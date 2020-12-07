 В Германии почтили память узников концлагерей Заксенхаузен и Равенсбрюк | Новости из Германии о Германии | DW | 18.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В Германии почтили память узников концлагерей Заксенхаузен и Равенсбрюк

Из-за пандемии коронавируса памятные мероприятия в честь годовщины освобождения концлагерей Заксенхаузен и Равенсбрюк проходили в сокращенном формате и транслировались в интернете.

Министр иностранных дел Хайко Мас во время памятных мероприятий в мемориальном комплексе Заксенхаузен, 18 апреля 2021 года

Хайко Мас во время памятных мероприятий в мемориальном комплексе Заксенхаузен

В Германии в воскресенье, 18 апреля, отметили 76-ю годовщину освобождения концентрационных лагерей Заксенхаузен и Равенсбрюк и почтили память их узников. Во время памятных мероприятий, которые в этом году из-за пандемии коронавируса проходили в уменьшенном формате и транслировались в интернете, немецкие политики самого высокого ранга отметили важность защиты таких фундаментальных ценностей, как уважение человеческого достоинства и толерантность.

Так, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) призвал политиков к конкретным действиям против усилившегося в последнее время антисемитизма и расизма. В своей речи дипломат напомнил о 200 000 узников, которые оказались в Заксенхаузене и Равенсбрюке в период между 1936-1945 годов и подвергались в этих нацистских концлагерях унижениям и пыткам.

Многие из них погибли в лагере Заксенхаузен. "Мы склоняем перед ними голову. И мы испытываем чувство стыда за преступления, жертвами которых они стали", - указал Мас.

Миллионы погибших узников концлагерей

В свою очередь, премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке (Dietmar Woidke), выступая в мемориальном комплексе Заксенхаузен, подчеркнул, что миллионы погибших в концентрационных лагерях, а также те немногие узники, которым удалось пережить заключение, оставили грядущим поколениям послание со словами: "Этого не должно повториться никогда!"

Памятные мероприятия в честь жертв концентрационных лагерей прошли и в мемориальном комплексе Равенсбрюк. По словам выступившего там министра здравоохранения земли Бранденбург Урсулы Нонненмахер (Ursula Nonnenmacher), судьбы людей, подвергшихся преследованиям, пыткам и убийствам, не будут забыты. Эти узники стали свидетелями бесчеловечности, террора, войны, царства насилия и убийств, указала политик, добавив, что концентрационный лагерь Равенсбрюк стал символом "худшего разрушения человеческой индивидуальности".

В обоих мемориальных комплексах в этот день читались молитвы об упокоении усопших и были возложены венки.

Концентрационные лагеря Заксенхаузен и Равенсбрюк

В концентрационных лагерях Заксенхаузен и Равенсбрюк погибли десятки тысяч заключенных. Причиной их смертей были не только невыносимые условия содержания, но и проводившиеся над ними медицинские эксперименты, а также убийства.

Концлагерь Заксенхаузен был освобожден советскими и польскими солдатами 22-23 апреля 1945 года, а Равенсбрюк - советскими солдатами 30 апреля 1945 года. По оценкам экспертов, только в Равенсбрюке погибли около 28 тысяч человек.

Смотрите также:

  • Ворота с надписью ''Труд освобождает''

    Лагерь смерти Освенцим

    Ворота с надписью "Труд освобождает"

    Вход на территорию бывшего лагеря Аушвиц 1. Комплекс близ польского города Освенцим состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Первый лагерь, созданный в 1940 году, стал впоследствии административным центром всего комплекса. Охраняли узников военнослужащие войск СС из отрядов "Мертвая голова".

  • В лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одной из камер

    Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

    Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

    Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Крематорий

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 02:57

Впервые опубликованы фотографии из концлагеря Собибор (28.01.2020)

Контекст

Ангел Освенцима по имени Ангела

Ее называли "ангелом Освенцима". Она помогала узникам концлагеря, утешала их и ободряла, - пока не погибла сама. 26 марта исполняется 120 лет со дня рождения Ангелы Марии Аутч.  

В Гамбурге вынесли приговор бывшему охраннику концлагеря

Экс-охранника концлагеря Штутгоф, 93-летнего Бруно Д., приговорили к двум годам тюрьмы условно по законодательству для несовершеннолетних. На момент службы в концлагере ему было 17 лет.  

Раскопки на месте бывших нацистских лагерей: уникальная выставка в Берлине

Более 300 предметов, обнаруженных в ходе археологических раскопок на территории бывших нацистских лагерей для остарбайтеров, впервые представлены на выставке в столице Германии.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как удалось спастись одним из самых юных узниц Освенцима (27.01.2020)  

[No title]  

Также по теме

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Президент ФРГ напомнил о значимости отношений с Польшей 07.12.2020

Президент ФРГ Штайнмайер в 50-ю годовщину жеста покаяния канцлера Вилли Брандта в Варшаве приветствовал решение бундестага поставить в Берлине памятник полякам - жертвам Второй мировой.

75 Jahre Kriegsende

"На Берлин": как в столице Германии отметят 75-летие освобождения от национал-социализма 29.04.2020

Эта фотовыставка по случаю 75-летия окончания войны должна была открыться в центре Берлина, но перенесена в интернет. Какие еще коррективы внесла пандемия в программу юбилея?

75. Jahrestag Ende zweiter Weltkreig - Angela Merkel, Wolfgang Schäuble und Frank Walter Steinmeier

Коронавирус не помешал немцам достойно отметить день окончания войны в Европе 08.05.2020

Эпидемиологические ограничения внесли серьезные изменения в план мероприятий, приуроченных в ФРГ к 75-й годовщине капитуляции нацистской Германии. Зато впервые 8 мая в Берлине был выходной.

Реклама

Самые читаемые

В Германии нашли в стене бесценную бутылку из-под пива  

ФСБ заявила о предотвращении "военного переворота" в Беларуси  

Скандал в Германии: бундесверовцы придумали, что делать с тампонами  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW