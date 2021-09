Криптокартины, ковид-браслеты и Канье Уэст, - все это Art Basel, детка!

На проходящей в эти дни ярмарке Art Basel представлены 270 галерей современного искусства и работы более 4000 художников из разных стран. С 24 по 26 сентября широкая публика может не только увидеть актуальные арт-объекты, но и поучаствовать в новом "гибридном" формате ярмарки.

"Гибридная" выставка: что это?

Art Basel в этом году проходит сразу в двух форматах: классическом и цифровом. Благодаря онлайн-презентациям, трансляциям в соцсетях и виртуальным турам прикоснуться к прекрасному может зритель из любой точки земного шара. Как отметил директор Art Basel Марк Шпиглер (Marc Spiegler): "Важно снова провести нашу выставку в классическом формате, опираясь одновременно и на цифровые инновации прошлого года, чтобы привлечь как можно больше зрителей со всего мира".

На Art Basel также внедряют новые модели и подходы к участию. Например, совместные и виртуальные стенды, предоставляющие возможность участникам, которые не могут присутствовать физически в Базеле, показать свою собственную небольшую выставку.

Ковид-браслеты вместо ковид-сертификатов

Настоящим новаторством стала ковид-концепция Art Basel, которой предусматривается ношение браслетов разных цветов. Экспоненты, сотрудники и те посетители, которые будут находиться на ярмарке всю неделю, обязаны носить специальный браслет черного цвета, который они получат после подтверждения вакцинации допущенной в Евросоюзе и Швейцарии вакциной. При отсутствии такого сертификата на территории экспоцентра можно сделать тест. Ношение браслета также позволит его владельцу посещать рестораны, музеи, бары и отели Базеля в течение всей арт-недели.

Цветной же браслет предназначен для тех посетителей, которые подтвердили вакцинацию или сделали тест, но проведут на выставке только один день. Впервые создан прецедент, когда ковид-сертификат (пусть и на ограниченное время) фактически заменяется другим объектом - браслетом.

Криптокартина за криптовалюту

Цифровые технологии заставляют галеристов спорить о том, каким мир арт-ярмарок будет завтра. В Базеле стараются совмещать настоящее и будущее, но после пандемии сторонников полного погружения в виртуальный арт-мир становится все больше. Экспоненты отмечают, что в этот раз среди посетителей много молодежи, и именно миллениалы становятся их основными покупателями.

В Базеле активно представлены галереи, продающие цифровые работы в формате криптоарта NFT (non-fungible token / невзаимозаменямый токен). По информации Artnet, в день открытия работа художницы Олив Аллен (Olive Allen) в формате NFT "После смерти, или Нулевой адрес" / "Post-death or The Null Address" была продана за восемь криптовалютных единиц ethereum / эфириум, что равно 25 тысячам евро.

Галеристы признаются, что сложности с оплатой криптоарта возникают часто, ведь немногие коллекционеры доверяют криптовалюте, и потому расчеты иногда проходят по старинке: в долларах или евро.

Очевидно, что пандемия сделала арт-мир более технологичным, виртуальным и ... неосязаемым. От абстракции на холсте художники незаметно перешли к файлам на сервере, а об искусстве мы все чаще слышим из разделов "наука" или "финансы".

Кто и что покупает в Базеле?

Фактически выставка работает с понедельника, 20 сентября. Однако первые дни – это исключительно закрытые показы для представителей музеев, крупных коллекционеров и знаменитых гостей из мира звезд. Так, постоянными посетителями (и покупателями) современного искусства в Базеле считаются актер Брэд Питт и рэпер Канье Уэст.

В прессе уже обсуждаются рекордные сделки: за 6,5 миллионов долларов было продана абстракция "Поэт" / "The Poet" американского художника из семьи одесских эмигрантов Филиппа Густона (Philip Guston). Однако многие предпочитают не разглашать стоимость приобретений: так, по информации швейцарского издания Blick, франкфурский художественный музей Städel приобрел работу "Влюбленная девушка с раной"/"Girl in Love with a Wound" румынского художника Виктора Мана (Victor Man) у галереи Neu из Берлина по неизвестной цене.

Смотрите также: