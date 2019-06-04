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Hitler am Fenster der Wagner Festspiele in Bayreuth
Фото: Bundesarchiv

Адольф Гитлер

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Контекст

Indien Mahatma Gandhi

Дружил ли Ганди с Гитлером

Дружил ли Ганди с Гитлером

75 лет назад убили Махатму Ганди. О жизни "отца нации" распространено много мифов. Факчетинг DW.
Культура22 ч. назад
Гитлер

Почему Гитлер пришел к власти в Германии?

Почему Гитлер пришел к власти в Германии?

По замыслу нациcтов, "третий рейх" должен был стать тысячелетним.
История30 января 2023 г.
Берлин, 1940 год

Зачем в ФРГ выставляют искусство нацистской Германии?

Зачем в ФРГ выставляют искусство нацистской Германии?

Скульптуры времен национал-социализма до сих пор можно увидеть в общественных местах. Почему их не удаляют?
Культура16 января 2023 г.
Мебель из атомного бункера под Бонном, выставка "Дороги, по которым не пошли"

Хиросима могла быть в Германии: развилки немецкой истории

Хиросима могла быть в Германии: развилки немецкой истории

В Берлине открылась выставка о поворотных точках в истории. Корреспондент DW посетил ее.
Культура16 декабря 2022 г.
военные

СССР и нацистская Германия: была ли дружба? История в фотографиях

СССР и нацистская Германия: была ли дружба? История в фотографиях

Раздел Польши вермахт и части Красной Армии отпраздновали совместным парадом в Бресте.
История27 октября 2022 г.12 фото
Бронзовые скульптуры "Шагающие кони" в цитадели Шпандау

Кони Гитлера вернулись в Берлин

Кони Гитлера вернулись в Берлин

Атлетические бронзовые рысаки работы Йозефа Торака пополнили экспозицию в крепости на северо-западе Берлина.
Культура15 октября 2022 г.
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Культура17 декабря 2021 г.
Портрет Ангелы Меркель в газете Bild

Незабываемые образы Ангелы Меркель в СМИ

Милосердная и очень опасная - какой видел мир канцлера Германии Ангелу Меркель.
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Портрет Ангелы Меркель в китайском журнале

Многогранная Меркель

Милосердная и очень опасная - какой видел мир СМИ канцлера ФРГ.
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Мнения

Нового мирового порядка "по Путину" не будет

Миодраг Шорич
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Политика14 августа 2022 г.
Виктор Ерофеев

Новой Ялты не получится, как бы Путин этого ни хотел

Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
Политика20 июня 2020 г.
Виктор Ерофеев

Путин против Европарламента, СССР против России

Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
Политика13 декабря 2019 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

РФ будет еще год праздновать годовщину пакта Гитлера-Сталина

Константин Эггерт
Комментарий
Политика22 сентября 2019 г.
Виктор Ерофеев

Виктор Ерофеев: Как договорились Гитлер и Сталин

Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
История23 августа 2019 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Пакт Молотова - Риббентропа - факт, признанный Москвой

Константин Эггерт
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Политика4 июня 2019 г.