Президент ФРГ призвал продолжать переосмысление Холокоста

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) к 76-летию со дня окончания Второй мировой войны в Европе призвал немцев не прекращать осмысление Холокоста и преступлений национал-социализма. "Без этого мучительного и болезненного процесса демократическое самосознание нашей страны немыслимо", - заявил он в пятницу, 7 мая, в Берлине на церемонии присуждения высшей в ФРГ награды - крест ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" шести гражданам за их важный вклад в дело сохранения памяти о преступлениях нацизма и в борьбу против расизма.

"Возврат к состоянию вытеснения из памяти событий прошлого стал бы роковой ошибкой. Мы черпаем силу и самосознание не из замалчивания, а из сохранения критичности и честности - с самими собой и с историей нашей страны. Память о национал-социализме, вине и несправедливости усиливают демократию. Это - тот исторический опыт, который страна получила после освобождения в 1945 году", - подчеркнул федеральный президент Германии.

По словам Штайнмайера, каждое поколение немцев должно сделать своей задачей новое осмысление преступлений против человечности, выразившемся в геноциде евреев, и ужасающих последствий национализма и расизма. "Это - часть немецкой идентичности. Память о преступлениях прошлого имеет решающее значение для будущего Германии и Европы", - резюмировал Франк-Вальтер Штайнмайер.

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