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"Падение ангела", 1947 год
"Падение ангела", 1947 годФото: Martin P.Bühler/VG Bild-Kunst, Bonn 2021
КультураГермания

Выставка Марка Шагала произвела фурор

Марина Борисова
1 ч. назад

В выставочном зале Schirn во Франкфурте-на-Майне уникальную выставку произведений Марка Шагала посетили уже более 100 тысяч человек.

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Первая выставка Марка Шагала во Франкфурте-на-Майне состоялась более 30 лет назад - в 1991 году. И это был настоящий фурор. Она называлась "Русские годы. 1907 - 1922" и целиком была посвящена творчеству художника в период до его отъезда во Францию.

Произвести фурор успела уже и актуальная выставка, которая открылась в выставочном зале Schirn во Франкфурте в начале ноября 2022 года. За первые два месяца работы экспозицию "Шагал. Мир в смятении"/"Chagall. Welt in Aufruhr" посетили  более 100 тысяч человек. На такой ажиотаж публики руководство музея отреагировало изменением графика работы. С 13 января выставочный зал во Франкфурте по пятницам и субботам открыт до 22 часов.

Марк Шагал в своей студии
1959 год, Марк Шагал в своей студииФото: Luc Fournol/Photo12/picture alliance

Нынешняя экспозиция охватывает период с 1930 по 1948 годы. Главное полотно актуальной экспозиции во Франкфурте - "Падение ангела". Шагал работал над его созданием много лет. Первые эскизы датированы 1923 годом, последующие - 1933-м, а финальная версия была написана в 1947 году. В окончательном варианте ангел обретает женские очертания, его рот широко раскрыт, он в ужасе от того, что видит внизу - на Земле. Выставка во Франкфурте выводит на передний план еще одну очень важную роль художника: в своих произведениях разных лет Марк Шагал сохранил жизнь еврейского квартала - ту, которая утрачена навсегда.

Марк Шагал родился в 1887 году в Витебске (в то время - Российская империя), после революции покинул родину и провел большую часть своей жизни во Франции.

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