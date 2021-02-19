1700 лет еврейской жизни в Германии: как прошел юбилейный год

Первое документальное свидетельство о пребывании евреев на территории Европы к северу от Альп относится к 321 году нашей эры, когда римский император Константин издал указ, разрешающий назначать евреев в городской совет Кельна. До наших дней дошло лишь два исторических экземпляра этого документа. Один из них хранится в Ватиканской апостольской библиотеке.

Этот римский эдикт является неопровержимым доказательством того, что еврейские общины были неотъемлемой частью европейской культуры с древних времен, подчеркивает представитель офиса уполномоченного правительства ФРГ по вопросам еврейской жизни в Германии и борьбе с антисемитизмом.

По случаю 1700-летия указа императора Константина объединение "321-2021: 1700 лет еврейской жизни в Германии" совместно с правительством ФРГ решила отметить это событие реализацией разнообразных проектов и проведением праздничных мероприятий.

Количество мероприятий превзошло все ожидания

Глава объединения "321-2021: 1700 лет еврейской жизни в Германии", музыкант и предприниматель Андрей Ковач (Andrei Kovacs) очень доволен итогами юбилейного года. Как отметил он интервью DW, организаторы этого проекта просто поражены тому, насколько широким было участие в нем представителей общественности и политиков: количество проведенных мероприятий сильно превысило первоначальные ожидания.

Глава объединения "321-2021: 1700 лет еврейской жизни в Германии", музыкант и предприниматель Андрей Ковач

"У нас было около 840 партнеров во всех 16 федеральных землях. Это нас просто потрясло. К тому же были проекты, которые осуществлялись без поддержки спонсоров и поэтому не попали в статистику. В их числе - мероприятия в более чем 20 дипломатических представительствах Германии по всему миру. Министерство иностранных дел ФРГ ведь тоже участвовало в празднованиях", - с гордостью рассказывает Андрей Ковач.

В общей сложности свыше 2400 мероприятий проведено в течение юбилейного года по всей Германии. В тринадцати немецких городах в рамках проекта "Разделенная история" были также развернуты выставки исторических артефактов, рассказывающие о жизни евреев в Средневековье. А в рамках проекта "Sukkot XXL" гостей знакомили с тем, как евреи отмечают свои религиозные праздники, в том числе Праздник кущей - Суккот. По словам Ковача, это сыграло чрезвычайно важную роль в сближении людей с еврейской жизнью.

Панорама еврейской жизни

В регионе Мюнстерланд, федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия, осуществлен проект, в рамках которого дети и молодежь искали следы еврейской жизни в своем районе и документировали их. Идея проекта, получившего название "Jüdisch hier" заключалась в том, чтобы приблизить его участников к многовековой истории евреев в Германии в результате их знакомства с жизнью представителей еврейского народа в своих городах.

В процессе одного из таких исследований школьники проследили жизнь некой Наны Кан (Nana Kahn), которая родилась в 1910 году и окончила среднюю школу в ганзейском городке Аттендорне в 1929 году. Они составили карту местонахождения девушки в тот период времени и задокументировали ее жизнь.

Теперь заинтересованные пользователи могут познакомиться с историей Наны Кан, войдя в образовательное приложение под названием BIPARCOURS. Там можно увидеть фотографию Наны и узнать факты из ее жизни. Приложение также показывает пользователям, по какому маршруту можно дойти до школы Кан в Аттендорне, описывает антисемитские законы Гитлера и, наконец, приводит их к мемориальной доске с именами евреев, депортированных из этого региона в концлагеря.

Проект "321-2021: 1700 лет еврейской жизни в Германии" не только открыл новые перспективы для евреев в Германии, но и стал своего рода путешествием в еврейский мир - причем не только для неевреев, но и для евреев, которые хотели бы найти свою идентичность в немецком обществе, считает Андрей Ковач. Однако есть и некоторые проблемы, которые еще предстоит преодолеть, отмечает он.

Шанс для перемен, которому нужно пространство для роста

"Когда я был молод, в моем еврейском доме было так, что никто не мог представить себе свое будущее в Германии. Теперь ситуация изменилась, и завершившиеся празднования это ясно показали", - подчеркивает Ковач. По его словам, сегодня у представителей еврейской молодежи существует новый образ самих себя, когда они хотят, чтобы в современном, ориентированном на будущее обществе их воспринимали и, прежде всего, уважали. "И это шанс для перемен, но ему необходимо пространство для роста", - полагает Андрей Ковач.

В экспозиции Еврейского музея в Кельне

По его словам, вторая задача сейчас - сохранить память о Холокосте, учитывая, что выживших осталось совсем немного. А третий аспект - это рост антисемитизма и теорий заговора, которые снова становятся заметными как за рубежом, например, в России, так и в Германии, указывает Ковач. В этой связи он напоминаето дискуссии об антисемитизме, разгоревшейся вокруг проходящей в Касселе выставки современного искусства documenta.

В будущем глава объединения "321-2021: 1700 лет еврейской жизни в Германии" планирует проведение фестиваля еврейской музыки под названием "Шалом Кёльн", а также собирается реализовать крупный проект общеевропейского масштаба. Самое главное, по его словам, что памятный год дал евреям и еврейским ассоциациям в Германии смелость открыться и прославить свою религию. И это - главный итог уникального проекта. Хочется верить, что так будет продолжаться и впредь, выражает надежду Андрей Ковач.

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