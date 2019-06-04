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Адольф Гитлер
Публикации по теме
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Контекст
Дружил ли Ганди с Гитлером
Дружил ли Ганди с Гитлером
75 лет назад убили Махатму Ганди. О жизни "отца нации" распространено много мифов. Факчетинг DW.
Культура
22 ч. назад
22 ч. назад
Почему Гитлер пришел к власти в Германии?
Почему Гитлер пришел к власти в Германии?
По замыслу нациcтов, "третий рейх" должен был стать тысячелетним.
История
30.01.2023
30 января 2023 г.
Зачем в ФРГ выставляют искусство нацистской Германии?
Зачем в ФРГ выставляют искусство нацистской Германии?
Скульптуры времен национал-социализма до сих пор можно увидеть в общественных местах. Почему их не удаляют?
Культура
16.01.2023
16 января 2023 г.
Хиросима могла быть в Германии: развилки немецкой истории
Хиросима могла быть в Германии: развилки немецкой истории
В Берлине открылась выставка о поворотных точках в истории. Корреспондент DW посетил ее.
Культура
16.12.2022
16 декабря 2022 г.
СССР и нацистская Германия: была ли дружба? История в фотографиях
СССР и нацистская Германия: была ли дружба? История в фотографиях
Раздел Польши вермахт и части Красной Армии отпраздновали совместным парадом в Бресте.
История
27.10.2022
27 октября 2022 г.
12 фото
Кони Гитлера вернулись в Берлин
Кони Гитлера вернулись в Берлин
Атлетические бронзовые рысаки работы Йозефа Торака пополнили экспозицию в крепости на северо-западе Берлина.
Культура
15.10.2022
15 октября 2022 г.
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Куда деть голову Гитлера и другие артефакты "третьего рейха"
Что делать с бытовыми вещами, напоминающими об идеологии национал-социализма? Музей в Вене ищет ответ на этот вопрос.
Культура
17.12.2021
17 декабря 2021 г.
Незабываемые образы Ангелы Меркель в СМИ
Милосердная и очень опасная - какой видел мир канцлера Германии Ангелу Меркель.
Культура
27.09.2021
27 сентября 2021 г.
Многогранная Меркель
Милосердная и очень опасная - какой видел мир СМИ канцлера ФРГ.
Культура
27.09.2021
27 сентября 2021 г.
11 фото
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Мнения
Нового мирового порядка "по Путину" не будет
Миодраг Шорич
Комментарий
Политика
14.08.2022
14 августа 2022 г.
Новой Ялты не получится, как бы Путин этого ни хотел
Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
Политика
20.06.2020
20 июня 2020 г.
Путин против Европарламента, СССР против России
Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
Политика
13.12.2019
13 декабря 2019 г.
РФ будет еще год праздновать годовщину пакта Гитлера-Сталина
Константин Эггерт
Комментарий
Политика
22.09.2019
22 сентября 2019 г.
Виктор Ерофеев: Как договорились Гитлер и Сталин
Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
История
23.08.2019
23 августа 2019 г.
Пакт Молотова - Риббентропа - факт, признанный Москвой
Константин Эггерт
Комментарий
Политика
04.06.2019
4 июня 2019 г.
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