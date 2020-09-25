 ″Очумелая выставка″ в Красноярске: мост между Германией и Россией | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.06.2021

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Культура и стиль жизни

"Очумелая выставка" в Красноярске: мост между Германией и Россией

В рамках XIV Красноярской музейной биеннале 17 июня стартует арт-проект "Очумелая выставка". В нем участвуют 34 художника из ФРГ и более 100 жителей Красноярска. Организатор выставки - Гете-Институт в Новосибирске.

Красноярские участники проекта создают арт-объекты по инструкциям немецких художников

Красноярские участники проекта создают арт-объекты по инструкциям немецких художников

Гете-Институт  в Новосибирске совместно с Музейным центром "Площадь Мира" и куратором Тибо де Ройтером представляют "Очумелую выставку" - арт-проект, организованный для XIV Красноярской музейной биеннале в рамках Года Германии в России 2020-21.

Участниками "Очумелой выставки" стали 34 художника и арт-группы из Берлина и более 100 жителей Красноярска. Идея проекта заключается в том, что немецкие художники, представляющие различные области изобразительного искусства, в том числе аудио- и видеоискусство, скульптуру, моду и фотографию, подготовили детальные творческие указания по созданию художественных произведений. А российские участники проекта с помощью этих инструкций воплотили творческие идеи в жизнь.

Постер арт-проекта Очумелая выставка

Постер арт-проекта "Очумелая выставка"

"Объединяя в себе озорство и мастерство, данная выставка является еще и размышлением о способе передачи идеи, авторском праве и природе авторства. Концептуально "Очумелая выставка" - это также иронический ответ на вопрос, как можно переосмыслить организацию международных выставок в эпоху глобальных ограничений на поездки и экологической повестки, диктующей необходимость сокращения выбросов углекислого газа", - говорится в пресс-релизе выставки.

Арт-проект стал оммажем выставке "Проекты: Пирс 18", прошедшей в 1971 году в нью-йоркском Музее современного искусства (МоМА) и состоявшей из работ, выполненных фотографом Гарри Шунком по инструкциям участников экспозиции.

Красноярская музейная биеннале существует с 1995 года. Это один из самых крупных российских международных проектов в области современного искусства в Сибири, который проводит Музейный центр "Площадь мира". Биеннале включает в себя несколько программ и спецпроектов. Обычно в ней участвуют российские и зарубежные художники. XIV Красноярская музейная биеннале "Зеркальные нейроны" откроется 17 июня, "Очумелая выставка" станет ее основным проектом. 

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Гете-Институт Новосибирск

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