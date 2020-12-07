В Германии почтили память узников концлагерей Заксенхаузен и Равенсбрюк

В Германии в воскресенье, 18 апреля, отметили 76-ю годовщину освобождения концентрационных лагерей Заксенхаузен и Равенсбрюк и почтили память их узников. Во время памятных мероприятий, которые в этом году из-за пандемии коронавируса проходили в уменьшенном формате и транслировались в интернете, немецкие политики самого высокого ранга отметили важность защиты таких фундаментальных ценностей, как уважение человеческого достоинства и толерантность.

Так, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) призвал политиков к конкретным действиям против усилившегося в последнее время антисемитизма и расизма. В своей речи дипломат напомнил о 200 000 узников, которые оказались в Заксенхаузене и Равенсбрюке в период между 1936-1945 годов и подвергались в этих нацистских концлагерях унижениям и пыткам.

Многие из них погибли в лагере Заксенхаузен. "Мы склоняем перед ними голову. И мы испытываем чувство стыда за преступления, жертвами которых они стали", - указал Мас.

Миллионы погибших узников концлагерей

В свою очередь, премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке (Dietmar Woidke), выступая в мемориальном комплексе Заксенхаузен, подчеркнул, что миллионы погибших в концентрационных лагерях, а также те немногие узники, которым удалось пережить заключение, оставили грядущим поколениям послание со словами: "Этого не должно повториться никогда!"

Памятные мероприятия в честь жертв концентрационных лагерей прошли и в мемориальном комплексе Равенсбрюк. По словам выступившего там министра здравоохранения земли Бранденбург Урсулы Нонненмахер (Ursula Nonnenmacher), судьбы людей, подвергшихся преследованиям, пыткам и убийствам, не будут забыты. Эти узники стали свидетелями бесчеловечности, террора, войны, царства насилия и убийств, указала политик, добавив, что концентрационный лагерь Равенсбрюк стал символом "худшего разрушения человеческой индивидуальности".

В обоих мемориальных комплексах в этот день читались молитвы об упокоении усопших и были возложены венки.

Концентрационные лагеря Заксенхаузен и Равенсбрюк

В концентрационных лагерях Заксенхаузен и Равенсбрюк погибли десятки тысяч заключенных. Причиной их смертей были не только невыносимые условия содержания, но и проводившиеся над ними медицинские эксперименты, а также убийства.

Концлагерь Заксенхаузен был освобожден советскими и польскими солдатами 22-23 апреля 1945 года, а Равенсбрюк - советскими солдатами 30 апреля 1945 года. По оценкам экспертов, только в Равенсбрюке погибли около 28 тысяч человек.

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