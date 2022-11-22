Увидеть суд над нацистами позволит инсталляция в Нюрнберге

С помощью медиаинсталляции во Дворце правосудия в Нюрнберге можно перенестись почти на 80 лет назад и присутствовать в зале № 600 на громком суде над нацистскими преступниками.

Во Дворце правосудия в Нюрнберге появилась медиаинсталляция, показывающая оригинальные сцены Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками. Пятнадцатиминутный проект под названием "Путешествие во времени" позволяет посетителям перенестись почти на 80 лет назад, увидеть зал присяжных заседаний, известный также как "Зал № 600", и погрузиться в звуковые и визуальные образы исторического процесса, оказавшего значительное влияние на развитие международного уголовного права.

Инсталляцию, которая с 21 ноября является частью постоянной экспозиции музея истории Нюрнбергского процесса, демонстрируют пять раз в сутки на немецком и английском языках. Создатели намеренно воздерживаются от показа изображений насилия. В то же время проект обращен к теме серьезных нарушений прав человека и военных преступлений.

Ужать десятки часов кинохроники в 15 минут

Киносъемка и фотоснимки с Нюрнбергского процесса, которые демонстрируют на двух экранах, дополняют компьютерную реконструкцию исторического места. Разработчикам пришлось непросто, выбирая кадры для инсталляции, - ведь после резонансного процесса второй половины 1940-х сохранилось в общей сложности 39 часов оригинального киноматериала!

Кроме того, зрителям рассказывают об основах современного международного уголовного права, а также о Международном трибунале по бывшей Югославии и Международном трибунале по Руанде.

Сотрудники музея отмечают, что посетители часто оказываются в замешательстве, поскольку на исторических фотографиях громкого процесса зал суда кажется больше и спланирован иначе. Причина кроется в перестройках помещения. Так, для проведения суда над нацистскими преступниками одну из стен разобрали, освободив место для галереи и балкона. В 1961 году стену вернули, а расположение мест для подсудимых, судей и присутствующих на суде поменялось.

Зал во время Нюрнбергского процесса: иное освещение, дополнительные трибуны

Нынешняя задумка - не первая попытка привести зал в тот вид, в котором он находился во время исторического процесса. Тогда судейские скамьи стояли у окна, а помещение было по-другому освещено. Кроме того, в зале имелись дополнительные трибуны.

Немецкий политик Маркус Зёдер в зале № 600 Дворца правосудия в Нюрнберге Фото: Daniel Karmann/dpa/dpa-Pool/picture alliance

В 2014 году тогдашний министр финансов Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) планировал восстановить хотя бы часть зала. Однако специалисты выступили против подобной перестройки. К тому же из оригинальных деревянных скамей в 1960-е годы уцелело всего две. Когда союзники по антигитлеровской коалиции вернули Высшему земельному суду зал № 600, там, прежде всего, была проведена масштабная уборка - и уничтожена историческая мебель.

Десятилетний квест "Как попасть в исторический зал"

Музей истории Нюрнбергского процесса был открыт в ноябре 2010 года. В то время зал № 600 был доступен для посещений лишь в дни, свободные от судебных заседаний, поскольку здание суда продолжало использоваться по прямому назначению. А во время заседаний посетители теоретически могли заглянуть в историческое помещение через одно из четырех окон, смонтированных в комнате над залом.

Почему теоретически? Как вспоминает Рихард Каспар (Richard Caspar), в то время занимавший должность председателя палаты по уголовным делам в составе государственных судей и присяжных окружного суда в Нюрнберге, решение о том, можно ли кому-то постороннему заглядывать в за во время заседания, остается за председателем. Сам Каспар незадолго до открытия музея подчеркивал, что на "своих" процессах намерен затемнять эти окна. Ведь судья оказался бы не в силах помешать кому-то из посетителей сфотографировать разбирательство, а потому у него "нет другого выбора, кроме как предотвратить эту возможность", объяснил мужчина журналистам Süddeutsche Zeitung. Доходило до того, что эксперты-международники проезжали несколько тысяч километров, чтобы осмотреть историческое помещение, - и оказывались перед закрытыми дверями, потому что в суде в этот день шел закрытый процесс!

Позднее процессы были переведены в новое здание, а с марта 2020 года зал доступен для ежедневного посещения. Медиаинсталляция, финансируемая городскими и земельными властями, не заменит прогулку по музею - но является хорошим дополнением к ней.

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