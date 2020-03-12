2022 год: события, которые нельзя пропустить

На новый 2022 год возложено много надежд и в области культуры: должны наконец-то состояться выставка современного искусства Documenta в Касселе, спектакль "Страсти Христовы" в баварском селе Обераммергау и Октоберфест в Мюнхене. Плюс множество мероприятий в культурных столицах Европы-2022: литовском Каунасе, сербском Нови-Саде и Эше в Люксембурге.
"Страсти Христовы" в баварской деревне Обераммергау
Из-за пандемии коронавируса всемирно известный спектакль "Страсти Христовы" перенесли: сначала с 2020-го на 2021-й, а потом - еще на год. Сейчас режиссер-постановщик Кристиан Штюкль (Christian Stückl) с беспокойством ожидает 14 мая - дня премьеры: "Никто не знает, что будет. Мы начнем репетиции и будем надеяться". Для Штюкля очевидно, что Иисус в новой постановке должен стать еще более ярким и выразительным, а роли женщин должны получить более весомое значение, чем раньше. "Мы рады, что наконец-то все снова начинается", - говорит исполнительница роли Марии, актриса Ева-Мария Райзер (Eva-Maria Reiser).
"Страсти Христовы". Репетиция 2020 года. В роли Иисуса - Фредерик Майет
История постановки восходит к XVII веку: в 1633 году жители Обераммергау дали обет исполнять "Страсти" каждые 10 лет, если никто больше не умрет от чумы. По легенде, так и случилось. В работе над спектаклем участвует вся баварская деревня - как говорится, без сна и отдыха. Постановка, помимо прочего, является для местного населения важным источником дохода. На создание спектакля каждый раз тратят миллионы евро. Одни только гонорары актерам и актрисам - это 20 млн за пятимесячный сезон.
Большой проблемой грозит стать действующее в настоящее время правило, по которому в театрах может быть занято только 25 процентов мест. И хотя на сегодня уже продано 75 процентов билетов, большую их часть, скорее всего, придется вернуть.
События зимы - 2022
Об остальных предстоящих событиях нового года мы также пишем с пометкой "если не помешает коронавирус". Итак, 12 января в немецком Марбурге жюри объявит победителя конкурса "Антислово года". Вслед за этим 20 января своих номинантов объявит телевизионная премия имени Адольфа Гримме (Grimme-Preis). С 16 по 23 января в Саарбрюккене запланирован кинофестиваль Max Ophüls Preis. Ну и 31 января отгремит главная музыкальная премия мира Grammy Awards.
Празднование 90-летия самого знаменитого современного художника Германии Герхарда Рихтера (Gerhard Richter) пройдет 10 февраля. С 10 по 20 февраля - знаменитый Международный берлинский кинофестиваль Berlinale.
Что нас ждет весной 2022-го
Культурная весна Германии начнется в Лейпциге, где с 17 по 20 марта запланирована книжная ярмарка. Ежегодный бал прессы должен состояться в Берлине 29 апреля. Венеция откроет знаменитую биеннале современного искусства 23 апреля. В один день, 14 мая, нас ждет и финал "Евровидения" в итальянском Турине, и премьера новой постановки "Страстей Христовых" в баварском Обераммергау. Ну а с 17 по 28 мая во французских Каннах должен пройти кинофестиваль.
Участники группы ABBA
В Лондоне 28 мая стартует шоу "Voyage" ("Путешествие") легендарных шведов из группы ABBA: за 428 евро зрители увидят их аватары на специально построенном для этого стадионе.
Культурное лето - 2022
Июнь 2022 пройдет под знаком выставок современного искусства. С 16 по 19 июня в швейцарском Базеле пройдет ярмарка Art Basel, а уже 18 июня откроется знаменитая Documenta - выставка современного искусства в немецком Касселе. С 25 июля в баварском Байройте - "Кольцо Нибелунгов" в рамках традиционного фестиваля музыки Вагнера. С 31 августа по 10 сентября в Венеции пройдет кинофестиваль.
А уже 17 сентября в Мюнхене начнется Октоберфест.
События осени 2022 года
На Франкфуртской книжной ярмарке, запланированной на период с 19 по 23 октября, почетным гостем будет Словения. В ноябре будет вручена немецкая национальная театральная премия "Фауст" и международная премия Emmy. В декабре пройдет церемония вручения Европейской кинопремии (European Film Awards). И в конце года Общество немецкого языка вновь выберет "Слово года".
Смотрите также:
-
documenta: cамые пугающие арт-проекты
Пантеон свободы
"Пантеон книг" в центре Касселя, на площади, где в 1933 году нацисты устроили показательное сожжение книг, - копия афинского храма в оригинальном масштабе. Для его возведения Марте Минухин потребовалось 50 тысяч книг, которые когда-либо были запрещены в разных уголках мира. Самое сильное впечатление инсталляция производит при свете вечерних огней.
-
documenta: cамые пугающие арт-проекты
Всем миром
Подобную акцию аргентинская художница уже проводила у себя на родине в 1983 году, использовав для нее 25 тысяч книг, запрещенных в годы военной диктатуры в Аргентине. На сей раз храм строили, что называется, всем миром: контейнеры для сбора книг, подвергнувшихся цензуре, стояли в нескольких городах мира. После окончания 14-й по счету "Документы" книги бесплатно раздадут всем желающим.
-
documenta: cамые пугающие арт-проекты
Под медийным глянцем
documenta проходит раз в пять лет. Еще никогда общественно-политическим темам на выставке не придавалось такое значение. Проблему размытых границ между правым экстремизмом и фашизмом отражает проект "Real Nazis" американского художника Петра Уклански. Это своеобразная портретная галерея нацистов, состоящая из их фотографий, а также героев пропагандистских плакатов и фильмов "третьего рейха".
-
documenta: cамые пугающие арт-проекты
Мельница рабов
Какая цена у благополучия? Недалеко от центральной площади, рядом с барочной оранжереей в парке Карлсауэ совсем не идиллический объект - "The Mill of Blood" Антонио Вега Макотелы. Инсталляция мексиканского художника - реконструкция своего рода станка, который крутили рабы в Боливии, обрабатывая серебро для чеканки монет.
-
documenta: cамые пугающие арт-проекты
Привет великому упаковщику Кристо
Еще одна работа, которую трудно не заметить. Башни старых сторожевых ворот на площади братьев Гримм облачены в огромные чехлы из старых джутовых мешков, в которых в США и Европу из Африки возили какао, кофе, рис и уголь. Так художник из Ганы Ибрахим Махама отобразил круговорот товаров в глобализированном мире. Прохудившийся материал символизирует тяжелый труд рабочих и его низкую оплату.
-
documenta: cамые пугающие арт-проекты
Суровое убежище
Вынужденное бегство - наболевшая тема для курдского художника Хивы К., который 16 лет назад сам был вынужден покинуть Ирак и сейчас живет в Берлине. Его инсталляция, размещенная недалеко от "Пантеона книг", создана из 20 огромных бетонных труб, имитирующих те, в которых устроили ночлег беженцы в греческих Патрах.
-
documenta: cамые пугающие арт-проекты
Минимум комфорта
Студенты архитектуры и дизайна из Касселя придали интерьеру этого импровизированного прибежища немного уюта. В бетонных трубах разместились спальня, кухня, душевая, библиотека… При растущих ценах на студенческое жилье минимум личного пространства - проблема, знакомая и им.
-
documenta: cамые пугающие арт-проекты
Концерт для обломков
Обломки лодки с острова Лесбос, превращенные в арфу, флейта из куска водопроводной трубы, барабан - из части кровати, найденной в общежитии для беженцев. Мексиканский художник Гильермо Галиндо создает необычные музыкальные инструменты и пишет для них музыку. У каждого такого инструмента свой голос и своя история, которую он может поведать. Некоторые объекты выставлены на "Документе" в 2017 году.
-
documenta: cамые пугающие арт-проекты
Дыхание смерти
Марет Анне Сара обращает внимание на положение этнических меньшинств. Олени, чьи черепа художница из Норвегии встроила в огромный занавес, принадлежали ее семье. Они были убиты после закона, принятого правительством Норвегии в 2007 году с целью сокращения поголовья оленей из-за нехватки земельных угодий. Саамы - представители коренной народности - восприняли это как катастрофу.
-
documenta: cамые пугающие арт-проекты
Природа насилия
Перформанс "El Objectivo" ("Цель") художницы из Гватемалы Рехины Хосе Галиндо ставит перед выбором. Зритель видит застывшую в одной позе художницу лишь через оптический прицел пневматической винтовки, муляжи которой встроены в маленькие прорези в стенах. Что заставляет нажать на курок? Решает мгновение.
Автор: Татьяна Вайнман (Кассель)