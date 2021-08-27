Рас(ц/c)вет русского авангарда под Берлином

Во дворце Барберини (Museum Barberini) в Потсдаме в субботу, 28 августа, открывается выставка"Импрессионизм в России. Прорыв в авангард". Собрав около 80 произведений из музеев Амстердама, Лондона, Мадрида, Москвы, Нью-Йорка и частных коллекций, авторы экспозиции решили продемонстрировать творчество русских художников конца XIX - начала XX столетий в контексте и как часть западноевропейского модернизма.

Немалую роль в сближении сыграла Франция. Париж - ведущий центр европейского искусства - начал притягивать русских живописцев с 1860-х годов. Знакомство с работами французских импрессионистов позволяло им освободиться от академических правил, господствовавших в реализме.

Парижские бульвары и русские дачи

Визуальные эффекты меняющегося времени - электрическое освещение, крупные витрины, архитектура современных парижских бульваров - привлекали многих художников. Например, Константина Коровина и Николая Тархова особенно интересовало ночное освещение парижских улиц.

Константин Коровин, "Париж, кафе де ля Пэ", 1906 год

Практика рисования на пленэре, в становление которой импрессионисты внесли значительный вклад, способствовала трансформации русского изобразительного искусства и популяризации пейзажной живописи. Подтверждением тому служат работы Ильи Репина, Василия Поленова и их учеников Константина Коровина и Валентина Серова. А новому осмыслению натюрмортов и сцен в помещениях помогли дачи, на рубеже веков ставшие прибежищем городской публики. Безмятежность загородной жизни и наполненные светом интерьеры нашли свое отражение в работах многих представителей русского импрессионизма.

Следующее поколение русских художников в Париже в начале XX века смогло познакомиться с постимпрессионизмом и фовизмом - стилями, представители которых экспериментировали с яркими, несмешанными цветами. Как и французские постимпрессионисты, многие русские художники этого поколения стремились сделать международную карьеру, а их пребывание на Западе не ограничивалось учебой.

В живопись - из семейного бизнеса

На выставке в Потсдаме представлены более 20 художников. Не все их них окунулись в искусство с юных лет. Так, Николай Мещерин, старший сын купца и сооснователя Даниловской мануфактуры, учился в Московской практической академии коммерческих наук и в 16 лет принял управление делами отца после его смерти. Позднее молодой человек увлекся фотографией, составлением картин из сушеных трав, а живописью занялся к 30 годам. В семейной усадьбе Мещериных в Дугино гостили многие московские художники.

Кто-то из представленных на выставке живописцев оставил след не только в изобразительном искусстве. Например, Владимир Баранов-Россине запатентовал в Париже так называемое оптофонетическое пианино, в котором акустические импульсы сочетались с визуальными.

"Бубновый валет", "Ослиный хвост" и перформансы с Маяковским

В Германию привезли и работы Михаила Ларионова, основателя и теоретика лучизма. Это течение в русском авангарде изучало вопрос представления света в изобразительном искусстве. Написанное в манере лучизма полотно разделяется на цветные поля в виде лучей.

Картина Натальи Гончаровой "Лес", 1913 год

Под крышей дворца Барберини можно увидеть и картины спутницы жизни Ларионова - Натальи Гончаровой. В 1910 году они организовали в Москве выставку "Бубновый валет", из которой позднее выросло одноименное объединение художников - одна из наиболее значимых творческих групп раннего авангарда.

В 1912-м Ларионов и Гончарова покинули объединение и основали художественную группу "Ослиный хвост". А после эмиграции из России создавали в Париже костюмы и декорации к постановкам "Русских балетов" Сергея Дягилева.

Представлены под Берлином и работы Давида Бурлюка, также входившего в число "бубновалетцев". Широкое понимание искусства отразилось в сотрудничестве Бурлюка с поэтами Владимиром Маяковским и Василием Каменским и проведении совместных чтений-перформансов.

Один из "четырнадцати бунтовщиков"

Организаторы потсдамской выставки не обошли стороной и одного из реформаторов русского изобразительного искусства XIX столетия Ивана Крамского. Будущий инициатор санкт-петербургской Артели художников пришел к живописи через фотографию, в юношестве занимаясь ретушированием снимков у одного из харьковских фотографов.

Во время учебы в Императорской академии художеств Крамской вместе с рядом других студентов отказались от участия в конкурсе на большую золотую медаль. Эти события известны как "Бунт четырнадцати". Конкурсантам была предложена единственная тема для разработки, они обратились к Совету академии с просьбой предоставить им свободный выбор сюжета, но получили отказ. Приняв решение не участвовать в конкурсе, студенты покинули учебное заведение и объединились в независимую творческую коммуну.

Выставка в Музее Барберини - www.museum-barberini.de - организована в сотрудничестве с Третьяковской галереей в Москве и Музеем Фридера Бурды в Баден-Бадене. Увидеть работы русских импрессионистов в Потсдаме можно до 9 января 2022 года.

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