 Устроителей выставки documenta вновь обвиняют в антисемитизме | Новости из Германии о Германии | DW | 28.07.2022

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Германия

Устроителей выставки documenta вновь обвиняют в антисемитизме

На главной арт-площадке Германии появились новые экспонаты, воспринятые как антисемитские. Речь идет о рисунках, на которых увидели антиеврейские стереотипы в изображении израильских солдат.

В экспозиции documenta в Касселе

В экспозиции documenta в Касселе

На международной выставке современного искусства documenta в Касселе появились новые экспонаты, воспринятые как антисемитские. Речь идет о рисунках, на которых отчасти просматриваются  антиеврейские стереотипы  в изображении израильских солдат, сообщает в четверг, 28 июля, газета Die Welt. Согласно сведениям издания, на эти рисунки обратила внимание немецко-еврейская ассоциация Werteinitiative.

Отвечая на запрос Die Welt, руководство documenta заявило, что привлекшие внимание работы были тщательно изучены. "В процессе их проверки обнаружена четкая отсылка к израильско-палестинскому конфликту, но евреи как таковые на них не изображены", - сообщила официальный представитель выставки. По ее словам, теперь намечена "контекстуализация экспозиции ". Однако проведение всеобъемлющей проверки выставленных работ на предмет антисемитских мотивов не планируется, пояснила спикер.

Жесткая критика в адрес руководства выставки

Представитель парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по культурной политике Хельге Линд (Helge Lindh) раскритиковала вызвавшие неоднозначную реакцию рисунки. Они "явно напоминают типичные нацистские карикатуры", заявила она в интервью Die Welt. Линд требует проведения немецкими и зарубежными специалистами полной проверки и экспертизы всех экспонируемых на documenta произведений искусства  на предмет антисемитских мотивов.

Руководство documenta "не воспринимает антисемитизм всерьез, возможно, даже терпит", - такое мнение выражает Марлене Шёнбергер (Marlene Schönberger), отвечающая в парламентской фракции партии "Союз-90"/"Зеленые" за борьбу с антисемитизмом.

Критика прозвучала и со стороны консервативного блока в составе Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). "Попытки скрыть бесчеловечный антисемитизм под ярлыком художественной свободы неприемлемы", - заявила Доротея Бер (Dorothee Bär), заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС. "Крайне важно, чтобы была проведена проверка", - подчеркнула она.

То, что у руководителей documenta нет планов проводить экспертизу экспонатов выставки, Элио Адлер (Elio Adler) из ассоциации Werteinitiative назвал "пощечиной". По его словам, это соответствует тому, как documenta относится к антисемитизму. "Там явно осознают его существование - и относятся к нему терпимо", - считает Адлер.

Не первый скандал в связи с обвинениями в антисемитизме

В середине июля на documenta уже имел место скандал, связанный с тем, что кураторы нынешней выставки, индонезийский коллектив Ruangrupa, пригласили к участию в экспозиции художников, поддерживающих культурный бойкот Израиля. После того как в связи с этим в адрес устроителей documenta были выдвинуты обвинения в антисемитизме, генеральный директор художественной выставки в Касселе  Забине Шорман (Sabine Schormann) вынуждена была подать в отставку.

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    Автор: Татьяна Вайнман (Кассель)


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