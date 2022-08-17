 Кто в Германии больше играет в компьютерные игры | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.08.2022

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Культура и стиль жизни

Кто в Германии больше играет в компьютерные игры

Дети и подростки в Германии в среднем тратят на видеоигры два с половиной часа в день. А как обстоят дела со взрослыми?

Подросток играет в компьютерную игру

В Германии почти 90 процентов детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет увлекаются видеоиграми. В среднем они тратят на это два с половиной часа в день. В качестве игровых устройств используются как приставки, так и компьютеры и смартфоны. Таковы главные выводы репрезентативного опроса, результаты которого 16 августа привело немецкое объединение предприятий цифровой экономики Bitkom. 

Мальчики играют дольше девочек

Только 5 процентов детей в Германии играют не более 15 минут в день. Еще 15 процентов тратят на видеоигры от 15 до 60 минут в день. При этом, согласно данным опроса, 70 процентов мальчиков и девочек в Германии играют более часа в день. При этом мальчики уделяют играм больше времени - они играют в среднем на полчаса дольше. Особенно много в видеоигры играют дети в возрасте от 13 до 15 лет - в среднем 165 минут в день. 

Родители могут регламентировать доступ к видеоиграм 

Игры стали неотъемлемой составляющей жизни многих немецких детей и подростков, отмечает руководитель Bitkom Бернхард Роледер (Bernhard Rohleder). Однако не стоит пускать ситуацию на самотек, считают эксперты. Объединение Bitkom рекомендует родителям позаботиться об упорядоченном доступе к компьютерным играм. В частности, эксперты советуют договориться с детьми о максимальном числе часов в неделю, которое они могут провести, играя. Для детей младшего возраста нужно установить такие правила еще и на каждый день, считают в Bitkom. 

YouTube - любимая платформа немецкой молодежи 

Согласно данным Bitkom, 98 процентов детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет в Германии имеют смартфон или планшет. При этом они проводят в интернете в среднем 111 минут в день. При этом наиболее популярны среди детей и подростков мессенджеры и видеостриминговые сервисы. 

Во всех возрастных группах в 2022 году среди используемых платформ доминирует YouTube. Как минимум 82 процента детей и подростков пользуются этой платформой.

Больше всего геймеров среди немцев старше 30 лет

И все же не подростки составляют в Германии главную группу геймеров. Наибольшее число любителей видео-, компьютерных- или других электронных игр оказалось среди людей от 30 до 39 лет и от 50 до 59 лет. Не чужды компьютерные игры и людям старшего возраста. Примечательно, что по сравнению с 2014 годом изменился и средний возраст "немецкого геймера" - теперь ему 37 лет, а не 31 как раньше. А вот соотношение мужчин и женщин впервые, как подчеркивают в Bitkom, оказалось практически 50 на 50. Вот такой паритет полов - в индустрии геймеров! 

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    Автор: Кристина Райман-Шнайдер, Элла Володина


 

Контекст

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