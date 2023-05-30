Места белорусской истории в Берлине. Где что находится

Минск и Берлин разделяют более 1100 километров. Но и связывает их многое. Где искать белорусские места в Берлине - в гайде DW.

Где жили Радзивиллы и как в их резиденции поселился Отто фон Бисмарк, а позже и Адольф Гитлер? В какой галерее впервые в Германии выставлялся Марк Шагал? Что об истории Беларуси могли рассказать монахини, которые принимали пациентов в берлинской клинике святой Ядвиги? Почему именно в Берлине возникла первая дипломатическая миссия БНР? Рассказываем о белорусских местах в Берлине, которые тесно связаны с историей Беларуси.

Этим материалом мы начинаем проект "Белорусский Берлин" - о людях и местах, которые делали и делают один из самых мультикультурных городов мира и белорусским тоже.

Резиденция Радзивиллов, ставшая офисом фон Бисмарка

Радзивиллы - одна из самых влиятельных семей в ВКЛ, а позже и в Речи Посполитой - умели жить со вкусом. Кроме многочисленных дворцов и замков на теперешней территории Беларуси, в конце 18 века у них появилась резиденция в Берлине. В 1796 году в ней поселились Антоний Радзивилл с женой Фредерикой Луизой, прусской принцессой и племянницей Фридриха Великого.

Так выглядел дворец Радзивиллов в Берлине Фото: DW

Изначально брак был неравным, но оказался счастливым. В семье родились четверо детей - двое сыновей воспитывались в католической традиции отца, две дочери - в евангелической, как их мать.

Сама резиденция называлась Hôtel de Radziwill, уже тогда она была одним из культовых мест Берлина: в салоне у Радзивиллов собирались Иоганн Вольфганг фон Гёте, Фредерик Шопен, Вильгельм и Александр фон Гумбольдт, Феликс Мендельсон и многие другие известные люди.

Три поколения семьи Радзивиллов прожили во дворце, пока дом не стал слишком тесным для нее - и в 1875 году его продали государству. После небольшой реновации в бывшей резиденции белорусских магнатов разместилась немецкая рейхсканцелярия, в которой жил и работал Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи.

В 1933 году во дворце обосновались пришедшие к власти национал-социалисты. Последним его "резидентом" стал Адольф Гитлер. Для работы он возвел неподалеку новую рейхсканцелярию, а бывший дворец Радзивиллов использовал как частную резиденцию, во дворе которой построил бункер.

На месте дворца Радзвиллов построили "панельки" Фото: DW

Во время войны дворец сильно пострадал, но сохранился. В 1949 году советские власти разрушили его полностью. Место долгое время пустовало, пока в 1980-х здесь не возвели жилой квартал "панелек" для элиты ГДР.

Нынешний адрес бывшей резиденции Радзивиллов - Wilhelmstraße 92.

Что можно посмотреть рядом? Место, где находился бункер Гитлера; мемориал жертвам Холокоста; Бранденбургские ворота; парк Tiergarten.

Больница, которую основал Радзивилл (и эпатировал местных)

На тихой Große Hamburger Straße в берлинском районе Mitte принимает пациентов клиника святой Ядвиги - вот уже больше 150 лет. В 1844 году разрешение на строительство больницы дал сам король Фридрих Вильгельм IV.

Изначально она служила больницей для небольшой католической общины Берлина, которая в то время насчитывала около 20 тысяч человек. Ее строительство поддержал и профинансировал князь Богуслав Радзивилл - один из двух сыновей Антония. В итоге клиника должна была разгрузить переполненную "Шарите".

Вход в клинику святой Ядвиги Фото: DW

Больницу построили быстро - уже с 1850 года в ней функционировали терапевтическое и хирургическое отделения, а также детский дом. Работали в ней не только врачи, но и католические монахини. Первые из них наделали в городе много шума: за 300 лет Реформации берлинцы забыли, как выглядят монахини. А тут появились сразу четыре - в длинных черных одеждах, с белыми чепцами на головах. Их - из Потсдама в Берлин, неслучайно - в открытой карете - провез по городу сам Богуслав Радзивилл. Видимо, уже тогда подозревал, что в Берлине любят удивлять.

На протяжении следующих десятилетий здание больницы перестраивалось и расширялось, аутентичная неоготика смешивалась с югендстилем. Во время Первой мировой войны компания Villeroy and Boch подарила ей декоративную плитку, которая до сих пор украшает коридоры клиники. Само здание находится под защитой закона об охране исторического наследия.

Больница была построена с поддержкой Богуслава Радзивилла Фото: DW

Во время Первой мировой войны клиника стала лазаретом, во времена Второй мировой в ней укрывали евреев - в отделении, в котором якобы находились больные сыпным тифом.

Сегодня клиника по-прежнему принимает пациентов, как и 173 года назад. А внутри, на стойке регистрации, иногда можно встретить монахинь, готовых рассказать об истории больницы и о Богуславе Радзивилле, который приложил руку к ее появлению.

Точный адрес - Große Hamburger Straße 5-11.

Что можно посмотреть рядом? Уютный двор Sophienkirche, в котором до сих пор можно увидеть следы от пуль Второй мировой войны; комплекс закрытых дворов и бывших мануфактур Hackescher Höfe; галерейную улицу Auguststraße; парк Monbijou; Тахелес; Музейный остров.

Галерея, где впервые в Германии выставлялся Шагал

Марк Шагал ассоциируется, в первую очередь, с Витебском и Парижем, но был в его жизни и берлинский период. Именно здесь в 1913 году у него произошло первое знакомство с Германией - в авангардистской галерее Der Sturm, которая когда-то размещалась на Potsdamer Straße.

На том осеннем салоне издатель и галерист Герварт Вальден выставил всего три работы Шагала - рядом с произведениями в стиле футуризма, кубизма, экспрессионизма и других течений. Немецкая пресса большой любви к Шагалу не проявила, а вот художественные критики приняли его очень тепло.

Следующая - уже персональная - выставка Шагала прошла в 1914 году, в той же галерее Der Sturm. На ней были представлены 34 картины маслом и более 100 рисунков и акварелей, которые позже оказались в частных коллекциях, из-за чего художнику даже пришлось судиться с галеристом.

Марк Шагал в своей парижской студии Фото: Luc Fournol/Photo12/picture alliance

В начале 1920-х, перед переездом в Париж, Шагал останавливался в Берлине на девять месяцев, но здесь не прижился. Хотя связь с немецким художественным миром у него осталась: например, с известным импрессионистом Максом Либерманом. Последний раз в Берлине Шагал был в 1930-м, после чего больше никогда не возвращался в Германию. Но тема Холокоста и его последствий стала постоянно присутствовать в его творчестве.

Сейчас на месте авангардистской галереи, закрывшейся еще в 1920-х, стоят жилые дома, в которых проходит обычная берлинская жизнь. Точный адрес - Potsdamer Straße 180.

"Тахелес" и его легендарный резидент Алесь Родин

Когда-то "Тахелес" был обычной торговой галереей. Его построили в 1908 году, и этому зданию - в буквальном смысле на собственном фасаде - довелось испытать многие события, на которые был так щедр 20-й век: две мировые войны, разделение Германии, падение Берлинской стены.

Оказавшись на территории восточного Берлина, "Тахелес" постепенно приходил в упадок, а само здание - в непригодность для эксплуатации. В 1990-м его планировали снести. И план бы осуществился, если бы туда не пришли художники и сквоттеры, которые добились того, чтобы его признали памятником архитектуры.

Бывший арт-сквот "Тахелес" Фото: DW

После этого "Тахелес" переродился как арт-сквот и центр художественных мастерских и выставочных площадок. Одну из них с 2000 года занимал известный белорусский художник-авангардист Алесь Родин. Для его работ в "Тахелесе" выделили целый этаж, а это более тысячи квадратных метров - такого признания не было ни у одного другого художника в центре.

Как рассказывал сам Родин в многочисленных интервью, "Тахелес" жил его выставкой - в год ее посещали до 300 тысяч человек. Сам Алесь Родин прожил и проработал в Берлине на протяжении десяти лет. Именно здесь он начал работать над "Мифологемой тысячелетия" - одной из самых больших картин в Европе.

Как центр искусства "Тахелес" просуществовал до 2012-го, хотя в последние годы он постепенно приходил в упадок - физический и моральный. Когда здание выкупил банк, художников насильно выселили оттуда, а выставку Родина практически захватили. Несмотря на протесты и обильное внимание к ним немецкой прессы, центр в итоге закрылся. На этом Берлин для Алеся Родина закончился, и он вернулся в Беларусь. В 2022-м художник умер в возрасте 75 лет.

Реновация "Тахелеса" продолжается с 2012 года Фото: DW

После 2012 года началась многолетняя реконструкция "Тахелеса". Недавно со здания сняли строительные леса, но сам процесс еще не окончен. В ближайшем будущем в нем разместятся жилые апартаменты, офисы, а также музей современной фотографии Fotografiska.

Первая дипмиссия БНР

После вынужденной эмиграции из Беларуси Рада БНР продолжила свою деятельность за границей.

В Берлине с 1919 года начала работать дипломатическая миссия Белорусской народной республики. Она добивалась признания БНР и открытия первого официального посольства в столице Германии, а также занималась вопросами пленных белорусов - к концу Первой мировой войны в немецких лагерях находилось порядка 60 тысяч белорусов. Позже правительство БНР планировало сформировать из них военные отделы, которые могли бы стать основой национальной армии.

Деятельность белорусской миссии в Берлине была довольно активной: она организовывала встречи с влиятельными немецкими политиками, журналистами, налаживала связи с местными предпринимателями, вела переговоры с лидерами партий и членами правительства, проводила просветительские лекции. Но к поставленной цели - признанию БНР, открытию посольства и формированию национальной армии - эти действия не привели. Немецкое правительство зарегистрировало дипмиссию в 1919-м, что позволило ей выдавать паспорта БНР, с которыми можно свободно жить и перемещаться по Европе, но не более того. Также при участии дипмиссии БНР в Берлине появилось Белорусское пресс-бюро.

Долгое время Белорусская миссия в Берлине играла роль главного координатора дипломатической работы БНР. Правда, ее работу сильно ограничивало финансовое положение: оно поддерживалось нерегулярными поступлениями от правительства в Каунасе или частных лиц, также миссия зарабатывала на консульских услугах - за все время ее существования было выдано около 2 тысяч паспортов БНР.

Первая дипмиссия БНР проработала в Берлине более шести лет, пока в 1925-м не было принято решение о ликвидации правительства БНР. За два года до этого, в 1923-м, Германия установила официальные отношения с БССР.

Здание дипмиссии БНР находилось на Motzstraße 21, а Белорусское пресс-бюро - на Kaiserallee 209 (сейчас - Bundesallee).

Бонус: бывший ресторан "Минск" в Потсдаме

Когда-то Минске работал ресторан "Потсдам" (сегодня - Grand Cafe), а в Потсдаме - "Минск". С 2004 года когда-то популярное заведение пустовало, его собирались снести и построить на его месте жилье, но этим планам не было суждено сбыться. Благодаря участию мецената Хассо Платтнера в "Минске" провели реновацию и в 2022 году открыли художественную галерею"Das Minsk Kunsthaus in Potsdam".

Бывший ресторан "Минск" в Потсдаме Фото: Patrick Pleul/picture alliance/dpa

Белое здание с красной полосой вдоль фасада теперь не подает еду и не развлекает, а проводит выставки, художественные воркшопы и мастерские. Редкий случай, когда не наоборот.

Точный адрес - Max-Planck-Straße 1, Потсдам.

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При подготовке текста использовалась информация из книг Berlin. Biographie einer Stadt Дэвида Ларджа, Das Scheunenviertel und die Spandauer Vorstadt Вольфганга Фейерабенда, материалы Адама Гусовски на Porta Polonica и научного сотрудника Академии наук Беларуси Владимира Соколовского, а также интервью Алеся Родина на 34mag.net.

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