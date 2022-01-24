Неожиданный поворот в споре об антисемитизме в преддверии выставки documenta

Это обвинение впервые прозвучало в январе, когда в блоге созданного в немецком Касселе "Союза против антисемитизма" появился вызвавший скандал анонимный комментарий. Его авторы раскритиковали коллектив индонезийских художников Ruangrupa, который курирует 15-ю documenta за то, что они пригласили к участию в этой знаменитой международной выставке современного искусства художников, поддерживающих культурный бойкот Израиля. Среди прочего речь шла о команде The Question of Funding из Палестинской национальной автономии. Авторы комментария назвали ее антисемитской. Кураторы Ruangrupa, руководство documenta, а также Музей Фридерицианум, являющийся главной экспозиционной зоной выставки documenta, отвергли эти обвинения. В их поддержку выступили также члены наблюдательного совета documenta и лично государственный министр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот (Claudia Roth).

В связи со сложившейся ситуацией кураторы Ruangrupa даже сделали официальное заявление, в котором выступили против посягательств на свободу творчества, но в то же время высказались в пользу политического нейтралитета и объявили о своей готовности к диалогу. После этого в рамках экспертного форума намечалось проведение дискуссий на сложные темы права на свободу творчества, антисемитизма, расизма и исламофобии. В общей сложности были запланированы три онлайн-встречи под девизом "Мы должны разговаривать! Искусство. Свобода. Солидарность" - на 8, 15 и 22 мая. Однако незадолго до старта дебатов их вдруг неожиданно отменили.

Критика со стороны Центрального совета евреев в Германии

О решении отменить запланированную серию дискуссий на тему свободы творчества руководство выставки documenta объявило в среду, 4 мая. Точнее, речь идет не о полной отмене этих мероприятий, а об их переносе на более поздний срок. Согласно сделанному заявлению, руководство documenta "сначала начнет выставку и тем самым обеспечит ей возможность говорить самой за себя, чтобы затем на данной основе развернуть дискуссию".

Музей Фридерицианум - главная экспозиционная зона выставки documenta

Как указывается далее в качестве обоснования принятого решения, "в настоящее время цель, которую documenta намеревалась достичь с помощью серии дискуссий, а именно открыть многосторонний диалог вне институциональных рамок в преддверии 15-й выставки documenta, кажется труднореализуемой". Тем не менее, очень важно не дать оборваться нити дискуссии, подчеркивается в заявлении и сообщается о том, что дебаты, которые планировалось начать еще до старта выставки, должны состояться в Касселе в период documenta, только "в измененном формате". Судя по всему, таким образом организаторы выставки реагируют на обвинения в антисемитизме, вновь выдвинутые в их адрес и ставшие достоянием общественности несколько дней назад.

На сей раз недовольство по поводу подбора художников для основного проекта выставки documenta выразил Центральный совет евреев в Германии, о чем свидетельствует письмо его председателя Йозефа Шустера (Josef Schuster) государственному госминистру ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудии Рот. Хотя Шустер не обнародовал свое письмо, а запросы DW в Центральный совет евреев в Германии остались без ответа, журналисты информационного агентства dpa сумели получить доступ к документу и сообщили о содержании его ключевых пассажей. Согласно их сведениям, Шустер обосновал свою критику следующим образом: только четкие заявления и решительные политические действия на всех уровнях, что касается и политики, и искусства, и культуры, и общества, помогут в борьбе с антисемитизмом.

Историческая ответственность Германии

Намеревался ли Центральный совет евреев в Германии сам стать участником дебатов? Был ли Шустер не согласен с выбором экспертов? Или Центральный совет посчитал неправильными поставленные форумом вопросы? Согласно анонсу documenta, во время одной из дискуссий намечалось обсудить различия в "немецком и международном понимании антисемитизма и расизма", заявленная тема другой дискуссии - "феномен антимусульманского и антипалестинского расизма".

Йозеф Шустер, глава Центрального совета евреев в Германии

Круг участников предполагался широкий. В их список включены представители культурного и академического сообщества из самых разных стран. Среди тех, кто приглашен к участию, исследовательница ислама Ширин Амир-Моазами (Schirin Amir-Moazami) из Берлина, израильский философ Омри Бём, исследовательница антисемитизма Марина Чернивски (Marina Chernivsky), которая также является советником уполномоченного федерального правительства по вопросам еврейской жизни в Германии.

Министр по делам науки и искусства федеральной земли Гессен Ангела Дорн (Angela Dorn), которая также является заместителем председателя наблюдательного совета documenta, ранее приветствовала проведение экспертного форума с участием представителей различных сфер науки - исследователей Холокоста и антисемитизма, колониализма и расизма, специалистов по земельному праву, этнографов, юристов, журналистов, а также деятелей искусства и культуры. Свобода творчества, о которой там должна идти речь, - это величайшее благо, а защита права Израиля на существование неразрывно связана с исторической ответственностью Германии, подчеркивает Дорн. "Я очень сожалею, что эти форумы теперь не состоятся в запланированной форме", - призналась политик, отвечая на запрос DW по поводу организации серии дискуссий в рамках 15-й выставки documenta.

"Антисемитизму не место на documenta"

Госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот

Антисемитизму не место на выставке documenta, указывает госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот. Германия, с ее исторической ответственностью, является "особым местом в том, что касается борьбы с антисемитизмом и когда речь идет о свободе творчества", подчеркивает она.

В то же время политик выступает против критики в связи с подбором художников для основного проекта выставки. В любом случае, несмотря на то, что дискуссионный цикл "Мы должны разговаривать!" отменен, дискуссия об антисемитизме, скорее всего, еще не закончена.

15-я международная выставка современного искусства откроет свои двери в Касселе 18 июня и будет проходить до 25 сентября.

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