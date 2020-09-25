"Очумелая выставка" в Красноярске: мост между Германией и Россией

Гете-Институт в Новосибирске совместно с Музейным центром "Площадь Мира" и куратором Тибо де Ройтером представляют "Очумелую выставку" - арт-проект, организованный для XIV Красноярской музейной биеннале в рамках Года Германии в России 2020-21.

Участниками "Очумелой выставки" стали 34 художника и арт-группы из Берлина и более 100 жителей Красноярска. Идея проекта заключается в том, что немецкие художники, представляющие различные области изобразительного искусства, в том числе аудио- и видеоискусство, скульптуру, моду и фотографию, подготовили детальные творческие указания по созданию художественных произведений. А российские участники проекта с помощью этих инструкций воплотили творческие идеи в жизнь.

Постер арт-проекта "Очумелая выставка"

"Объединяя в себе озорство и мастерство, данная выставка является еще и размышлением о способе передачи идеи, авторском праве и природе авторства. Концептуально "Очумелая выставка" - это также иронический ответ на вопрос, как можно переосмыслить организацию международных выставок в эпоху глобальных ограничений на поездки и экологической повестки, диктующей необходимость сокращения выбросов углекислого газа", - говорится в пресс-релизе выставки.

Арт-проект стал оммажем выставке "Проекты: Пирс 18", прошедшей в 1971 году в нью-йоркском Музее современного искусства (МоМА) и состоявшей из работ, выполненных фотографом Гарри Шунком по инструкциям участников экспозиции.

Красноярская музейная биеннале существует с 1995 года. Это один из самых крупных российских международных проектов в области современного искусства в Сибири, который проводит Музейный центр "Площадь мира". Биеннале включает в себя несколько программ и спецпроектов. Обычно в ней участвуют российские и зарубежные художники. XIV Красноярская музейная биеннале "Зеркальные нейроны" откроется 17 июня, "Очумелая выставка" станет ее основным проектом.

Смотрите также: