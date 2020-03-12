2022 год: события, которые нельзя пропустить

На новый 2022 год возложено много надежд и в области культуры: должны наконец-то состояться выставка современного искусства Documenta в Касселе, спектакль "Страсти Христовы" в баварском селе Обераммергау и Октоберфест в Мюнхене. Плюс множество мероприятий в культурных столицах Европы-2022: литовском Каунасе, сербском Нови-Саде и Эше в Люксембурге.

"Страсти Христовы" в баварской деревне Обераммергау

Из-за пандемии коронавируса всемирно известный спектакль "Страсти Христовы" перенесли: сначала с 2020-го на 2021-й, а потом - еще на год. Сейчас режиссер-постановщик Кристиан Штюкль (Christian Stückl) с беспокойством ожидает 14 мая - дня премьеры: "Никто не знает, что будет. Мы начнем репетиции и будем надеяться". Для Штюкля очевидно, что Иисус в новой постановке должен стать еще более ярким и выразительным, а роли женщин должны получить более весомое значение, чем раньше. "Мы рады, что наконец-то все снова начинается", - говорит исполнительница роли Марии, актриса Ева-Мария Райзер (Eva-Maria Reiser).

"Страсти Христовы". Репетиция 2020 года. В роли Иисуса - Фредерик Майет

История постановки восходит к XVII веку: в 1633 году жители Обераммергау дали обет исполнять "Страсти" каждые 10 лет, если никто больше не умрет от чумы. По легенде, так и случилось. В работе над спектаклем участвует вся баварская деревня - как говорится, без сна и отдыха. Постановка, помимо прочего, является для местного населения важным источником дохода. На создание спектакля каждый раз тратят миллионы евро. Одни только гонорары актерам и актрисам - это 20 млн за пятимесячный сезон.

Большой проблемой грозит стать действующее в настоящее время правило, по которому в театрах может быть занято только 25 процентов мест. И хотя на сегодня уже продано 75 процентов билетов, большую их часть, скорее всего, придется вернуть.

События зимы - 2022

Об остальных предстоящих событиях нового года мы также пишем с пометкой "если не помешает коронавирус". Итак, 12 января в немецком Марбурге жюри объявит победителя конкурса "Антислово года". Вслед за этим 20 января своих номинантов объявит телевизионная премия имени Адольфа Гримме (Grimme-Preis). С 16 по 23 января в Саарбрюккене запланирован кинофестиваль Max Ophüls Preis. Ну и 31 января отгремит главная музыкальная премия мира Grammy Awards.

Празднование 90-летия самого знаменитого современного художника Германии Герхарда Рихтера (Gerhard Richter) пройдет 10 февраля. С 10 по 20 февраля - знаменитый Международный берлинский кинофестиваль Berlinale.

Что нас ждет весной 2022-го

Культурная весна Германии начнется в Лейпциге, где с 17 по 20 марта запланирована книжная ярмарка. Ежегодный бал прессы должен состояться в Берлине 29 апреля. Венеция откроет знаменитую биеннале современного искусства 23 апреля. В один день, 14 мая, нас ждет и финал "Евровидения" в итальянском Турине, и премьера новой постановки "Страстей Христовых" в баварском Обераммергау. Ну а с 17 по 28 мая во французских Каннах должен пройти кинофестиваль.

Участники группы ABBA

В Лондоне 28 мая стартует шоу "Voyage" ("Путешествие") легендарных шведов из группы ABBA: за 428 евро зрители увидят их аватары на специально построенном для этого стадионе.

Культурное лето - 2022

Июнь 2022 пройдет под знаком выставок современного искусства. С 16 по 19 июня в швейцарском Базеле пройдет ярмарка Art Basel, а уже 18 июня откроется знаменитая Documenta - выставка современного искусства в немецком Касселе. С 25 июля в баварском Байройте - "Кольцо Нибелунгов" в рамках традиционного фестиваля музыки Вагнера. С 31 августа по 10 сентября в Венеции пройдет кинофестиваль.

А уже 17 сентября в Мюнхене начнется Октоберфест.

События осени 2022 года

На Франкфуртской книжной ярмарке, запланированной на период с 19 по 23 октября, почетным гостем будет Словения. В ноябре будет вручена немецкая национальная театральная премия "Фауст" и международная премия Emmy. В декабре пройдет церемония вручения Европейской кинопремии (European Film Awards). И в конце года Общество немецкого языка вновь выберет "Слово года".

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