 В Германии судят 100-летнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен | Новости из Германии о Германии | DW | 07.10.2021

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Германия

В Германии судят 100-летнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен

По данным прокуратуры, Йозеф Ф. в 1942-1945 годах "сознательно и добровольно" соучаствовал в убийствах более 3500 заключенных Заксенхаузена.

Начало судебного процесса в Бранденбурге по делу экс-охранника концлагеря Заксенхаузен

Начало судебного процесса в Бранденбурге по делу экс-охранника концлагеря Заксенхаузен

На востоке Германии в четверг, 7 октября, начался еще один судебный процесс по делу, связанному с преступлениями нацистов в период Второй мировой войны. Перед земельным судом в Нойруппине предстал бывший охранник концентрационного лагеря Заксенхаузен Йозеф С. (Josef S.). Прокуратура обвиняет его как минимум в 3518 случаях "сознательного и добровольного" соучастия в убийствах, совершенных между январем 1942-го и февралем 1945 года. До окончания процесса - предположительно января 2022 года запланировано провести более 20 заседаний. На каждом из них подсудимый может присутствовать не дольше 2-2,5 часов ввиду преклонного возраста - вскоре ему исполнится 100 лет.

Процесс по делу Йозефа С. привлек интерес не только немецких, но и зарубежных средств массовой информации, поэтому первое заседание земельного суда в Нойруппине пришлось проводить - в условиях усиленных мер безопасности - в одном из спортивных залов города Бранденбург-на-Хафеле.

В процессе участвуют выжившие узники лагеря 

В слушаниях будут участвовать оставшиеся в живых узники концлагеря Заксенхаузен, а также потомки бывших заключенных, в том числе из Ираиля, Перу, Польши, Нидерландов, Франции.

Заксенхаузен, располагавшийся в Ораниенбурге к северу от Берлина, был открыт в 1936 году и с 1938-го среди прочего выполнял функции административного центра всех нацистских концлагерей. За годы до освобождения концлагеря Красной армией в апреле 1945 года через него прошли более 200 тысяч человек. Десятки тысяч узников были убиты, в том числе в результате проводившихся на них "медицинских экспериментов".

Смотрите также:

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    За что судили в Нюрнберге

    Суд над главными нацистскими преступниками начался в Нюрнберге 20 ноября 1945 года. Подсудимых обвиняли по четырем пунктам: заговор с целью совершения преступлениий против мира, развязывание захватнической войны, преступления против человечности и военные преступления. Судебный процесс длился почти год. Были заслушаны показания 280 свидетелей. Протоколы и доказательства составили 40 томов.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    На скамье подсудимых

    В Нюрнберге судили 24 человека, представлявших элиту "третьего рейха". Погибшего или скрывшегося Мартина Бормана, секретаря Гитлера, судили заочно. А на скамье подсудимых оказались, среди прочих, второй человек в нацистской Германии Герман Геринг (слева), заместитель "фюрера" по НСДАП Рудольф Гесс (в центре), министр иностранных дел "третьего рейха" Йоахим фон Риббентроп (справа).

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Город партийных съездов

    Нюрнберг не случайно был выбран для процесса над нацистскими преступниками. В этом городе проходили партийные съезды НСДАП во времена "третьего рейха". Здесь Гитлер устраивал грандиозные пропагандистские шоу, в которых участвовали тысячи человек. Символическое значение Нюрнберга позволило западным союзникам уговорить советскую сторону устроить процесс на подконтрольной американцам территории.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Дворец правосудия под охраной

    Нюрнберг лежал в развалинах, но Дворец правосудия чудом сохранился. Была повреждена часть крыши, выбиты стекла, но все это быстро отремонтировали. В огромном здании можно было разместить всех сотрудников Международного трибунала - около тысячи человек. Важно было и то, что Дворец правосудия был соединен с тюрьмой, где содержались обвиняемые, подземным переходом. Здание очень серьезно охраняли.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Советские судьи трибунала

    В состав Международного трибунала входило восемь судей - по два от СССР, США, Великобритании и Франции. СССР в трибунале представляли генерал-майор юстиции Иона Никитченко (в центре), участвовавший в нескольких судебных процессах над "врагами народа" во второй половине 1930-х годов, и его заместитель, подполковник Александр Волчков. Они были единственными, кто сидел в военной форме.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Главный американский обвинитель

    Главным обвинителем от США на Нюрнбегском процессе над главными нацистскими преступниками был Роберт Джексон - генеральный прокурор, позже - член Верховного суда Соединенных Штатов. После Нюрнберга он прославился тем, что в 1954 году сыграл ведущую роль в судебном процессе, в результате которого в США отменили расовую сегрегацию в школах.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Люди и организации

    В Нюрнберге судили не только национал-социалистических лидеров - таких, как Геринг, - но и преступные организации "третьего рейха ": СС, СА, СД и гестапо, руководящий состав НСДАП, Имперский кабинет министров, генеральный штаб и Верховное командование вермахта. СА, кабинет министров, генштаб и командование вермахта по формально-правовым причинам преступными организациями признаны не были.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Смертные приговоры

    12 подсудимых были приговорены в Нюрнберге к смертной казни через повешение (Борман - заочно). Герман Геринг покончил жизнь самоубийством за полтора часа до казни, которой руководил сержант американской армии Джон Вудз (на снимке) с двумя помощниками. Первым повесили Риббентропа.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Последующие Нюрнбергские процессы

    Процесс над главными нацистскими преступниками был первым из 13 Нюрнбергских процессов. Позже проходили суды над нацистскими судьями, врачами концлагерей, айнзацгруппами, промышленниками "третьего рейха" (на снимке; слева - Альфред Крупп) и другими. Всего на них судили 185 обвиняемых, из которых 24 были приговорены к смертной казни, еще 20 - к пожизненному заключению.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Мемориальный музей

    Так выглядит сегодня зал № 600 во Дворце правосудия в Нюрнберге, где проходил судебный процесс над главными нацистскими преступниками. Сейчас во Дворце правосудия открыт мемориальный музей истории Нюрнбергского процесса, частью которого является этот зал заседаний.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 04:09

96-летнюю бывшую секретаршу нацистского концлагеря Штутгоф будут судить: что думает спасшийся узник (30.09.2021)

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Welt am Sonntag сообщил о предстоящем суде над экс-охранником Заксенхаузена 01.08.2021

Осенью в Бранденбурге начнется процесс над 100-летним бывшим нацистом, который служил в 1942-1945 годах в концлагере Заксенхаузен, пишет Welt am Sonntag.

17.10.2019, Hamburg: Ein 93 Jahre alter ehemaliger SS-Wachmann des Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig wird im Landgericht in einen Gerichtssaal geschoben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 93 Jahre alten Mann Beihilfe zum Mord an 5230 Menschen vor. Zur Tatzeit war der Angeklagte erst 17 beziehungsweise 18 Jahre alt. Darum findet der Prozess vor einer Jugendstrafkammer statt. Etwa 25 Überlebende des KZs treten als Nebenkläger auf. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa Pool/dpa | Verwendung weltweit

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