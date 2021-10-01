Можно ли запереть Гитлера?

В этом месте, в "Зале №600" нюрнбергского Дворца правосудия, актер средних лет рассказывает публике, как пару лет назад завалил камнями в гараже чугунный портрет Гитлера, найденный среди вещей прабабушки.

Дуэт режиссеров dura&kroesinger, известных в Германии и за ее пределами в качестве приверженцев документального театра, поставили в Нюрнберге спектакль под названием "Зал №600: в поисках следов". И сделали они это не где-нибудь, а в том самом месте во Дворце правосудия, где 75 лет назад осудили главных нацистских преступников (не всех, как мы знаем, но тех, кого смогли).

Тот самый зал

Зрителей разместили там, где 75 лет назад сидели журналисты ведущих мировых изданий, следившие за процессами в Нюрнберге. В то время к этому баварскому городу было приковано внимание всей планеты. В основу спектакля, премьера которого состоялась в конце сентября, легли протоколы и записи, выдержки из газетных статей, личные истории актеров. Естественно, в рамках полуторачасового спектакля невозможно проработать километры документальных пленок и тонны свидетельских показаний. Пришлось выбирать. Выбор пал на несколько ключевых фигур. В исполнении пяти актеров они сменяют друг друга. Звучат оригинальные тексты.

"Третий рейх": преступник и жертва

На вопросы обвинения ответил Отто Олендорф (Otto Ohlendorf) - группенфюрер СС, командир айнзацгруппы D. Поражает то спокойствие, с которым он рассказывал о массовых убийствах гражданских на оккупированных территориях. Этот человек вполне искренне сочувствовал... своим подчиненным, которые "вынуждены были" бить людей прикладами, чтобы те успокоились и не мешали расстрелам. Он переживал за "душевное спокойствие" немецких офицеров, которым надо было после нескольких часов "работы" отдохнуть.

В 1946 году Олендорфа не приговорили. Годом позже он стал одним из главных обвиняемых в отдельном процессе по делу об айнзацгруппах. И по итогам того процесса 10 апреля 1948 года его приговорили к смертной казни через повешение.

Выступила перед зрителями и Мари Клод Вайян-Кутюрье. Во время оккупации Франции она принимала участие в акциях Сопротивления, была арестована вишистской полицией в 1942 году, передана гестапо, после чего помещена в концлагерь Освенцим, а затем переведена в лагерь Равенсбрюк, где находилась до конца войны. Мари Клод Вайян-Кутюрье рассказала о жизни и смерти в лагере. О том, по каким признакам сразу можно было понять, кого сегодня отправят в газовую камеру. О том, над кем издевались нацисты особенно изощренно. Свидетельства женщины, выжившей в лагере смерти, стали бесценными доказательствами вины подсудимых.

Сцена из спектакля "Зал №600"

Приговоры вынесли, но точку не поставили

Ближе к концу спектакля актеры, и это было ожидаемо, выступили в роли трибунала и огласили приговоры. К смертной казни через повешение были приговорены Герман Геринг, Мартин Борман (заочно), Эрнст Кальтенбруннер, Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вильгельм Фрик, Юлиус Штрейхер, Фриц Заукель, Артур Зейсс-Инкварт, Альфред Йодль…

Но постановка этим не закончилась. Вместе с актерами зрители оказываются в 1951 году возле Ландсбергской тюрьмы - в баварском городе Ландсберг-ам-Лех. После войны ее переименовали в Тюрьму для военных преступников № 1. Здесь содержались признанные виновными нацисты. После вынесения приговоров пощадить преступников просили очень многие, в частности - депутаты бундестага. В 1951 году в Ландсберге прошел митинг в защиту заключенных нацистов. Пришло несколько тысяч человек. Закончился митинг скандалом, потому что параллельно проходила контр-демонстрация в память о жертвах. По свидетельствам очевидцев, симпатии населения были полностью на стороне преступников, в то время как жертв национал-социализма не охранял никто… И в какой-то момент толпа взревела: "Евреи, вон!"

Гитлера запереть не получилось

Актеры рассказывают свои личные истории. Кто-то нашел среди семейных фотографий снимок бабушки - в люльке на фоне стены с портретом Гитлера. А чья-то прабабушка, фанатка Гитлера, хранила в дубовом сундуке "Майн Кампф" и чугунное панно с изображением "фюрера". Сундук прабабушкины потомки решили припрятать в гараже, завалив камнями: "Мы заперли Гитлера, чтобы он никогда не смог выбраться". Но недавно, в августе этого года, актер, рассказывающий о прабабушке с чугунным Гитлером, вытащил сундук из-под груды камней и открыл… И это - конец спектакля.

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