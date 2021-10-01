 Можно ли запереть Гитлера? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.10.2021

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Культура и стиль жизни

Можно ли запереть Гитлера?

75 лет назад в Нюрнберге огласили приговоры главным нацистским преступникам. Было это во Дворце правосудия - в зале присяжных заседаний, также известном как "Зал №600". Что с этим местом сейчас?

Сцена из спектакля

Сцена из спектакля "Зал №600"

В этом месте, в "Зале №600" нюрнбергского Дворца правосудия, актер средних лет рассказывает публике, как пару лет назад завалил камнями в гараже чугунный портрет Гитлера, найденный среди вещей прабабушки. 

Дуэт режиссеров dura&kroesinger, известных в Германии и за ее пределами в качестве приверженцев документального театра, поставили в Нюрнберге спектакль под названием "Зал №600: в поисках следов". И сделали они это не где-нибудь, а в том самом месте во Дворце правосудия, где 75 лет назад осудили главных нацистских преступников (не всех, как мы знаем, но тех, кого смогли).

Тот самый зал

Тот самый зал

Зрителей разместили там, где 75 лет назад сидели журналисты ведущих мировых изданий, следившие за процессами в Нюрнберге. В то время к этому баварскому городу было приковано внимание всей планеты. В основу спектакля, премьера которого состоялась в конце сентября, легли протоколы и записи, выдержки из газетных статей, личные истории актеров. Естественно, в рамках полуторачасового спектакля невозможно проработать километры документальных пленок и тонны свидетельских показаний. Пришлось выбирать. Выбор пал на несколько ключевых фигур. В исполнении пяти актеров они сменяют друг друга. Звучат оригинальные тексты.

"Третий рейх": преступник и жертва

На вопросы обвинения ответил Отто Олендорф (Otto Ohlendorf) - группенфюрер СС, командир айнзацгруппы D. Поражает то спокойствие, с которым он рассказывал о массовых убийствах гражданских на оккупированных территориях. Этот человек вполне искренне сочувствовал... своим подчиненным, которые "вынуждены были" бить людей прикладами, чтобы те успокоились и не мешали расстрелам. Он переживал за "душевное спокойствие" немецких офицеров, которым надо было после нескольких часов "работы" отдохнуть.

В 1946 году Олендорфа не приговорили. Годом позже он стал одним из главных обвиняемых в отдельном процессе по делу об айнзацгруппах. И по итогам того процесса 10 апреля 1948 года его приговорили к смертной казни через повешение.

Выступила перед зрителями и Мари Клод Вайян-Кутюрье. Во время оккупации Франции она принимала участие в акциях Сопротивления, была арестована вишистской полицией в 1942 году, передана гестапо, после чего помещена в концлагерь Освенцим, а затем переведена в лагерь Равенсбрюк, где находилась до конца войны. Мари Клод Вайян-Кутюрье рассказала о жизни и смерти в лагере. О том, по каким признакам сразу можно было понять, кого сегодня отправят в газовую камеру. О том, над кем издевались нацисты особенно изощренно. Свидетельства женщины, выжившей в лагере смерти, стали бесценными доказательствами вины подсудимых.

Сцена из спектакля Зал №600

Сцена из спектакля "Зал №600"

Приговоры вынесли, но точку не поставили

Ближе к концу спектакля актеры, и это было ожидаемо, выступили в роли трибунала и огласили приговоры. К смертной казни через повешение были приговорены Герман Геринг, Мартин Борман (заочно), Эрнст Кальтенбруннер, Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вильгельм Фрик, Юлиус Штрейхер, Фриц Заукель, Артур Зейсс-Инкварт, Альфред Йодль…

Но постановка этим не закончилась. Вместе с актерами зрители оказываются в 1951 году возле Ландсбергской тюрьмы - в баварском городе Ландсберг-ам-Лех. После войны ее переименовали в Тюрьму для военных преступников № 1. Здесь содержались признанные виновными нацисты. После вынесения приговоров пощадить преступников просили очень многие, в частности - депутаты бундестага. В 1951 году в Ландсберге прошел митинг в защиту заключенных нацистов. Пришло несколько тысяч человек. Закончился митинг скандалом, потому что параллельно проходила контр-демонстрация в память о жертвах. По свидетельствам очевидцев, симпатии населения были полностью на стороне преступников, в то время как жертв национал-социализма не охранял никто… И в какой-то момент толпа взревела: "Евреи, вон!"

Гитлера запереть не получилось

Актеры рассказывают свои личные истории. Кто-то нашел среди семейных фотографий снимок бабушки - в люльке на фоне стены с портретом Гитлера. А чья-то прабабушка, фанатка Гитлера, хранила в дубовом сундуке "Майн Кампф" и чугунное панно с изображением "фюрера". Сундук прабабушкины потомки решили припрятать в гараже, завалив камнями: "Мы заперли Гитлера, чтобы он никогда не смог выбраться". Но недавно, в августе этого года, актер, рассказывающий о прабабушке с чугунным Гитлером, вытащил сундук из-под груды камней и открыл… И это - конец спектакля.

Смотрите также:

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    Суд над главными нацистскими преступниками начался в Нюрнберге 20 ноября 1945 года. Подсудимых обвиняли по четырем пунктам: заговор с целью совершения преступлениий против мира, развязывание захватнической войны, преступления против человечности и военные преступления. Судебный процесс длился почти год. Были заслушаны показания 280 свидетелей. Протоколы и доказательства составили 40 томов.

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    Как судили главных нацистских преступников

    На скамье подсудимых

    В Нюрнберге судили 24 человека, представлявших элиту "третьего рейха". Погибшего или скрывшегося Мартина Бормана, секретаря Гитлера, судили заочно. А на скамье подсудимых оказались, среди прочих, второй человек в нацистской Германии Герман Геринг (слева), заместитель "фюрера" по НСДАП Рудольф Гесс (в центре), министр иностранных дел "третьего рейха" Йоахим фон Риббентроп (справа).

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Город партийных съездов

    Нюрнберг не случайно был выбран для процесса над нацистскими преступниками. В этом городе проходили партийные съезды НСДАП во времена "третьего рейха". Здесь Гитлер устраивал грандиозные пропагандистские шоу, в которых участвовали тысячи человек. Символическое значение Нюрнберга позволило западным союзникам уговорить советскую сторону устроить процесс на подконтрольной американцам территории.

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    Как судили главных нацистских преступников

    Дворец правосудия под охраной

    Нюрнберг лежал в развалинах, но Дворец правосудия чудом сохранился. Была повреждена часть крыши, выбиты стекла, но все это быстро отремонтировали. В огромном здании можно было разместить всех сотрудников Международного трибунала - около тысячи человек. Важно было и то, что Дворец правосудия был соединен с тюрьмой, где содержались обвиняемые, подземным переходом. Здание очень серьезно охраняли.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Советские судьи трибунала

    В состав Международного трибунала входило восемь судей - по два от СССР, США, Великобритании и Франции. СССР в трибунале представляли генерал-майор юстиции Иона Никитченко (в центре), участвовавший в нескольких судебных процессах над "врагами народа" во второй половине 1930-х годов, и его заместитель, подполковник Александр Волчков. Они были единственными, кто сидел в военной форме.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Главный американский обвинитель

    Главным обвинителем от США на Нюрнбегском процессе над главными нацистскими преступниками был Роберт Джексон - генеральный прокурор, позже - член Верховного суда Соединенных Штатов. После Нюрнберга он прославился тем, что в 1954 году сыграл ведущую роль в судебном процессе, в результате которого в США отменили расовую сегрегацию в школах.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Люди и организации

    В Нюрнберге судили не только национал-социалистических лидеров - таких, как Геринг, - но и преступные организации "третьего рейха ": СС, СА, СД и гестапо, руководящий состав НСДАП, Имперский кабинет министров, генеральный штаб и Верховное командование вермахта. СА, кабинет министров, генштаб и командование вермахта по формально-правовым причинам преступными организациями признаны не были.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Смертные приговоры

    12 подсудимых были приговорены в Нюрнберге к смертной казни через повешение (Борман - заочно). Герман Геринг покончил жизнь самоубийством за полтора часа до казни, которой руководил сержант американской армии Джон Вудз (на снимке) с двумя помощниками. Первым повесили Риббентропа.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Последующие Нюрнбергские процессы

    Процесс над главными нацистскими преступниками был первым из 13 Нюрнбергских процессов. Позже проходили суды над нацистскими судьями, врачами концлагерей, айнзацгруппами, промышленниками "третьего рейха" (на снимке; слева - Альфред Крупп) и другими. Всего на них судили 185 обвиняемых, из которых 24 были приговорены к смертной казни, еще 20 - к пожизненному заключению.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Мемориальный музей

    Так выглядит сегодня зал № 600 во Дворце правосудия в Нюрнберге, где проходил судебный процесс над главными нацистскими преступниками. Сейчас во Дворце правосудия открыт мемориальный музей истории Нюрнбергского процесса, частью которого является этот зал заседаний.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

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