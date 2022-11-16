  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Марк Шагал
Марк ШагалФото: Luc Fournol/Photo12/picture alliance
КультураЕвропа

Изъятую нацистами картину Шагала продали с аукциона

Анна Неверова
13 мин. назад

Работа ушла с молотка за 7,4 миллиона долларов. Первым ее владельцем был польский еврей Давид Цендер, отправленный нацистами сначала в гетто, а затем - в концлагерь.

https://p.dw.com/p/4Jc8i

Картину Марка Шагала "Портрет отца" (1911 г.), изъятую нацистами во время Второй мировой войны, продали на аукционе в Нью-Йорке за 7,4 миллиона долларов (7,2 миллиона евро). Об этом сообщает в среду, 16 ноября, агентство AFP. Работу, торги по которой состоялись накануне, выставлял аукционный дом Phillips. Информация о покупателе не сообщается.

Шагал (см. заглавный снимок) написал портрет своего отца в год приезда в Париж. По словам вице-президента аукционного дома Phillips Иеремии Эвартса, работы художника того периода - редкость, так как многие из них он уничтожил, когда вернулся в Россию в 1914 году.

Картина принадлежала польскому еврею

Картину "Портрет отца" в 1928 году приобрел скрипичных дел мастер Давид Цендер, польский еврей. Когда нацисты отправили его в Лодзинское гетто, он потерял все свое имущество. Впоследствии его перевели в Освенцим. В концлагере погибли его родные, но Давид Цендер сумел выжить и в 1958 году уехал во Францию, где прожил до своей смерти в 1966 году. Картину Шагала вернуть он так и не смог.

По данным аукционного дома и министерства культуры Франции, полотно выкупил сам Шагал, предположительно в период с 1947 по 1953 годы, не зная, кто был предыдущим владельцем. В 1988 году "Портрет отца" включили в государственные коллекции Франции. Работа предоставлялась Национальному центру искусства и культуры Жоржа Помпиду, а также Парижскому музею искусства и истории иудаизма.

В начале 2022 года французский парламент принял решение вернуть еврейским семьям 15 работ, изъятых в свое время нацистами. Среди них был и "Портрет отца". Потомки польского скрипичных дел мастера приняли решение продать картину кисти Марка Шагала.

Смотрите также: 

Выставка украденных нацистами шедевров

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

"Украденное искусство" было и в ГДР

Как "штази" воровало искусство

Как "штази" воровало искусство

Время от времени можно услышать о возврате предметов искусства, изъятых нацистами или вывезенных в колониальную эпоху. О том, что было в ГДР, мало кто знал.
Культура16 декабря 2020 г.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Йенс Столтенберг

Столтенберг: Взрыв в Польше, вероятно, не был атакой РФ

Политика2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Женщина держит в руках плакат с надписью "На Окрестина пытки и смерть", на котором красные пятна

Польский адвокат: Я хочу довести дела до приговора Лукашенко

Польский адвокат: Я хочу довести дела до приговора Лукашенко

Правосудие и закон12 ч. назад
Франкфуртский аэропорт

Россияне-уклонисты: истории тех, кто добрался до Германии

Россияне-уклонисты: истории тех, кто добрался до Германии

Конфликты24 ч. назад
Пожарный на месте катастрофы MH17 в Донбассе, 17 июля 2014 года

Приговор по делу MH17: самое важное о судебном процессе

Приговор по делу MH17: самое важное о судебном процессе

Правосудие и закон13 ч. назад
Морские учения в Швеции (фото из архива)

Война в Украине: как Евросоюз повышает свою боеготовность

Война в Украине: как Евросоюз повышает свою боеготовность

Конфликты18 ч. назад
Ukraine Kieg mit Russland Raketen auf Kiew

Обстрелы Киева и девяти областей: события 265-го дня войны

Обстрелы Киева и девяти областей: события 265-го дня войны

Конфликты19 ч. назад
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

ЕС изолирует Россию. Обстрелы Киева и регионов. DW Шоу

ЕС изолирует Россию. Обстрелы Киева и регионов. DW Шоу

Конфликты15 ноября 2022 г.60:39 мин.
На главную страницу