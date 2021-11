Группа ABBA выпустила первый альбом после 40-летнего перерыва

Культовая шведская поп-группа ABBA выпустила новый альбом спустя 40 лет с момента выхода предыдущего. Сообщение об этом появилось на официальном сайте группы в пятницу, 5 ноября.

Альбом получил название Voyage, в него вошли десять треков. Он доступен на стриминговых сервисах, а также на виниловых пластинках, компакт-дисках и аудиокассетах.

ABBA анонсировала выход альбома в сентябре нынешнего года, тогда же она представила две композиции из него - I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down.

Весной 2022 года квартет планирует представить альбом на концерте, который должен состояться на специально построенном для этого стадионе в Олимпийском парке королевы Елизаветы в Лондоне. Однако Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад сами на сцену не выйдут - вместо них выступят их голограммы, так называемые АВВАтары.

Группа ABBA была основана в 1972 году. Voyage - ее девятый студийный альбом. Прошлый альбом - The Visitors был выпущен 30 ноября 1981 года.

Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр Венецианский кинофестиваль Кинофестиваль стартует в Венеции 2 сентября. В основной конкурсной программе участвует российская картина - фильм "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского, посвященный трагическим событиям в Новочеркасске в 1962 году (расстрел рабочих, участвовавших в забастовке). В главной роли - Юлия Высоцкая. Шансы на приз у фильма неплохие: Кончаловский - завсегдатай кинофорума и его вечный фаворит.

Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр Венская опера 4 сентября в Венской опере состоится дискуссия с участием публики на тему "Репертуарный театр мертв! Да здравствует репертуарный театр?". А 7 сентября будут давать "Мадам Баттерфляй". Эту версию оперы Пуччини в свое время поставил британский режиссер Энтони Мингелла.

Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр La Scala Театр начнет сезон символично. Оркестр, хор и солисты исполнят "Реквием" Верди: 4 сентября - в Миланском соборе, 6-го - в церкви Санта-Мария-Маджоре в Бергамо, 9-го - в соборе Брешии. Эти города особенно сильно пострадали от пандемии. 12 сентября в театре прозвучит симфония № 9 Бетховена - для врачей и медперсонала. А 23 сентября на сцене выступят солисты балета Светлана Захарова и Роберто Болле.

Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр Зальцбургский фестиваль Он уже завершился, но не рассказать о нем мы просто не можем. Зальцбургский фестиваль стал первым крупным культурным мероприятием, сократившим, но не отменившим свою программу из-за пандемии. Он прошел с 1 по 30 августа. Одна из главных премьер - постановка швейцарца Мило Рау "Everywoman", до слез трогательно рассказавшая историю умирающей от рака женщины.

Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр Komische Oper Berlin Музыкальный театр начнет сезон с показа балетной постановки, осуществленной солистами государственной балетной труппы Берлина. Спектакль "LAB_WORKS COVID_19" родился из удаленных видео-репетиций во время карантина. Танцовщики и на сцене намерены соблюдать дистанцию, не приближаясь друг другу ближе, чем рекомендуют эпидемиологи. Постановка познакомит зрителей с будничной жизнью балетных артистов.

Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр Эльбская филармония Несмотря на нехорошие прогнозы относительно второй волны пандемии, оперные и драматические театры, концертные залы Европы открывают свои двери для любителей искусства после долгого перерыва. Эльбская филармония в Гамбурге начнет сезон 1 сентября с Прокофьева и Брамса. Солировать на скрипке будет Лиза Батиашвили - немецкая скрипачка грузинского происхождения, лауреат множества престижных премий.

Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр Маркграфский оперный театр в Байройте В оперном театре Байройта стартует фестиваль Bayreuth Baroque. Не путать с Байройтским фестивалем музыки Вагнера! Речь о совсем иной музыке и о другой площадке. В театре, построенном в эпоху барокко, фестиваль пройдет впервые. Устроители намерены проводить его ежегодно. Музыку к опере "Карл Лысый", премьера которой откроет фестиваль 3 сентября, написал итальянский композитор Никола Порпора.

Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр Rimini Protokoll Работа берлинского коллектива "Bauprobe Beethoven" (Репетиция стройки "Бетховен") - единственная постановка в рамках перенесенного на 2021 год Бетховенского фестиваля, который должен был пройти в Бонне в сентябре. 12 и 13 сентября публике предстоит поучаствовать в перформансе внутри строящегося в Бонне концертного зала им. Бетховена: есть шанс прочувствовать все прелести немецкого долгостроя! Автор: Дарья Брянцева