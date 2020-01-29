 Американский режиссер из Киева снял фильм о еврее, который учит немца фарси | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.09.2020

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Культура и стиль жизни

Американский режиссер из Киева снял фильм о еврее, который учит немца фарси

В Германии на киноэкраны выходит фильм об узнике концлагеря, который выжил, преподавая эсэсовцу язык, выдуманный им самим. Эсэсовец на самом деле заучивает имена убитых евреев.

Кадр из фильма Уроки персидского

Кадр из фильма "Уроки фарси". Ларс Айдингер

Премьера фильма "Уроки фарси" прошла еще на кинофестивале Берлинале, задолго до пандемии коронавируса. Но его выход на большой экран задержался больше, чем на полгода. Наконец-то фильм, инициаторами которого стали российские продюсеры, сможет посмотреть широкая публика.

В основе сюжета лежит сценарий живущего в Берлине россиянина Ильи Цофина по рассказу немецкого писателя и сценариста Вольфганга Кольхазе (Wolfgang Kohlhaase). Снял "Уроки фарси" американский режиссер Вадим Перельман, родившийся в Киеве и подростком уехавший на Запад. Он известен, в частности, своим фильмом "Дом из песка и тумана", отмеченным тремя номинациями на премию "Оскар", и показанными по российскому телевидению сериалами "Пепел" с Владимиром Машковым и Евгением Мироновым и "Измены".

Имена евреев стали языком фарси

"Уроки фарси" - это история еврея, выдающего себя за перса, чтобы выжить. Вглавных ролях - немецкий актер Ларс Айдингер (Lars Eidinger) и аргентинец Ноэль Перес Бискаярт. Айдингера в Германии очень высоко ценят, Бискаярт - звезда и во Франции, и в Латинской Америке. Оператор Владислав Опельянц, снимавший и у Михалкова, и у Серебренникова, - выдающийся профессионал.

Сюжет фильма таков. Французский еврей Жиль, которого нацисты поймали, когда он пытался бежать в Швейцарию, делится едой с соседом по этапу, а тот дарит ему книгу на фарси. Когда узников расстреливают, Жиль, повинуясь внезапному озарению, кричит, что он не еврей, а перс. А лагерный повар, гауптштурмфюрер СС Кох (его играет Айдингер) как раз ищет учителя фарси: после войны он хочет открыть ресторан в Тегеране.

Кадр из фильма Уроки персидского

Кадр из фильма "Уроки фарси". Ноэль Перес Бискаярт

Так Жиль спасается от смерти, меняет имя (он теперь Реза) и начинает в концлагере  учить эсэсовца языку, которого не знает. Чтобы выжить, ему приходится придумать новый язык и выдать его за фарси.

Этот язык Жиль придумывает на основе списка имен попавших в лагерь евреев. Гауптштурмфюрер, зазубривая сотни слов, на самом деле постоянно произносит имена погибших евреев. Восхищаясь красотой языка, Кох меняется, происходит своеобразное филологическое чудо. Хотя меняется не очень сильно, полного преображения не происходит. Персонаж Айдингера - то бешеный зверь, избивающий своего учителя до полусмерти, то его нежный друг... Эсэсовец остается примитивным злодеем.

Зато молчаливый, играющий очень лаконично Ноэль Перес Бискаярт доводит свою роль до впечатляющего финала без всяких компромиссов. Легкомысленный молодой человек в начале картины, он в конце ее - хронист ужасающих преступлений. Благодаря выдуманному им языку он сохранил несколько тысяч имен узников концлагеря.

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    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одной из камер

    Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

    Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

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  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Крематорий

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


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