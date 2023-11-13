Немецкий публицист сравнил Путина и Гитлера в своей книге

Что не так с немецкими пацифистами, призывающими к перемирию в войне России против Украины? Можно ли сравнивать Путина и Гитлера? Об этом написал публицист Винфрид Шнайдер-Детерс в своей новой книге.

Немецкие магазины пополнила особенная книга о войне России против Украины. В ней речь идет о том, о чем в Германии говорят мало и осторожно - о двойственном отношении к этой войне тех, кого называют пацифистами, и о сравнении президента России Владимира Путина с нацистским диктатором Адольфом Гитлером. А еще - о международном преследовании предполагаемых российских военных преступников, включая разыскиваемого по ордеру Международного уголовного суда хозяина Кремля.

Новый сборник из трех статей политолога и публициста Винфрида Шнайдера-Детерса (Winfried Schneider-Deters) вышел в октябре в издательстве Ibidem, которое специализируется на научной литературе. Он называется "Война России в Украине. Немецкие дебаты о мире, фашизме и военных преступлениях 2022-2023".

Винфрид Шнайдер-Детерс Фото: R.Goncharenko

Эта книга отличается от публикаций о войне РФ в Украине известных политологов и журналистов еще и тем, что автор знает Украину как никто другой - он там периодически живет. Родившийся в 1938 году Шнайдер-Детерс считается одним из ведущих экспертов по Украине в Германии, он автор двухтомника новейшей украинской истории. Шнайдер-Детерс основал и возглавлял представительство в Киеве Фонда имении Фридриха Эберта (Friedrich Ebert Stiftung), близкого к Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Пацифисты или "полезные идиоты" Путина?

Первый и самый объемный раздел книги посвящен тому, как войну в Украине воспринимают на Западе и в частности в Германии. Шнайдер-Детерс критикует сдержанность Берлина как до российского вторжения, так и после. Он считает, что одним из последствий нерешительности канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) при поставках оружия Киеву стала позиционная война в стиле Первой мировой, о чем написал недавно в нашумевшей статье для The Economist главком ВСУ Валерий Залужный. Но к этому привела не только политика Шольца, но и лидеров ведущих западных стран - США, Франции и других, указал Шнайдер-Детерс в беседе с Deutsche Welle.

Захоронение убитых во время оккупации в Буче, апрель 2022 года Фото: Sergei SUPINSKY/AFP

Особое место в книге отведено тем, кого принято называть пацифистами. Немецкие журналисты, политики, ученые, писатели, музыканты, актеры, церковные деятели - в основном сторонники левых взглядов и многие пенсионного возраста - опубликовали в 2022 году несколько открытых писем, в которых осудили вторжение РФ в Украину, но призывали канцлера не поставлять Киеву тяжелые вооружения (тогда дискуссия шла о танках).

Их основной аргумент - страх перед возможной третьей мировой войной и втягиванием в нее Германии. Шнайдер-Детерс называет подписавших эти письма "полезными идиотами" (пропагандистское клише, характеризовавшее граждан западных государств, которые симпатизировали СССР, и отношение к ним советских властей. - Ред.). По его словам, эти люди не знают ситуации в Украине.

Автор жестко критикует пацифистов, чьи взгляды сформировались в ФРГ и ГДР во времена движения за мир и страха перед ядерной войной. Сегодня этот страх вернулся. Все немцы были шокированы нападением России на Украину, но пацифисты "вместо того, чтобы сделать правильные выводы и уничтожить агрессора, говорят о том, как нам с ним договориться", говорит Шнайдер-Детерс. Он считает это наивной и ошибочной попыткой умиротворения агрессора. Политолога и публициста возмущает то, что призывы к Украине пойти на сделку с РФ по принципу "земля в обмен на мир" не учитывают, что на оккупированной территории живут миллионы украинцев.

Путин и Гитлер - сходства и отличия

Винфрид Шнайдер-Детерс - один из немногих немецких экспертов, которые сравнивают Путина и Гитлера. Есть те, кто считает, что такие сравнения делать нельзя. "Сравнивать" не значит "уравнивать" ("отождествлять"), поясняет автор в начале соответствующего раздела. Своей задачей он видит показать сходства, но и указать на различия. Одним из таких различий Шнайдер-Детерс называет антисемитизм, который был "важной частью национал-социализма Гитлера", но которого, как он считает, "точно нет у Путина".

Сходства есть среди прочего в риторике, пишет в своей книге Шнайдер-Детерс. Так, телевизионное обращение Владимира Путина 24 февраля 2022 "напоминает" речь Гитлера по радио 1 сентября 1939 года. Путин говорил о "большой лжи", которую он "в гитлеровской манере постоянно повторяет", а именно о том, что украинское правительство годами якобы "истязает и убивает" русскоязычное население в Украине. Гитлер, напоминает Шнайдер-Детерс, оправдывал нападение на Польшу тем, что немецкое меньшинство там "лишено прав" и "подвергается истязаниям".

Гитлер во время первого радиовыступления после прихода к власти, 1933 года Фото: akg-images/picture-alliance

А вот пример отличия. Если Гитлер открыто говорил о своих имперских намерениях, то глава Кремля "сначала скрывал свой проект по восстановлению Российской империи", считает Шнайдер-Детерс. Автор книги называет Путина и Гитлера "диктаторами", похожими среди прочего тем, что оба "эгоманы, одержимые иррациональными, анахроничными идеями". По словам Шнайдера-Детерса, Гитлер хотел "завоевать и поработить население", а Путина тоже "можно записать в эту категорию, для него цель - уничтожить украинскую идентичность".

Но методы нацистского "фюрера" и российского президента "не одинаковы". "Холокоста против украинцев в Украине пока нет", - говорит Шнайдер-Детерс. Но "схожесть" методов есть, особенно если говорить о действиях российской армии в Мариуполе и Буче. "Путину все равно. Он жалуется на судьбу палестинских детей в секторе Газа, но на то, что он сам натворил в Украине, ему наплевать", - говорит Шнайдер-Детерс.

По его словам, "у Путина есть религиозные и расистские элементы, но они не так четко сформулированы как у Адольфа Гитлера". В качестве примера он приводит высказывания российского президента об отличиях россиян от американцев, о том, что, в США "каждый противостоит другим", а мол, "у нас, у россиян, в крови, в наших генах - братство и любовь к ближнему и так далее". Шнайдер-Детерс называет это "расистским мышлением".

Шансы провести "Нюрнберг-2"

В заключительной, в третьей статье своей книги Шнайдер-Детерс детально рассматривает шансы на "Нюрнберг-2" - международный трибунал против тех, кого он называет "главными военными преступниками" в России. Будет ли такой процесс - вопрос открытый, Путин в обозримом будущем вряд ли будет выдан в Гаагу, признает публицист. Но приговор международного суда, даже если он не будет приведен в исполнение, он считает необходимым.

По мнению автора книги, выдав ордер на арест Путина по подозрению в незаконном перемещении детей с оккупированных территорий, Международный уголовный суд в Гааге сделал первый шаг, но за ним должны последовать другие. Шнайдер-Детерс считает, что результаты работы в Украине сотен международных следователей должны быстрее давать результат. По его оценке, доказательств для международного процесса против "военного преступника в Кремле" достаточно.

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