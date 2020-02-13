 Где и как Гитлер воспитывал будущих нацистов | Германия | DW | 08.10.2020

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Германия

Где и как Гитлер воспитывал будущих нацистов

В конце сентября 1940 года Гитлер приказал организовать эвакуацию детей из крупных немецких городов, подвергающихся бомбардировкам. Большинство из них оказались в лагерях, где их воспитывали в духе НСДАП.

Берлинские дети прибыли в Познань

В конце сентября 1940 года Гитлер (Adolf Hitler) приказал организовать эвакуацию детей из крупных городов, подвергающихся бомбардировкам, в сельскую местность или иные населенные пункты, где они смогут переждать опасность. Называлась эта масштабная операция "erweiterte Kinderlandverschickung" (расширенная отправка детей за пределы городов). Чиновники сознательно не называли ее эвакуацией, чтобы не запугивать мирное население "рейха", на тот момент убежденное в том, что блицкриг скоро закончится, бомбежек не будет, солдаты вернутся и жизнь наладится.

Но блицкриг затянулся, и за годы войны "отправке" подверглись сотни тысяч немецких детей. Разные источники указывают разные цифры: от двух до трех миллионов человек, включая школьников младших и старших классов, а также дошкольников, которых нередко эвакуировали из городов вместе с матерями.

Детские летние лагеря: трансформация традиции

Собственно, отправлять детей за город не было чем-то новым. Уже в конце XIX века в Германии были детские лагеря: с песнями, утренними линейками, совместными походами и т.д. Начиная с 1933 года, организацией коллективного отдыха детей на природе занималась так называемая "Национал-социалистическая народная благотворительность". С 1940 года эта организация взяла на себя отправку в безопасные районы детей в возрасте до 10 лет. Детьми постарше занимался "гитлерюгенд" - молодежная организация Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Контролировать процесс поручили Бальдуру фон Шираху (Baldur von Schirach) - главному человеку в "рейхе" по делам молодежи.

Бальдур фон Ширах во время посещения одного из лагерей

Бальдур фон Ширах во время посещения одного из лагерей. Лето 1942 года

"Рейх", высылая детей из городов, убивал сразу трех зайцев: 1) будущее страны в виде подрастающего поколения имело больше шансов выжить вдали от бомбежек, 2) у матерей освобождалось время для работы, к примеру, на военных заводах, 3) в лагерях было проще направлять детей идеологически в нужное нацистам русло, используя "правильные" песни, книги или коллективные походы в кино, где демонстрировались исключительно успехи Германии на всех фронтах Второй мировой.

Детские лагеря: правила зачисления и поведения

Отправку детей за пределы городов называли "расширенной", но попасть в лагерь мог далеко не каждый ребенок. Так, дети, страдающие эпилепсией, энурезом, "асоциальные" (те, кто не может жить в коллективе и по правилам), а также "мишлинги" (согласно нацистской расовой терминологии - имеющие предков еврейского происхождения) не допускались к отправке. Поначалу родителям не позволяли посещать отпрысков, но потом, когда стало ясно, что война затягивается, посещения разрешили. Некоторые дети оставались за пределами дома долгие месяцы, меняя один пансион или лагерь на другой. Размещали детей не только в лагерях, которые раньше использовались во время каникул, но и в небольших загородных гостиницах, на территории школ или других учебных заведений в относительно безопасных регионах. Кого-то удавалось отправить к родственникам.

Дошкольников отсылали за город с мамами, расселяя по семьям в частных домах. В лагерях за школьниками присматривали учителя. Кроме того, к каждому "отряду" приставляли наблюдателя-юношу или наблюдателя-девушку из "гитлерюгенда", которые следили за соблюдением распорядка дня и за тем, чтобы дети воспитывались на благо "рейха" и в духе НСДАП. Лагеря обычно делились на женские и мужские.

Для многих родитилей главными аргументами в пользу отправки ребенка в лагерь были регулярное питание и бесплатная одежда (униформа)

Для многих родитилей главными аргументами в пользу отправки ребенка в лагерь были регулярное питание и бесплатная одежда (униформа)

Строго регламентированный распорядок дня (подъем, линейки, приемы пищи, отбой и т.д.), униформа, четко выраженные командные структуры и ритуалы подчинения, спорт, приучение к труду (иногда помощь на полях, иногда - на заводах), строевая подготовка, стрельба, политинформация, коллективные празднования, чтения и походы, - каждый из этих элементов считался важной составной частью национал-социалистического образования. Что касается получения знаний, то с этим было сложнее. Обеспечить каждый отряд преподавателями-предметниками было невозможно, поэтому какие-то уроки вынужденно отодвигались на второй или даже третий план.

Когда война подходила к концу, лагеря начали закрывать один за другим. Кого-то успели отправить домой в организованном порядке, но некоторым детям пришлось самим добираться домой через полстраны или даже из-за границы, поскольку некоторые лагеря находились, например, на территории Польши, Венгрии или Австрии.

Воспоминания эвакуированных детей

Херман Йозеф Хекман (Hermann Joseph Heckmann) родился в 1929 году в небольшом поселке неподалеку от Кобленца. В 1940 году ему было 11 лет. В лагерь он попал в 1944-м. Главного надзирателя, назначенного "гитлерюгендом", звали Вальтер, и был он очень вредным молодым человеком, мучившим ребят бесконечными тренировками на холоде и в грязи. В лагере Вальтера ненавидели: "Ему очень нравилась дочка пекаря, но она и слышать о нем не хотела. Мы уговорили девушку сходить с ним погулять хотя бы на два часа. Ей понравился наш план, и она согласилась. Когда Вальтер вернулся со свидания, то нашел записку в своей комнате: "Еще раз будешь издеваться над нами - окажешься в больнице". Мы вынесли всю мебель из его комнаты и разбросали ее на террасе и по парку, а его одежду развесили высоко на ветках деревьев. Учителей это позабавило, мы и сами повеселились, и с тех пор в лагере царили тишина и покой!"

Дети возвращаются из лагеря. Берлин, 1940 годы

Дети возвращаются из лагеря. Берлин, 1940 годы

Эдит Рухёфер (Edith Ruhöfer) родилась в 1930 году в Дуйсбурге. Когда ее отправили в лагерь, ей было неполных 10 лет: "В лагере нам жилось прекрасно, особенно потому, что все дети были заражены верой в "фюрера"… Особенно мне нравилось, что мы все делали вместе, сообща… Рождество в лагере я тоже никогда не забуду. Мы делали игрушки для детей, чьи отцы воевали: шлифовали деревянные детали для конструктора... Мы шлифовали и пели за работой. Это невозможно забыть. Особенно запах дерева по всему дому… Потом мы получили табели с оценками… Главными были четыре пункта: порядок, дисциплина, приверженность и товарищество. Это было очень важно в лагере… Трудно описать, насколько я была там счастлива. Я с радостью исполняла все свои обязанности и гордилась тем, что могу кому-то помочь... И когда я принесла домой табель с хорошими оценками, я была очень горда собой. Лагерь укрепил мою уверенность в себе, которой раньше у меня почти не было..."

Фриц Шлееде (Fritz Schleede) родился в Гамбурге в 1927 году. Детей из этого города эвакуировали одними из первых, поскольку Гамбург бомбили постоянно с самого начала войны. Ребят поселили в одну из школ Дрездена: "Учителю и руководителю от "гитлерюгенда" выделили ​​отдельную комнату. Два класса превратили в спальни с двухъярусными кроватями. Еще была одна комната, где мы могли заниматься, где был завтрак и ужин. Обедали мы в заводской столовой в пяти минутах ходьбы от школы… Завтрак был в 8 утра, а с 9-ти до 12-ти у нас были уроки. По три часа в день с нами занимался наш учитель. Расписания никакого не было. Наш преподаватель был учителем музыки из Гамбурга, и он был уже довольно пожилой… На самом деле мы ничему не научились за это время… Время от времени учитель водил нас в город. В Дрездене много достопримечательностей. Мы посмотрели некоторые из них. Одна из самых известных - Цвингер, интересное здание в стиле барокко с большим парком, а внутри - большие галереи с очень дорогими картинами".

Для написания этого текста мы использовали детские воспоминания, опубликованные на сайте Lebendiges Museum Online (LeMO), созданном совместно историческими музеями Берлина и Бонна, а также сотрудниками федерального архива Германии.

Смотрите также:
Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Единство партии, народа и "фюрера"

    Территория имперских партийных съездов НСДАП занимала около 11 квадратных километров. Каждый год здесь в течение недели проходили грандиозные массовые празднества, которые должны были продемонстрировать единство партии, народа и "фюрера".

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Город партийных съездов

    Национал-социалистическая идеология с ее культом вождя нуждалась в зрительном воплощении. Для этой визуальной монументальности был выбран Нюрнберг, ставший "городом партийных съездов". Построить здесь грандиозный комплекс, воплотив мировоззрение "в камне", Гитлер поручил своему любимцу, архитектору Альберту Шпееру.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    70 тысяч зрителей

    На этой почтовой открытке времен "третьего рейха" - главная трибуна, так называемая "Трибуна Цеппелина". Перед ней выстраивались и маршировали участники массовых празднеств в дни съездов нацистской партии, которые проходили здесь с 1933 по 1938 годы. Длина трибуны - 360 метров, высота - 20 метров. Здесь могли разместиться до 70 тысяч человек.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Нацистский вечный огонь

    Под главной трибуной - так называемый "Золотой зал", где принимали самых почетных гостей. Его потолок выложен орнаментом, главным элементом которого стало изображение свастики. Гигантские чаши, в которых горел "вечный огонь", располагались на башнях, обрамлявших "Трибуну Цеппелина". Их хорошо видно на предыдущем снимке. Одна из чаш стоит сейчас в "Золотом зале", который является частью экспозиции.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    На Марсовом поле

    А это парад на Марсовом (Мартовском) поле, площадь которого составляла 12 футбольных полей. На снимке: рапортуют штурмовики СА. Их здесь - 100 тысяч человек. Эта демонстрация силы Гитлеру не понравилась. Прошло всего несколько недель - и в "ночь длинных ножей" 30 июня 1934 года он расправился с руководителями штурмовых отрядов и их популярным вождем Рёмом.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Парад принимает "фюрер"

    С тех пор все парады принимал здесь только он, Гитлер - как во время Дня вермахта в 1936 году. "Фюреру" салютуют Геринг (приговорен к повешению на Нюрнбергском процессе, совершил самоубийство), адмирал Редер (отсидел после войны 10 лет), генерал-фельдмаршал Фрич и министр обороны "рейха" Бломберг (оба были отправлены в отставку Гитлером за то, что выступили против его милитаристских планов).

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Подготовка к войне

    На поле Цеппелина и Марсовом поле не только маршировали. Здесь устраивались настоящие театрализованные представления и даже учебные сражения.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Бойцы трудового фронта

    Это не солдаты, - хотя на них тоже униформа. Это "бойцы трудового фронта", их оружие - лопаты. Нацистская партия не случайно называлась Национал-социалистической рабочей партией Германии. Именно на трудящихся она опиралась в начале своей деятельности, борясь с "буржуазной демократией".

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Обветшалая трибуна

    А вот что сейчас стало, например, с главной трибуной. Так она выглядела еще несколько лет назад. Потом ее отреставрировали, но здесь видно, что грандиозный комплекс, который нацисты возводили на века, строился на самом деле из недолговечных материалов. Колоннада трибуны уже в середине 1960-х угрожала рухнуть, поэтому ее снесли. А огромную каменную свастику над трибуной взорвали сразу после войны.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Недостроенный Дворец съездов

    Дворец съездов (Kongresshalle) или Зал собраний, как его еще называют, отреставрировали в 1970-е годы. Это колоссальное здание, которое должно было достигать 70-метровой высоты, осталось незаконченным. Его реальная высота - меньше 40 метров. Дворец съездов НСДАП должен был закрывать колоссальный стеклянный купол без промежуточных опор, но он так и остался без крыши.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Один стадион из четырех

    Так выглядит Дворец съездов и пруд Дутцендтайх с высоты птичьего полета. В нижнем углу - жилой микрорайон, построенный на бывшем Марсовом поле. На заднем плане - футбольный стадион (нацисты планировали целых четыре). В северной части Дворца располагается Документационный центр, организовавший виртуальные выставки, рассказывающие о бесславной истории Территории имперских съездов НСДАП.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Символ недолговечности

    Внутреннюю кладку недостроенного Дворца съездов НСДАП оставили неоштукатуренной - как символ недолговечности "тысячелетнего рейха", просуществовавшего всего двенадцать лет.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Автомобильные гонки в Нюрнберге

    Как только ни использовали бывшую Территорию партийных съездов НСДАП - поле Цеппелина, Марсово поле, главную трибуну - уже в наши времена! В 2004 году, например, здесь прошли автомобильные гонки. Ее участники должны были преодолеть, в общей сложности, 2300 километров. На гигантских площадях бывшей Территории партийных съездов это было "всего" 72 круга.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Рок в парке

    До пандемии коронавируса каждое лето с 2004 года на поле Цеппелина проходил один из крупнейших в Германии рок-фестивалей - "Рок в парке" (Rock am Park). В 2016 году, например, здесь выступали 80 рок-групп и сюда съехались более 70 тысяч зрителей. Почему "в парке"? Потому что озеро Дутцендтайх и его берега остаются одним из излюбленных мест отдыха жителей Нюрнберга - как это было до нацистов.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

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