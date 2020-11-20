75 лет Нюрнбергскому процессу: как судили главных нацистов (фотогалерея)

Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

Обветшалая трибуна

А вот что сейчас стало, например, с главной трибуной. Так она выглядела еще несколько лет назад. Потом ее отреставрировали, но здесь видно, что грандиозный комплекс, который нацисты возводили на века, строился на самом деле из недолговечных материалов. Колоннада трибуны уже в середине 1960-х угрожала рухнуть, поэтому ее снесли. А огромную каменную свастику над трибуной взорвали сразу после войны.