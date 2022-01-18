Президент ФРГ призвал не забывать о преступлениях нацистов

В канун 80-летия Ванзейской конференции президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал не забывать о преступлениях совершенных нацистским режимом. "Цель каждого воспоминания о преступлениях нацизма - гарантировать, что такое больше не повторится, - сказал Штайнмайер во вторник, 18 января. - В демократическом государстве каждый несет ответственность".

В этот же день Штайнмайер посетил место проведения конференции - виллу на берегу озера Ванзе, что в пригороде Берлина, которая сейчас является мемориальным и образовательным центром. "Нельзя забывать, что здесь произошло 80 лет назад, когда государственный аппарат, немецкие чиновники планировали геноцид евреев Европы", - написал президент ФРГ в гостевой книге. "Пусть эта культура памяти и просветительская работа поможет гарантировать, что история не повторится".

В этом здании 20 января 1942 года проходила Ванзейская конференция

Еще до Ванзейской конференции руководство нацистского режима во главе с Адольфом Гитлером решило убить до 11 миллионов евреев в Европе. Уже проводились депортации и расстрелы. Целью встречи 20 января 1942 года было ускорить осуществление геноцида. Участниками Ванзейской конференции, возглавляемой офицером СС Рейнхардом Гейдрихом, были статс-секретари министерств, высокопоставленные представители НСДАП, аппарата безопасности и администрации оккупированных восточных территорий.

Штайнмайер призвал не уклоняться от ответственности

Франк-Вальтер Штайнмайер также прокомментировал запланированный на 24 января в эфире общественно-правового телеканала ZDF показ документального фильма о Ванзейской конференции. Президент назвал этот фильм не только впечатляющим, но и тревожным. "То, что мы видим и испытываем, - это слаженно работающий административный механизм, ведомственная координация, шаблоны и процессы, которые, кроме содержания встречи, ничем не отличаются от тех, что до сих пор существуют в министерствах и ведомствах, - пояснил Штайнмайер. - Это обычное, знакомое бросается нам в глаза, ужасающее и тревожное".

По его словам, тоталитарными системами управляют не только "демоны и монстры". Дело скорее в том, что "в этих системах сцепляется так много маленьких винтиков, что ответственность отдельного человека становится неузнаваемой и не остается никакого чувства правонарушения. Банальность зла - это бездушная бюрократия диктатуры, правление никого", сказал Штайнмайер, сославшись на Ханну Арендт - одну из известнейших женщин-философов, которая пережила и осмыслила ключевые события XX века. Именно Арендт ввела в обиход понятие "банальность зла", под которым подразумевала бездумное подчинение законам не просто бесчеловечным, но направленным против самих основ жизни.

"Давайте не будем никем. Давайте не будем уклоняться от ответственности, даже не говоря "нет" там, где того требуют закон и гуманность", - призвал президент ФРГ.

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