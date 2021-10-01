Стэнфордский университет опубликовал онлайн-архив Нюрнбергского процесса

Ученые Стэнфордского университета оцифровали и опубликовали в интернете документы и стенограммы выступлений Нюрнбергского процесса. Результаты этой работы, продолжавшейся более 20 лет, теперь может увидеть любой желающий в любой точке мира, сообщает немецкий телеканал ARD в пятницу, 1 октября, в 75-летнюю годовщину оглашения приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге.
По словам профессора Стэнфордского университета, руководителя кафедры прав человека и международного правосудия Дэвида Коэна, "эти документы не должны оставаться в каком-нибудь архиве, находящемся только в распоряжении историков и экспертов". "Мы должны использовать современные технические возможности, чтобы охватить гораздо более широкую и глобальную аудиторию", - заявил он в интервью корреспонденту ARD в Лос-Анджелесе.
Идея создать открытый виртуальный архив документов Нюрнбергского процесса появилась у Коэна и немецкого профессора юриспруденции Дитера Зимона (Dieter Simon) в 1998 году. В то время Дэвид Коэн руководил Центр изучения военных преступлений в Университете Беркли, а Зимон был директором Института истории европейского права имени Макса Планка во Франкфурте-на-Майне.
Более 50 терабайтов документов
Объем архива превышает 50 терабайтов. В него вошли 5215 протоколов Нюрнбергского процесса, включающие около 270 тысяч оцифрованных страниц бумажных документов. Среди них - стенограммы слушаний на английском, французском, немецком и русском языках, предоставленные обвинением и защитой вещественные доказательства и приговор. По всем документам работает поиск по тексту. По словам Дэвида Коэна, 64 процента всех документов на немецком языке. В ближайшие месяцы его команда планирует систематизировать эти документы и оформить их в виде онлайн-экспозиций с пояснениями.
Летом 2022 года в архив будут включены более 1000 часов аудиозаписей судебных заседаний. Кроме того, Коэн намерен совместно с Университетом Эрлангена-Нюрнберга создать аналогичные онлайн-архивы по двенадцати последующим процессам Международного военного трибунала в Нюрнберге.
Официальные архивы Международного военного трибунала в Нюрнберге были переданы Международному суду ООН (ICJ) в Гааге в 1950 году. ICJ и его секретариат являются хранителями всего архива. Материалы из него "любезно предоставлены Международным судом ООН для некоммерческих личных, исследовательских либо учебных/образовательных целей", указывается на сайте онлайн-архива.
Приговор Нюрнбергского процесса был оглашен 75 лет назад
Нюрнбергский процесс стал первым международным уголовным процессом в истории. Суд над высокопоставленными представителями нацистского режима начался 20 ноября 1945 года и завершился после 218 дней слушаний 1 октября 1946 года. Судьи из США, Великобритании, Франции и Советского Союза вынесли двенадцать смертных приговоров (один из них заочно), три приговора о пожизненном и четыре о длительных сроках лишения свободы. Трое обвиняемых были оправданы.
На скамье подсудимых были, в частности, министр авиации и фактически второй человек в нацистской Германии Герман Геринг (Hermann Göring), заместитель Гитлера по НСДАП Рудольф Гесс (Rudolf Hess), министр иностранных дел "третьего рейха" Йоахим фон Риббентроп (Joachim von Ribbentrop), командующий сухопутными войсками "рейха" маршал Вильгельм Кейтель (Wilhelm Keitel), глава службы безопасности "рейха" Эрнст Кальтенбруннер (Ernst Kaltenbrunner), рейхсминистр "Восточных территорий", один из главных идеологов национал-социализма Альфред Розенберг (Alfred Rosenberg), бывший генерал-губернатор оккупированной Польши Ганс Франк (Hans Frank).
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Как судили главных нацистских преступников
За что судили в Нюрнберге
Суд над главными нацистскими преступниками начался в Нюрнберге 20 ноября 1945 года. Подсудимых обвиняли по четырем пунктам: заговор с целью совершения преступлениий против мира, развязывание захватнической войны, преступления против человечности и военные преступления. Судебный процесс длился почти год. Были заслушаны показания 280 свидетелей. Протоколы и доказательства составили 40 томов.
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Как судили главных нацистских преступников
На скамье подсудимых
В Нюрнберге судили 24 человека, представлявших элиту "третьего рейха". Погибшего или скрывшегося Мартина Бормана, секретаря Гитлера, судили заочно. А на скамье подсудимых оказались, среди прочих, второй человек в нацистской Германии Герман Геринг (слева), заместитель "фюрера" по НСДАП Рудольф Гесс (в центре), министр иностранных дел "третьего рейха" Йоахим фон Риббентроп (справа).
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Как судили главных нацистских преступников
Город партийных съездов
Нюрнберг не случайно был выбран для процесса над нацистскими преступниками. В этом городе проходили партийные съезды НСДАП во времена "третьего рейха". Здесь Гитлер устраивал грандиозные пропагандистские шоу, в которых участвовали тысячи человек. Символическое значение Нюрнберга позволило западным союзникам уговорить советскую сторону устроить процесс на подконтрольной американцам территории.
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Как судили главных нацистских преступников
Дворец правосудия под охраной
Нюрнберг лежал в развалинах, но Дворец правосудия чудом сохранился. Была повреждена часть крыши, выбиты стекла, но все это быстро отремонтировали. В огромном здании можно было разместить всех сотрудников Международного трибунала - около тысячи человек. Важно было и то, что Дворец правосудия был соединен с тюрьмой, где содержались обвиняемые, подземным переходом. Здание очень серьезно охраняли.
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Как судили главных нацистских преступников
Советские судьи трибунала
В состав Международного трибунала входило восемь судей - по два от СССР, США, Великобритании и Франции. СССР в трибунале представляли генерал-майор юстиции Иона Никитченко (в центре), участвовавший в нескольких судебных процессах над "врагами народа" во второй половине 1930-х годов, и его заместитель, подполковник Александр Волчков. Они были единственными, кто сидел в военной форме.
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Как судили главных нацистских преступников
Главный американский обвинитель
Главным обвинителем от США на Нюрнбегском процессе над главными нацистскими преступниками был Роберт Джексон - генеральный прокурор, позже - член Верховного суда Соединенных Штатов. После Нюрнберга он прославился тем, что в 1954 году сыграл ведущую роль в судебном процессе, в результате которого в США отменили расовую сегрегацию в школах.
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Как судили главных нацистских преступников
Люди и организации
В Нюрнберге судили не только национал-социалистических лидеров - таких, как Геринг, - но и преступные организации "третьего рейха ": СС, СА, СД и гестапо, руководящий состав НСДАП, Имперский кабинет министров, генеральный штаб и Верховное командование вермахта. СА, кабинет министров, генштаб и командование вермахта по формально-правовым причинам преступными организациями признаны не были.
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Как судили главных нацистских преступников
Смертные приговоры
12 подсудимых были приговорены в Нюрнберге к смертной казни через повешение (Борман - заочно). Герман Геринг покончил жизнь самоубийством за полтора часа до казни, которой руководил сержант американской армии Джон Вудз (на снимке) с двумя помощниками. Первым повесили Риббентропа.
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Как судили главных нацистских преступников
Последующие Нюрнбергские процессы
Процесс над главными нацистскими преступниками был первым из 13 Нюрнбергских процессов. Позже проходили суды над нацистскими судьями, врачами концлагерей, айнзацгруппами, промышленниками "третьего рейха" (на снимке; слева - Альфред Крупп) и другими. Всего на них судили 185 обвиняемых, из которых 24 были приговорены к смертной казни, еще 20 - к пожизненному заключению.
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Как судили главных нацистских преступников
Мемориальный музей
Так выглядит сегодня зал № 600 во Дворце правосудия в Нюрнберге, где проходил судебный процесс над главными нацистскими преступниками. Сейчас во Дворце правосудия открыт мемориальный музей истории Нюрнбергского процесса, частью которого является этот зал заседаний.
Автор: Ефим Шуман