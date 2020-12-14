 Как ″штази″ воровало искусство | История | DW | 16.12.2020

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История

Как "штази" воровало искусство

Время от времени можно услышать о возврате предметов искусства, изъятых нацистами или вывезенных в колониальную эпоху. О том, что было в ГДР, мало кто знал.

Украденное искусство было и в ГДР

"Есть подозрение, что ценные предметы, являющиеся казенной собственностью, до сих пор не были учтены и находятся в сейфах сберегательных касс, банков и финансовых институтов", - говорится в секретном документе от 20 декабря 1961 года, адресованном главе районной администрации в Эрфурте. И далее: "Цель операции - обнаружение и обеспечение сохранности до сих пор должным образом не учтенных ценностей, чтобы предотвратить жульничество и спекулятивную деятельность". Название документа - "Операция "Свет" (Aktion Licht).

Эта секретная операция министерства госбезопасности ГДР проходило в два этапа, на каждый из которых отводилось всего несколько дней. Все проходило в строжайшей секретности, даже в самом "штази" в детали был посвящен лишь узкий круг людей. На 12 страницах документа в мельчайших подробностях и по часам было расписано, как все должно было осуществляться. 6 января 1962 года в 15 часов оперативные группы должны были приступить к ее выполнению. Спустя два дня к 12 часам ожидался готовый отчет об их работе. Подпись под секретным документом - Эрих Мильке(Erich Mielke), министр госбезопасности ГДР.

Воровство ради казны и пропаганды ГДР

"Конспиративность операции объясняется несколькими причинами. Во-первых, иначе это всколыхнуло бы финансовые и банковские организации ГДР, а также подорвало бы доверие населения и других стран. Во-вторых, организаторы осознавали неправомерность операции. Министерство госбезопасности, официальный орган, отвечавший за расследование криминальных преступлений, само действовало криминальным образом", - отмечает Хенри Ляйде (Henry Leide), сотрудник федерального ведомства, занимающегося архивами "штази".

Операция "Licht"нужна была для того, чтобы пополнить скудную кассу иностранной валютой. Отключив сигнализацию, в банках взламывали сейфы и депозитарные ячейки, в том числе и частных клиентов, регулярно плативших за аренду, а взлом объясняли якобы назревшей необходимостью заменить старое оборудование. При этом сотрудники "штази" не "косили" под уголовников, а просто брали то, что считали нужным забрать: на помощь им приходили сотрудники банков и прочих учреждений, под давлением обеспечивавшие воров ключами.

Тайные хранилища, созданные до 1945 года, искали в бывших фабричных зданиях, подземных шахтах, музеях и замках, отелях, на курортах. Обыски проводили в частных усадьбах и квартирах. Тот факт, что ценности могли законно принадлежать жертвам нацизма, "штази" не интересовал. Наоборот, в указаниях подчеркивалось, что это - вещи пропавших без вести на войне, а также указывалось на "фашистский" и "капиталистический" характер их происхождения.

В результате за несколько дней была собрана "добыча" на четыре миллиона немецких марок: картины, столовое серебро, украшения, часы, коллекции почтовых марок, ценные рукописи, фарфор, акции и сберегательные книжки. Их планировалось сбыть на бирже или продать на Запад, модернизировав дизайн, например, в случае ювелирных украшений. Лишь небольшая часть произведений искусства была передана в гэдээровские музеи.

Штаб-квартира министерства госбезопасности в Восточном Берлине, 1985 год

Штаб-квартира министерства госбезопасности в Восточном Берлине, 1985 год

Преследовалась и другая цель: сотрудники "штази" разыскивали  документы, относящиеся к периоду до 1945 года, чтобы использовать их для своей оперативной деятельности и пропаганды против Западной Германии, объясняет историк. Кроме того, в ходе операции можно было "прощупать", кто годился для вербовки, а кто оказывал сопротивление. Банковские работники и другие специалисты, напрямую или косвенно участвовавшие в изъятии и оценке конфискованных предметов, испытывали на себе давление и были обязаны хранить молчание.

Другие способы "штази" добывать ценности

"Штази" интересовала также собственность людей, бежавших из ГДР и оставивших ценные вещи дома. И принудительное изъятие художественных ценностей происходило не только в рамках секретной операции "Licht". Так, еще одним способом нелегального приобретения ценных предметов была выдуманная задолженность по налоговым обязательствам: владельцев ценностей заставляли выплачивать за них непосильные налоги.

Попытки разыскать владельцев ценностей из ГДР

Сегодня, 60 лет спустя, сложно выяснить происхождение арт-объектов, изъятых во времена ГДР. Исследовательская работа только начинается. Одним из первых за эту тему взялся профессор Михаэль Буш (Michael Busch). Он изучает, среди прочего, инвентарные книги в архиве Государственного музея Шверина. "Есть множество примеров того, как люди, покинувшие в 1940-е советскую оккупационную зону или позже Восточную Германию, оставляли на чердаках своих домов картины. И позже, когда у дома появлялись новые владельцы или там делали ремонт, их обнаруживали и передавали в музеи", - объясняет он в интервью DW.

Историк Михаэль Буш

Историк Михаэль Буш

По словам историка, музеи заинтересованы в изучении провенанса и не против вернуть такие произведения искусства их прежним владельцам. Михаэль Буш предполагает, что, в частности, в музее Шверина у примерно полутора процентов экспонатов из фонда, сформированного между 1945 и 1990 годами, - сомнительное происхождение. Есть ли среди них объекты, изъятые в ходе операции "Licht" или полученные другим незаконным путем, еще предстоит выяснить. "Исследование провенанса началось с эпохи национал-социализма, затем ученые взялись за предметы колониального искусства. И вот сейчас появился первый проект, посвященный "украденному искусству" в ГДР", - говорит он.

Обращение с произведениями искусства и художественными ценностями, конфискованными в эпоху нацизма, регулирует Вашингтонское соглашение. Но для розыска и возврата владельцам произведений искусства, экспроприированных у них после 1945 года, подобного документа нет. Документы, которые могли бы служить доказательствами, представлены фрагментарно, и исследователи провенанса - в самом начале пути.

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    Автор: Элла Володина


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