В Германии судят 100-летнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен

На востоке Германии в четверг, 7 октября, начался еще один судебный процесс по делу, связанному с преступлениями нацистов в период Второй мировой войны. Перед земельным судом в Нойруппине предстал бывший охранник концентрационного лагеря Заксенхаузен Йозеф С. (Josef S.). Прокуратура обвиняет его как минимум в 3518 случаях "сознательного и добровольного" соучастия в убийствах, совершенных между январем 1942-го и февралем 1945 года. До окончания процесса - предположительно января 2022 года запланировано провести более 20 заседаний. На каждом из них подсудимый может присутствовать не дольше 2-2,5 часов ввиду преклонного возраста - вскоре ему исполнится 100 лет.

Процесс по делу Йозефа С. привлек интерес не только немецких, но и зарубежных средств массовой информации, поэтому первое заседание земельного суда в Нойруппине пришлось проводить - в условиях усиленных мер безопасности - в одном из спортивных залов города Бранденбург-на-Хафеле.

В процессе участвуют выжившие узники лагеря

В слушаниях будут участвовать оставшиеся в живых узники концлагеря Заксенхаузен, а также потомки бывших заключенных, в том числе из Ираиля, Перу, Польши, Нидерландов, Франции.

Заксенхаузен, располагавшийся в Ораниенбурге к северу от Берлина, был открыт в 1936 году и с 1938-го среди прочего выполнял функции административного центра всех нацистских концлагерей. За годы до освобождения концлагеря Красной армией в апреле 1945 года через него прошли более 200 тысяч человек. Десятки тысяч узников были убиты, в том числе в результате проводившихся на них "медицинских экспериментов".

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