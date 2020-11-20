 75 лет Нюрнбергскому процессу: как судили главных нацистов (фотогалерея) | История | DW | 20.11.2020

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История

75 лет Нюрнбергскому процессу: как судили главных нацистов (фотогалерея)

20 ноября 1945 года в Нюрнберге начался судебный процесс над главными нацистскими преступниками. DW рассказывает и показывает, как и где он проходил.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    За что судили в Нюрнберге

    Суд над главными нацистскими преступниками начался в Нюрнберге 20 ноября 1945 года. Подсудимых обвиняли по четырем пунктам: заговор с целью совершения преступлениий против мира, развязывание захватнической войны, преступления против человечности и военные преступления. Судебный процесс длился почти год. Были заслушаны показания 280 свидетелей. Протоколы и доказательства составили 40 томов.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    На скамье подсудимых

    В Нюрнберге судили 24 человека, представлявших элиту "третьего рейха". Погибшего или скрывшегося Мартина Бормана, секретаря Гитлера, судили заочно. А на скамье подсудимых оказались, среди прочих, второй человек в нацистской Германии Герман Геринг (слева), заместитель "фюрера" по НСДАП Рудольф Гесс (в центре), министр иностранных дел "третьего рейха" Йоахим фон Риббентроп (справа).

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Город партийных съездов

    Нюрнберг не случайно был выбран для процесса над нацистскими преступниками. В этом городе проходили партийные съезды НСДАП во времена "третьего рейха". Здесь Гитлер устраивал грандиозные пропагандистские шоу, в которых участвовали тысячи человек. Символическое значение Нюрнберга позволило западным союзникам уговорить советскую сторону устроить процесс на подконтрольной американцам территории.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Дворец правосудия под охраной

    Нюрнберг лежал в развалинах, но Дворец правосудия чудом сохранился. Была повреждена часть крыши, выбиты стекла, но все это быстро отремонтировали. В огромном здании можно было разместить всех сотрудников Международного трибунала - около тысячи человек. Важно было и то, что Дворец правосудия был соединен с тюрьмой, где содержались обвиняемые, подземным переходом. Здание очень серьезно охраняли.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Советские судьи трибунала

    В состав Международного трибунала входило восемь судей - по два от СССР, США, Великобритании и Франции. СССР в трибунале представляли генерал-майор юстиции Иона Никитченко (в центре), участвовавший в нескольких судебных процессах над "врагами народа" во второй половине 1930-х годов, и его заместитель, подполковник Александр Волчков. Они были единственными, кто сидел в военной форме.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Главный американский обвинитель

    Главным обвинителем от США на Нюрнбегском процессе над главными нацистскими преступниками был Роберт Джексон - генеральный прокурор, позже - член Верховного суда Соединенных Штатов. После Нюрнберга он прославился тем, что в 1954 году сыграл ведущую роль в судебном процессе, в результате которого в США отменили расовую сегрегацию в школах.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Люди и организации

    В Нюрнберге судили не только национал-социалистических лидеров - таких, как Геринг, - но и преступные организации "третьего рейха ": СС, СА, СД и гестапо, руководящий состав НСДАП, Имперский кабинет министров, генеральный штаб и Верховное командование вермахта. СА, кабинет министров, генштаб и командование вермахта по формально-правовым причинам преступными организациями признаны не были.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Смертные приговоры

    12 подсудимых были приговорены в Нюрнберге к смерной казни через повешение (Борман - заочно). Герман Геринг покончил жизнь самоубийством за полтора часа до казни, которой руководил сержант американской армии Джон Вудз (на снимке) с двумя помощниками. Первым повесили Риббентропа.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Двенадцать Нюрнбергских процессов

    Процесс над главными нацистскими преступниками был первым из двенадцати Нюрнбергских процессов. Позже проходили суды над нацистскими судьями, врачами концлагерей, айнзацгруппами, промышленниками "третьего рейха" (на снимке; слева - Альфред Крупп) и другие. Всего на них судили 185 обвиняемых, из которых 24 были приговорены к смертной казни, еще 20 - к пожизненному заключению.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Мемориальный музей

    Так выглядит сегодня зал № 600 во Дворце правосудия в Нюрнберге, где проходил судебный процесс над главными нацистскими преступниками. Сейчас во Дворце правосудия открыт мемориальный музей истории Нюрнбергского процесса, частью которого является этот зал заседаний.

    Автор: Ефим Шуман


  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    За что судили в Нюрнберге

    Суд над главными нацистскими преступниками начался в Нюрнберге 20 ноября 1945 года. Подсудимых обвиняли по четырем пунктам: заговор с целью совершения преступлениий против мира, развязывание захватнической войны, преступления против человечности и военные преступления. Судебный процесс длился почти год. Были заслушаны показания 280 свидетелей. Протоколы и доказательства составили 40 томов.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    На скамье подсудимых

    В Нюрнберге судили 24 человека, представлявших элиту "третьего рейха". Погибшего или скрывшегося Мартина Бормана, секретаря Гитлера, судили заочно. А на скамье подсудимых оказались, среди прочих, второй человек в нацистской Германии Герман Геринг (слева), заместитель "фюрера" по НСДАП Рудольф Гесс (в центре), министр иностранных дел "третьего рейха" Йоахим фон Риббентроп (справа).

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Город партийных съездов

    Нюрнберг не случайно был выбран для процесса над нацистскими преступниками. В этом городе проходили партийные съезды НСДАП во времена "третьего рейха". Здесь Гитлер устраивал грандиозные пропагандистские шоу, в которых участвовали тысячи человек. Символическое значение Нюрнберга позволило западным союзникам уговорить советскую сторону устроить процесс на подконтрольной американцам территории.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Дворец правосудия под охраной

    Нюрнберг лежал в развалинах, но Дворец правосудия чудом сохранился. Была повреждена часть крыши, выбиты стекла, но все это быстро отремонтировали. В огромном здании можно было разместить всех сотрудников Международного трибунала - около тысячи человек. Важно было и то, что Дворец правосудия был соединен с тюрьмой, где содержались обвиняемые, подземным переходом. Здание очень серьезно охраняли.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Советские судьи трибунала

    В состав Международного трибунала входило восемь судей - по два от СССР, США, Великобритании и Франции. СССР в трибунале представляли генерал-майор юстиции Иона Никитченко (в центре), участвовавший в нескольких судебных процессах над "врагами народа" во второй половине 1930-х годов, и его заместитель, подполковник Александр Волчков. Они были единственными, кто сидел в военной форме.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Главный американский обвинитель

    Главным обвинителем от США на Нюрнбегском процессе над главными нацистскими преступниками был Роберт Джексон - генеральный прокурор, позже - член Верховного суда Соединенных Штатов. После Нюрнберга он прославился тем, что в 1954 году сыграл ведущую роль в судебном процессе, в результате которого в США отменили расовую сегрегацию в школах.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Люди и организации

    В Нюрнберге судили не только национал-социалистических лидеров - таких, как Геринг, - но и преступные организации "третьего рейха ": СС, СА, СД и гестапо, руководящий состав НСДАП, Имперский кабинет министров, генеральный штаб и Верховное командование вермахта. СА, кабинет министров, генштаб и командование вермахта по формально-правовым причинам преступными организациями признаны не были.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Смертные приговоры

    12 подсудимых были приговорены в Нюрнберге к смерной казни через повешение (Борман - заочно). Герман Геринг покончил жизнь самоубийством за полтора часа до казни, которой руководил сержант американской армии Джон Вудз (на снимке) с двумя помощниками. Первым повесили Риббентропа.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Двенадцать Нюрнбергских процессов

    Процесс над главными нацистскими преступниками был первым из двенадцати Нюрнбергских процессов. Позже проходили суды над нацистскими судьями, врачами концлагерей, айнзацгруппами, промышленниками "третьего рейха" (на снимке; слева - Альфред Крупп) и другие. Всего на них судили 185 обвиняемых, из которых 24 были приговорены к смертной казни, еще 20 - к пожизненному заключению.

  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Мемориальный музей

    Так выглядит сегодня зал № 600 во Дворце правосудия в Нюрнберге, где проходил судебный процесс над главными нацистскими преступниками. Сейчас во Дворце правосудия открыт мемориальный музей истории Нюрнбергского процесса, частью которого является этот зал заседаний.

    Автор: Ефим Шуман


Смотрите также:
Нюрнберг - партийная столица "третьего рейха"

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Единство партии, народа и "фюрера"

    Территория имперских партийных съездов НСДАП занимала около 11 квадратных километров. Каждый год здесь в течение недели проходили грандиозные массовые празднества, которые должны были продемонстрировать единство партии, народа и "фюрера".

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Город партийных съездов

    Национал-социалистическая идеология с ее культом вождя нуждалась в зрительном воплощении. Для этой визуальной монументальности был выбран Нюрнберг, ставший "городом партийных съездов". Построить здесь грандиозный комплекс, воплотив мировоззрение "в камне", Гитлер поручил своему любимцу, архитектору Альберту Шпееру.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    70 тысяч зрителей

    На этой почтовой открытке времен "третьего рейха" - главная трибуна, так называемая "Трибуна Цеппелина". Перед ней выстраивались и маршировали участники массовых празднеств в дни съездов нацистской партии, которые проходили здесь с 1933 по 1938 годы. Длина трибуны - 360 метров, высота - 20 метров. Здесь могли разместиться до 70 тысяч человек.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Нацистский вечный огонь

    Под главной трибуной - так называемый "Золотой зал", где принимали самых почетных гостей. Его потолок выложен орнаментом, главным элементом которого стало изображение свастики. Гигантские чаши, в которых горел "вечный огонь", располагались на башнях, обрамлявших "Трибуну Цеппелина". Их хорошо видно на предыдущем снимке. Одна из чаш стоит сейчас в "Золотом зале", который является частью экспозиции.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    На Марсовом поле

    А это парад на Марсовом (Мартовском) поле, площадь которого составляла 12 футбольных полей. На снимке: рапортуют штурмовики СА. Их здесь - 100 тысяч человек. Эта демонстрация силы Гитлеру не понравилась. Прошло всего несколько недель - и в "ночь длинных ножей" 30 июня 1934 года он расправился с руководителями штурмовых отрядов и их популярным вождем Рёмом.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Парад принимает "фюрер"

    С тех пор все парады принимал здесь только он, Гитлер - как во время Дня вермахта в 1936 году. "Фюреру" салютуют Геринг (приговорен к повешению на Нюрнбергском процессе, совершил самоубийство), адмирал Редер (отсидел после войны 10 лет), генерал-фельдмаршал Фрич и министр обороны "рейха" Бломберг (оба были отправлены в отставку Гитлером за то, что выступили против его милитаристских планов).

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Подготовка к войне

    На поле Цеппелина и Марсовом поле не только маршировали. Здесь устраивались настоящие театрализованные представления и даже учебные сражения.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Бойцы трудового фронта

    Это не солдаты, - хотя на них тоже униформа. Это "бойцы трудового фронта", их оружие - лопаты. Нацистская партия не случайно называлась Национал-социалистической рабочей партией Германии. Именно на трудящихся она опиралась в начале своей деятельности, борясь с "буржуазной демократией".

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Обветшалая трибуна

    А вот что сейчас стало, например, с главной трибуной. Так она выглядела еще несколько лет назад. Потом ее отреставрировали, но здесь видно, что грандиозный комплекс, который нацисты возводили на века, строился на самом деле из недолговечных материалов. Колоннада трибуны уже в середине 1960-х угрожала рухнуть, поэтому ее снесли. А огромную каменную свастику над трибуной взорвали сразу после войны.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Недостроенный Дворец съездов

    Дворец съездов (Kongresshalle) или Зал собраний, как его еще называют, отреставрировали в 1970-е годы. Это колоссальное здание, которое должно было достигать 70-метровой высоты, осталось незаконченным. Его реальная высота - меньше 40 метров. Дворец съездов НСДАП должен был закрывать колоссальный стеклянный купол без промежуточных опор, но он так и остался без крыши.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Один стадион из четырех

    Так выглядит Дворец съездов и пруд Дутцендтайх с высоты птичьего полета. В нижнем углу - жилой микрорайон, построенный на бывшем Марсовом поле. На заднем плане - футбольный стадион (нацисты планировали целых четыре). В северной части Дворца располагается Документационный центр, организовавший виртуальные выставки, рассказывающие о бесславной истории Территории имперских съездов НСДАП.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Символ недолговечности

    Внутреннюю кладку недостроенного Дворца съездов НСДАП оставили неоштукатуренной - как символ недолговечности "тысячелетнего рейха", просуществовавшего всего двенадцать лет.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Автомобильные гонки в Нюрнберге

    Как только ни использовали бывшую Территорию партийных съездов НСДАП - поле Цеппелина, Марсово поле, главную трибуну - уже в наши времена! В 2004 году, например, здесь прошли автомобильные гонки. Ее участники должны были преодолеть, в общей сложности, 2300 километров. На гигантских площадях бывшей Территории партийных съездов это было "всего" 72 круга.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Рок в парке

    До пандемии коронавируса каждое лето с 2004 года на поле Цеппелина проходил один из крупнейших в Германии рок-фестивалей - "Рок в парке" (Rock am Park). В 2016 году, например, здесь выступали 80 рок-групп и сюда съехались более 70 тысяч зрителей. Почему "в парке"? Потому что озеро Дутцендтайх и его берега остаются одним из излюбленных мест отдыха жителей Нюрнберга - как это было до нацистов.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

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