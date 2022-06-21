 Глава Центра имени Анны Франк: documenta лежит в руинах | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.06.2022

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Культура и стиль жизни

Глава Центра имени Анны Франк: documenta лежит в руинах

Антисемитским изображениям нет места ни на documenta, ни где-либо еще в мире, подчеркивает директор образовательного Центра имени Анны Франк. DW поговорила с ним о последствиях скандала для главной арт-площадки ФРГ.

Профессор Мерон Мендель

Профессор Мерон Мендель

Скандал вокруг международной выставки современного искусства в Касселе documenta не утихает. Из-за обвинений в антисемитизме звучат требования об отставке ее руководства и даже госминистра ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудии Рот (Claudia Roth). Выражая протест, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) демонстративно отказался посещать выставку, хотя до этого ни разу ее не пропускал. Под градом критики кураторы удалили полотно "People's Justice" индонезийского коллектива художников Taring Padi, на котором были обнаружены элементы, которые можно трактовать как антисемитскую травлю, и извинились. А по требованию генерального директора documenta будет проведена проверка всех работ на 32 выставочных площадках.

DW поговорила об ответственности немцев как устроителей выставки и последствиях для главного арт-форума Германии с директором образовательного Центра имени Анны Франк во Франкфурте-на-Майне (Bildungsstätte Anne Frank), профессором Мероном Менделем (Meron Mendel), который также требовал убрать этот экспонат. 

DW: Господин Мендель, подвергнутый резкой критике баннер группы Taring Padi все же сняли, означает ли это, что дискуссия об антисемитизме на нынешней documenta исчерпана?

Мерон Мендель: Нет, она только началась. Конечно, есть разные представления, как она должна развиваться - какие личные последствия должны понести те, кто это допустил, и как относиться к авторам полотна. Но для меня важен вопрос: как нам не прервать диалог с художниками глобального южного региона, а, наоборот, начать его с ними?

- Где проходит линия фронта в этом споре?

- Есть различные мнения, которые трудно свести к одному знаменателю. Мы не должны всех художников стричь под одну гребенку. Те, кто защищает Taring Padi, подчеркивают, что изображения на баннере нужно рассматривать в контексте глобального Юга. В мусульманских странах они не являются чем-то проблематичным и очень распространены. Они связывают проблему с тем, что это полотно показывают в Германии. Но без сомнений: изображение евреев кровопийцами должно быть проблемой не только в немецком контексте, но и во всем мире. С другой стороны, есть неоднородная группа критиков. Даже если все они считают полотно антисемитским, то выдвигают разные требования. Мнения расходятся и в том, насколько распространен антисемитизм на этой выставке.

- Связано ли это с противоположным восприятием конфликта на Ближнем Востоке, как говорит Ханно Леви (Hanno Loewy), директор Еврейского музея в Хоэнемсе: люди нападают друг на друга, не признавая чужой точки зрения?

- На самом деле, это частично объясняет динамику дискуссии. С одной стороны, это взгляд из Европы, из Германии, на Израиль - как на страну жертв Холокоста, которые нашли убежище в Израиле и для которых Израиль и сегодня считается безопасной гаванью. С другой - с точки зрения глобального Юга - европейские евреи, приехавшие в Палестину в первой половине 20-го века, рассматриваются скорее как колонизаторы. Это искаженное понимание основания государства Израиль.

Полотно People's Justice индонезийского коллектива художников Taring Padi сначала завесили, а затем и вовсе убрали

Полотно "People's Justice" индонезийского коллектива художников Taring Padi сначала завесили, а затем и вовсе убрали

Но это только часть проблемы: корни антисемитских изображений на полотне Taring Padi - в европейской культуре. Эти нарративы возникли не в южных странах. Евреи как кровопийцы или как вампиры - эти нарративы отчасти исходят из Средневековья, из христианского антииудаизма. Сравнение евреев с нацистами мы также наблюдаем у правых в Германии. Так что мы имеем дело с многогранной проблемой - с трансляцией антисемитских образов, которые прижились в бывших колонизированных странах как европейский экспортный товар.

- Германия несет историческую ответственность. Разве это недостаточно понимают за границей, в том числе кураторы documenta?

- Демонстрация изображений евреев как кровопийц или нацистов на финансируемой государством выставке не должна происходить нигде в мире, независимо от культурного контекста. Потому что это бесчеловечно. Я также против того, чтобы дискредитировали гомосексуалов или игнорировали права женщин. Речь идет о чем-то фундаментальном - о правах человека. Они могут быть западной конструкцией, но они универсальны и, на мой взгляд, не подлежат обсуждению. Неважно, откуда кураторы documenta (в этом году выставку впервые в истории курирует коллектив из АзииРед.).

- А немцы это осознают?

- Помимо АдГ (правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" - Ред.), призывающей к изменению культуры памяти, в Германии существует политический консенсус по этому поводу. Но если вы проведете опрос среди населения, этот консенсус будет гораздо более хрупким. Среди немцев существуют очень разные мнения относительно того, какая ответственность вытекает из нацистского прошлого и имеет важность для настоящего.

- Должна ли Германия больше разъяснять? Особенно в странах глобального Юга?

- Германия не учитель глобального южного региона. Но когда здесь выставляются художники из других стран, ответственность, естественно, лежит и на хозяевах. Президент ФРГ очень кратко сказал об этом в своем выступлении на открытии выставки. Он сказал: "Ответственность не может быть передана на аутсорсинг". Поэтому никто не может спрятаться за отговоркой, что кураторы и участники из глобального южного региона несут исключительную ответственность. Речь идет не только об антисемитизме, но и о правах человека как основе для совместной работы.

- Нынешний скандал нанес большой ущерб documenta?

- Ущерб огромен. Documenta лежит в руинах. Это особенно трагично, потому что прекрасные произведения почти 1500 художников полностью затмили всего несколькими работами. Поэтому подчеркиваю: эта documenta в целом не антисемитская. И меня волнует, как сейчас дискуссию вокруг нее направить в продуктивное русло и спасти выставку.

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    Автор: Дарья Брянцева


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