседом. Партнерские отношения возникли и на уровне городов. С 1989 года существует Франко-германская бригада, в которую вошли военнослужащие из обеих стран. 30 мая 1992 года в эфир вышел франко-германский канал о культуре ARTE (Association Relative à la Télévisione Européenne) на церемонии открытия в Страсбургской опере.

По поводу сорокалетия подписания договора о дружбе и сотрудничестве между Францией и Германией в 2003 году было объявлено, что сотрудничество станет еще более тесным - настолько, что некоторые наблюдатели заговорили даже о возможном создании конфедерации на основе двух государств.

В 2019 году в Ахене президент Франции Эмманюэль Макарон и канцер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) подписали новый германо-французский договор, который ставит целью еще более тесное сотрудничество по всем ключевым вопросам и вообще всем важнейшим аспектам жизни двух стран и ставит целью их дальнейшую интеграцию.

22 января 2019 года Меркель и Макрон подписали новый договор Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Франция и Германия: такие разные тандемы

За всю историю двухсторонних отношений франко-германские тандемы были очень разные - они гармонировали по-разному: у кого-то это получалось лучше, у кого-то хуже. Немецкий канцлер Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt) и французский президент Валери Жискар д’Эстен тесно дружили. Они заложили основу для единой европейской валюты. Гельмут Коль (Helmut Kohl) и Франсуа Миттеран были слишком разными по менталитету, но когда политики во время церемонии памяти жертв Первой мировой в 1984 году взялись за руки, это стало историческим символом примирения французского и немецкого народов.

Исторический момент: Гельмут Коль и президент Франции Франсуа Миттеран Фото: Sven Simon/IMAGO

Ангела Меркель и Николя Саркози показали пример тесного сотрудничества в решении проблем экономического кризиса в 2008 году. Этот тандем лидеров двух крупнейших экономик Евросоюза тогда окрестили Меркози. Со сменой президента во Франции гармонии во французско-немецкой дружбе стало меньше, и название тандема Мекрон так и не прижилось. С приходом к власти в Германии канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) никто уже даже не пытался дать франко-германскому тандему новое имя. Выступая вместе Макрон и Шольц подчеркивают тесные связи между странами, чего нельзя сказать о связи между самими политиками. Скрипит франко-германская дружба и на фоне войны в Украине. Лишь с большим опозданием французский президент и немецкий канцлер нанесли совместный визит Киеву. В вопросах поставки вооружений Украине Шольц проявляет больше сдержанности, чем его коллега Эмманюэль Макрон.

Разногласия между Шольцем и Макроном возникили и в вопросах о введении потолка цен на газ в Евросоюзе. Найти быстрое решение для обуздания роста высоких цен на энергию главам государств и правительств Евросоюза не удалось. В качестве такого решения Франция и ряд других стран предлагала установить потолок цен на газ, который закупается европейскими компаниями на мировом рынке. Однако другая группа стран ЕС, в которую вошли Германия и Венгрия, отнеслись к этой идее скептически, опасаясь, что импортеры попросту откажутся продавать газ в Европу по искусственно ограниченной цене. Чтобы защитить домохозяйства и компании в странах Европейского Союза от шокирующих скачков цен на газ, ЕС в итоге удалось договорится о введении экстренной ограничительной меры: временного потолка цен.

Камнем преткновения стал и совместный проект по разработке и строительству военного самолета. Сотрудничество в этих отраслях между двумя странами продвигается весьма медленно. Однако Франк Баазнер далек от пессимизма. "Способность находить решения - даже в кризисных ситуациях - не утрачена. Да, интересы могут быть разными, как и стратегические ориентиры", - отмечает он. Поэтому шансы для сближения, по его мнению, большие.

И остается последний вопрос. Как же обстоят дела с языком? Сегодня многие говорят, что взаимный интерес между странами ослабевает. Все меньше французов хотят изучать немецкий. И наоборот. Не хватает преподавателей - в обеих странах. Французский президент Жискар д’Эстен когда-то так сказал о языковых трудностях: "On s'arrange avec l'anglais". В помощь - английский".

Смотрите также: