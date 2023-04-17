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На территории бывшего концлагеря ОсвенцимФото: Wojciech Grabowski/Zuma/IMAGO
ИсторияГермания

"Марш живых" в Освенциме: Чтобы помнили

Андреа Касиске | Вера Лунева
1 ч. назад

В День Катастрофы в Освенциме собираются евреи, выжившие в концлагерях, их потомки, а также нееврейская молодежь. Вместе они идут в "Марше живых" в память о жертвах Холокоста.

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"Труд освобождает" - циничный лозунг, размещенный по приказу одного из создателей системы концлагерей, национал-социалиста Теодора Эйке (Theodor Eicke), на воротах концентрационного лагеря смерти Аушвиц, также известного как Освенцим. Здесь депортированных заключенных жестоко расчеловечивали: отбирали личные вещи, брили налысо, выдавали лагерную униформу и наносили татуировки с присвоенным номером.

Вначале в концлагерь помещали польских политзаключенных и участников движения Сопротивления, интеллектуалов, советских военнопленных и других неугодных национал-социалистам узников, которые были или расстреляны, или гибли от голода, болезней и изматывающего принудительного труда. В лагере Аушвиц-Биркенау с 1942 года происходили систематические массовые казни. В этом страшном месте были убиты более 1,1 миллиона человек, и большинство из них - евреи.

День Катастрофы: Вместе против забвения

С 1988 года выжившие узники концлагерей, их дети и внуки, а также еврейская молодежь со всего мира встречаются в День Катастрофы, национальный день траура по жертвам Холокоста, для участия в "Марше живых" в Аушвице. 

Молодежь с израильскими флагами на территории бывшего концлагеря Освенцим
Освенцим. "Марш живых" в 2019 годуФото: Kacper Pempel/Reuters

"Марш живых" противопоставлен "маршам смерти", которые нацисты устраивали при перемещении узников концлагерей с января 1945 года. Когда с востока стали подступать советские войска, а с запада - силы союзников, нацисты начали спешно покидать лагерные комплексы. Пленные шли пешком без еды и отдыха, подгоняемые кнутами эсэсовцев, которые безжалостно расстреливали тех, кто уже не мог идти.

В этом году 18 апреля участники "Марша живых" пройдут три километра от лагеря Аушвиц I до лагеря Аушвиц-Биркенау. "Марш живых" - символ и живое напоминание о жертвах еврейского народа. Память о страшной трагедии особенно важна сегодня, когда уродливые ростки антисемитизма снова пытаются укорениться в современном мире.

Встреча с выжившими свидетелями Холокоста

Выживших свидетелей, которые могут рассказать об ужасных зверствах, с годами становится все меньше. Тем важнее их голоса. Например словацко-немецкий педиатр и психотерапевт Ева Умлауф (Eva Umlauf) в 1944 году в возрасте 2 лет была отправлена в концлагерь Аушвиц вместе с матерью. В лагере родилась ее сестра Нора, и им повезло выжить. Ева Умлауф смогла публично рассказать о пережитом ужасе только в 2014 году.

Ева Умлауф
Ева УмлауфФото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

Для Филиппа Доцци (Philipp Doczi), представителя организации MoRaH ("Марш памяти и надежды - Австрия"), который в этом году пригласил Еву Умлауф для выступления на "Марше живых", особенно важен пережитый "личный опыт" и возможность ответить на вопросы. Доцци приедет в Аушвиц с тысячной делегацией австрийской молодежи, которая вместе с 230 школьниками из немецкого Бранденбурга примет участие в акции памяти. После него молодые люди встретятся с одной из самых молодых выживших в концлагере свидетельниц.

Дитер Штарке (Dieter Starke), сопровождающий группу школьников из Бранденбурга, знает по опыту, что эти встречи никого не оставляют равнодушным: молодежь буквально засыпает вопросами собеседников. Кроме того, для обмена идеями немецкие ребята встретятся с израильскими сверстниками. Среди тем для обсуждения - проблемы, связанные с расизмом, антисемитизмом, отчуждением и маргинализацией.

"Марш живых" как символ еврейской культуры

С 1988 по 2005  в "Марше живых" участвовали только евреи, но в 2005 году к шествию была впервые допущена немецкая христианская делегация. В 2022 году в марше шли даже представители Объединенных Арабских Эмиратов. В этом году, как и до пандемии COVID-19, ожидается порядка 10 000 участников.

"Происходит некое столкновение культур", - говорит Филипп Доцци. Например, когда он впервые увидел, как евреи из Южной Америки танцуют и поют в Аушвице, это показалось ему неожиданным. Однако то было празднованием выживших и прославлением еврейской культуры.

"Марш живых" - это и увековечивание памяти о Холокосте для нас и будущих поколений, и символ торжества жизни еврейского народа.

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