Нацисты и Холокост в видеоиграх: норм или no go?

Париж, июль 1940 года. Ребенок смотрит из окна на улицу, где снуют люди с ящиками и чемоданами. "А мы тоже убежим?" - спрашивает Самуэль своих родителей. "Нет, - отвечает отец. - Мы храбрые и останемся". Вскоре после этого ребенка отправляют в его комнату, откуда мальчик подслушивает диалог родителей. "Здесь небезопасно, - говорит мать Самуэля. - Остаться - все равно что погибнуть". "Нам некуда идти, - покорным тоном отвечает отец. - Какой у нас выбор? "

У них нет выбора. Членов семьи разлучают друг с другом. Сперва депортируют отца, затем - мать и, наконец, мальчика. Все они погибают в Освенциме. На этом игра "Свет во тьме" (The Light in the Darkness) заканчивается, а в титрах показаны черно-белые фотографии еврейских детей, не переживших Холокост. В годы Второй мировой войны национал-социалисты убили более 6 миллионов евреев.

Фото: Luc Bernard

Шесть миллионов погибших - не безликое число

"Я не могу забыть шесть миллионов смертей. И не могу простить этого, - объясняет разработчик игры Люк Бернар в видеоинтервью DW. - Я вспоминаю о тех, кто погиб. Но не низвожу их всего лишь до чисел. Для меня они были нашими семьями, соседями, друзьями и гражданами". 37-летний британец-еврей, выросший во Франции и ныне живущий в США, создал игру в одиночку.

Идею Бернар вынашивал с 2008 года, однако до выхода игры прошло еще почти 15 лет. Есть множество игр о мировых войнах, но ни одной - о Холокосте. Стремление изменить этот расклад и стало мотивацией молодого человека. Кроме того, разработчика пугает рост антисемитизма в мире. "Думаю, ситуация будет лишь ухудшаться. Если только мы не изменим нашу культуру памяти", - отмечает Бернар.

В Освенциме погибли около 1,1 миллиона человек Фото: Omar Marques/Getty Images

Долгое время на изображение ужасов эпохи национал-социализма в компьютерной игре было наложено табу. В игровой отрасли Бернара называют "разработчиком про Холокост". Он не получал финансовую помощь ни от спонсоров, ни от негосударственных организаций, но вложил в проект все свои деньги и по-прежнему предлагает ее бесплатно. Лишь после выхода игры Бернар получил поддержку - прежде всего из Европы, а также от израильских властей. За первые недели "Свет во тьме" скачали 100 тысяч человек.

Как донести информацию об ужасах Холокоста до молодого поколения?

Чем больше времени проходит с момента Холокоста, тем сложнее доносить информацию об этой трагедии, считает разработчик. С помощью игры ее автор хочет привлечь внимание к теме, прежде всего - внимание молодежи. Нужно показать им смысл, прийти в их среду, а не надеяться, что молодежь сама отправится в музей или мемориальный комплекс, объясняет Бернар.

История собственной семьи разработчика уходит корнями в эпоху национал-социализма. Его мать, подданная Великобритании, первым мужем которой был немец-еврей, ухаживала за детьми, которых в 1938-1939 годах вывезли на британскую землю из нацистской Германии в ходе операции "Киндертранспорт".

"В отрасли видеоигр евреи, наша история и наша травма, похоже, не имеют большого значения", - сетует Бернар. Вторая мировая война, без сомнения, на протяжении десятилетий является одной из излюбленных тем для видеоигр - прежде всего стратегий и шутеров. Как правило, о войне рассказывают с военной точки зрения: игроку отводят роль героического американского военнослужащего, освобождающего мир от нацизма. Или дают возможность управлять войсками и разыгрывать сражения. Однако геноцид европейских евреев почти всегда остается без упоминания.

Игры формируют культурную память

В то же время игры формируют нашу культурную память и влияют на наши представления об исторических событиях. Если Холокост не отражен в играх, это - проблема, утверждает Кристиан Хубертс (Christian Huberts), эксперт фонда Digitale Spielekultur, создатели которого хотят, чтобы разработчики игр чутко подходили к этой теме в своих продуктах.

Еще 10 лет назад увидеть преступления национал-социалистов в видеоиграх было немыслимо, но в конце 2010-х в отрасли произошли перемены. Теперь критике подвергаются игры, которые игнорируют преследование евреев и Холокост или фальсифицируют историю, говорит Хубертс в беседе с DW.

Шутер вызвал дебаты об историческом ревизионизме

Жаркие споры вызвал шутер от первого лица Wolfenstein II: The New Colossus, действие которого разворачивается в альтернативной реальности, где нацисты одержали победу в войне и оккупировали США. Серия игр Wolfenstein известна давно, еще в 1990-х вокруг нее вспыхивали скандалы из-за высокого градуса насилия.

Виновник нынешних дебатов был выпущен в 2017 году в двух версиях - для немецкого рынка и для международного. Законодательство ФРГ запрещает изображать в видеоиграх и в общественном пространстве противоречащие конституции символы - например, свастику. Поэтому из немецкой версии убрали все элементы, потенциально связанные с уголовным преследованием. "В результате оказалось, что Адольфа Гитлера звали Хайлером, а усов у него не было. А мать основного персонажа неожиданно стала не еврейкой, а лишь предательницей, из-за чего ее схватили и убили. Таким образом, немецкая версия игры полностью отсекла преследование евреев", - отмечает Хубертс.

В рамках операции "Киндертранспорт" от нацистов удалось спасти почти 10 тысяч детей Фото: IMAGO/Heritage Images

Это вызвало дебаты, которые в итоге привели к корректировке правовой базы в Германии. С тех пор в видеоиграх можно показывать противоречащие конституции символы, если их демонстрация происходит в целях "искусства или науки, исследований или обучения, репортажей о текущих событиях или истории".

Исследования организации "Конференция по материальным претензиям евреев к Германии", которая занимается вопросами компенсаций жертвам национал-социализма и их поддержки, показали, что многие жители Австрии, Канады, Нидерландов, США и Франции не знают о Холокосте. Особенно среди миллениалов и поколения зумеров многие были убеждены, что количество убитых евреев неоправданно завышено. А некоторые и вовсе считали Холокост мифом.

Интерактивные медиа предлагают новые формы повествования

При этом более чем для половины миллениалов игры являются средством развлечения номер один. Так почему бы не связать память о Холокосте с играми? Компьютерные игры хороши для обучения, подтверждает Хубертс. Они могли бы сделать осязаемыми не только исторические помещения или пейзажи, но и функционирование политических систем. Например, если игрокам по мере развития сюжета предоставляют все меньше возможностей вмешиваться в ход событий, они могли бы испытать на себе, "как фашистская политическая система может распространить свою власть, а права - неожиданно исчезнуть", добавляет эксперт.

Но образовательные игры или "серьезные" игры оставляют большинство игроков в стороне. Поэтому берлинская компания-разработчик Paintbucket Games избрала иной путь. Ее сотрудники Йорг Фридрих ( Jörg Friedrich) и Себастьян Шульц (Sebastian Schulz) хотят создавать игры, уходящие от повторяющихся тем. В багаже студии - стратегия 2020 года "Сквозь самые мрачные времена" (Through the Darkest of Times), где игрок руководит отрядом сопротивления из мирных жителей, который с 1933 по 1945 годы сражается с нацистами.

Вымышленный прокурор Эстер Катц раскрывает подлинные нацистские преступления Фото: Paintbucket Games

А в детективной игре "Самые мрачные материалы" (The Darkest Files), выход которой ожидается в нынешнем году, необходимо примерить на себя роль вымышленного прокурора, который раскрывает подлинные нацистские преступления. "Мы не пытаемся создать программу, которая будет увещевать, морализировать или обучать, - подчеркивает Фридрих в разговоре с DW. - Наша цель - сделать интересную, увлекательную, захватывающую игру, которая взвешенно затрагивает тему, недостаточно раскрытую в играх".

Призыв выпускать больше игр о Холокосте

Видеоигры не должны заменять книги, выставки и документальные фильмы о Холокосте. Но они могут выступить хорошим дополнением и, возможно, донести тему преследования и уничтожения евреев при национал-социализме до людей, которые могли бы и не столкнуться с ней, если бы не игры. В этом убежден разработчик Люк Бернар: "Просто должно быть больше игр об этом времени, не только военных игр. Чем больше, тем лучше".

