75 лет Нюрнбергскому процессу: как судили главных нацистов (фотогалерея)

20 ноября 1945 года в Нюрнберге начался судебный процесс над главными нацистскими преступниками. DW рассказывает и показывает, как и где он проходил.
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16 октября 1946 года в Нюрнберге был казнен Йоахим фон Риббентроп. А вслед за ним и другие нацисты. Как именно приводились в исполнение приговоры?
Он был нищим эмигрантом. В Америке его не взяли в школу, потому что он не знал английский язык. Сегодня это - человек-легенда, один из самых известных юристов в мире.
65 лет спустя после начала Нюрнбергского процесса зал, в котором проходили суды над нацистскими преступниками, полностью отреставрирован. Музей - свидетель эпохального исторического события - вызвал интерес во всем мире.
Альберт Шпеер был одним из самых влиятельных политиков в нацистской Германии. Какое-то время он даже был доверенным лицом Гитлера. После выхода из заключения он старался создать себе репутацию "доброго нациста".
"Холодная война вокруг Шпеера и Гесса", - так называется только что вышедшая в Германии книга, рассказывающая об истории берлинской тюрьмы Шпандау, где содержались главные немецкие военные преступники.