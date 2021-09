Группа ABBA возвращается с новым альбомом спустя 40 лет

Культовая шведская поп-группа ABBA выпускает новый альбом - впервые за почти четыре десятилетия. Как ожидается, альбом под названием Voyage, в который войдут десять треков, выйдет 5 ноября. Две композиции из него - "I Still Have Faith in You" и "Don't Shut Me Down" - можно прослушать на YouTube уже сейчас.

"Сначала мы сделали одну песню, потом еще несколько. А потом мы сказали: почему бы нам не сделать целый альбом?" - рассказал 76-летний участник группы Бьорн Ульвеус.

Квартет также анонсировал шоу, которое, как предполагается, будет идти на специально построенном для этого стадионе в Олимпийском парке королевы Елизаветы в Лондоне. Как ожидается, фанаты смогут увидеть концерт уже следующей весной. Однако Агнета, Бьорн, Бенни и Анни-Фрид сами все же не выйдут на сцену - вместо них выступят их голограммы, так называемые АВВАтары.

"Мы хотим сделать это до того, как умрем", - сказал 74-летний Бенни Андерсон, который играет на клавишных, является исполнителем и одним из авторов песен группы.

В течение пяти недель артисты исполняли каждую песню перед 160 камерами, которые записывали все их движения. На основе этого были созданы виртуальные образы квартета. "Единственная большая проблема заключалась в том, что нам пришлось сбрить свои бороды", - рассказал Бьорн.

Смотрите также: