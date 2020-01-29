Американский режиссер из Киева снял фильм о еврее, который учит немца фарси

Премьера фильма "Уроки фарси" прошла еще на кинофестивале Берлинале, задолго до пандемии коронавируса. Но его выход на большой экран задержался больше, чем на полгода. Наконец-то фильм, инициаторами которого стали российские продюсеры, сможет посмотреть широкая публика.

В основе сюжета лежит сценарий живущего в Берлине россиянина Ильи Цофина по рассказу немецкого писателя и сценариста Вольфганга Кольхазе (Wolfgang Kohlhaase). Снял "Уроки фарси" американский режиссер Вадим Перельман, родившийся в Киеве и подростком уехавший на Запад. Он известен, в частности, своим фильмом "Дом из песка и тумана", отмеченным тремя номинациями на премию "Оскар", и показанными по российскому телевидению сериалами "Пепел" с Владимиром Машковым и Евгением Мироновым и "Измены".

Имена евреев стали языком фарси

"Уроки фарси" - это история еврея, выдающего себя за перса, чтобы выжить. Вглавных ролях - немецкий актер Ларс Айдингер (Lars Eidinger) и аргентинец Ноэль Перес Бискаярт. Айдингера в Германии очень высоко ценят, Бискаярт - звезда и во Франции, и в Латинской Америке. Оператор Владислав Опельянц, снимавший и у Михалкова, и у Серебренникова, - выдающийся профессионал.

Сюжет фильма таков. Французский еврей Жиль, которого нацисты поймали, когда он пытался бежать в Швейцарию, делится едой с соседом по этапу, а тот дарит ему книгу на фарси. Когда узников расстреливают, Жиль, повинуясь внезапному озарению, кричит, что он не еврей, а перс. А лагерный повар, гауптштурмфюрер СС Кох (его играет Айдингер) как раз ищет учителя фарси: после войны он хочет открыть ресторан в Тегеране.

Кадр из фильма "Уроки фарси". Ноэль Перес Бискаярт

Так Жиль спасается от смерти, меняет имя (он теперь Реза) и начинает в концлагере учить эсэсовца языку, которого не знает. Чтобы выжить, ему приходится придумать новый язык и выдать его за фарси.

Этот язык Жиль придумывает на основе списка имен попавших в лагерь евреев. Гауптштурмфюрер, зазубривая сотни слов, на самом деле постоянно произносит имена погибших евреев. Восхищаясь красотой языка, Кох меняется, происходит своеобразное филологическое чудо. Хотя меняется не очень сильно, полного преображения не происходит. Персонаж Айдингера - то бешеный зверь, избивающий своего учителя до полусмерти, то его нежный друг... Эсэсовец остается примитивным злодеем.

Зато молчаливый, играющий очень лаконично Ноэль Перес Бискаярт доводит свою роль до впечатляющего финала без всяких компромиссов. Легкомысленный молодой человек в начале картины, он в конце ее - хронист ужасающих преступлений. Благодаря выдуманному им языку он сохранил несколько тысяч имен узников концлагеря.

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