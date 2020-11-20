Баварский министр: Нюрнберг - место рождения международного уголовного права

Судебный процесс над главными нацистскими преступниками, начавшийся в Нюрнберге 75 лет назад, стал "часом рождения современного международного уголовного права". С таким заявлением министр юстиции Баварии Георг Айзенрайх (Georg Eisenreich) выступил в Мюнхене в пятницу, 20 ноября.

Зал № 600 во Дворце правосудия в Нюрнберге "напомнил нам всем, что мир, свобода, демократия и права человека не являются само собой разумеющимися, что их необходимо защищать день за днем", подчеркнул министр. Вечером в пятницу в 75-ю годовщину начала судебных процессов против нацистов в зале с речью выступит президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

Нюрнбергский процесс

Процесс над главными нацистскими преступниками начался в Нюрнберге 20 ноября 1945 года и продолжался почти год. По итогам 12 обвиняемых, включая находившегося в бегах Мартина Бормана (Martin Bormann), были приговорены к смертной казни, еще семеро - к различным срокам заключения, трое были оправданы. Позднее прошли еще 12 процессов над нацистскими судьями, врачами концлагерей, промышленниками "третьего рейха" и другими. Во Дворце правосудия открыт мемориальный музей истории Нюрнбергского процесса.

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Как судили главных нацистских преступников За что судили в Нюрнберге Суд над главными нацистскими преступниками начался в Нюрнберге 20 ноября 1945 года. Подсудимых обвиняли по четырем пунктам: заговор с целью совершения преступлениий против мира, развязывание захватнической войны, преступления против человечности и военные преступления. Судебный процесс длился почти год. Были заслушаны показания 280 свидетелей. Протоколы и доказательства составили 40 томов.

Как судили главных нацистских преступников На скамье подсудимых В Нюрнберге судили 24 человека, представлявших элиту "третьего рейха". Погибшего или скрывшегося Мартина Бормана, секретаря Гитлера, судили заочно. А на скамье подсудимых оказались, среди прочих, второй человек в нацистской Германии Герман Геринг (слева), заместитель "фюрера" по НСДАП Рудольф Гесс (в центре), министр иностранных дел "третьего рейха" Йоахим фон Риббентроп (справа).

Как судили главных нацистских преступников Город партийных съездов Нюрнберг не случайно был выбран для процесса над нацистскими преступниками. В этом городе проходили партийные съезды НСДАП во времена "третьего рейха". Здесь Гитлер устраивал грандиозные пропагандистские шоу, в которых участвовали тысячи человек. Символическое значение Нюрнберга позволило западным союзникам уговорить советскую сторону устроить процесс на подконтрольной американцам территории.

Как судили главных нацистских преступников Дворец правосудия под охраной Нюрнберг лежал в развалинах, но Дворец правосудия чудом сохранился. Была повреждена часть крыши, выбиты стекла, но все это быстро отремонтировали. В огромном здании можно было разместить всех сотрудников Международного трибунала - около тысячи человек. Важно было и то, что Дворец правосудия был соединен с тюрьмой, где содержались обвиняемые, подземным переходом. Здание очень серьезно охраняли.

Как судили главных нацистских преступников Советские судьи трибунала В состав Международного трибунала входило восемь судей - по два от СССР, США, Великобритании и Франции. СССР в трибунале представляли генерал-майор юстиции Иона Никитченко (в центре), участвовавший в нескольких судебных процессах над "врагами народа" во второй половине 1930-х годов, и его заместитель, подполковник Александр Волчков. Они были единственными, кто сидел в военной форме.

Как судили главных нацистских преступников Главный американский обвинитель Главным обвинителем от США на Нюрнбегском процессе над главными нацистскими преступниками был Роберт Джексон - генеральный прокурор, позже - член Верховного суда Соединенных Штатов. После Нюрнберга он прославился тем, что в 1954 году сыграл ведущую роль в судебном процессе, в результате которого в США отменили расовую сегрегацию в школах.

Как судили главных нацистских преступников Люди и организации В Нюрнберге судили не только национал-социалистических лидеров - таких, как Геринг, - но и преступные организации "третьего рейха ": СС, СА, СД и гестапо, руководящий состав НСДАП, Имперский кабинет министров, генеральный штаб и Верховное командование вермахта. СА, кабинет министров, генштаб и командование вермахта по формально-правовым причинам преступными организациями признаны не были.

Как судили главных нацистских преступников Смертные приговоры 12 подсудимых были приговорены в Нюрнберге к смертной казни через повешение (Борман - заочно). Герман Геринг покончил жизнь самоубийством за полтора часа до казни, которой руководил сержант американской армии Джон Вудз (на снимке) с двумя помощниками. Первым повесили Риббентропа.

Как судили главных нацистских преступников Последующие Нюрнбергские процессы Процесс над главными нацистскими преступниками был первым из 13 Нюрнбергских процессов. Позже проходили суды над нацистскими судьями, врачами концлагерей, айнзацгруппами, промышленниками "третьего рейха" (на снимке; слева - Альфред Крупп) и другими. Всего на них судили 185 обвиняемых, из которых 24 были приговорены к смертной казни, еще 20 - к пожизненному заключению.

Как судили главных нацистских преступников Мемориальный музей Так выглядит сегодня зал № 600 во Дворце правосудия в Нюрнберге, где проходил судебный процесс над главными нацистскими преступниками. Сейчас во Дворце правосудия открыт мемориальный музей истории Нюрнбергского процесса, частью которого является этот зал заседаний. Автор: Ефим Шуман

