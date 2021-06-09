На море - с импрессионистами! Поль Синьяк зовет в путешествие

"Bon Voyage, Синьяк!" - так называется выставка в Музее Вальрафа-Рихарца (Wallraf-Richartz-Museum) в Кельне. Организаторы экспозиции приглашают посетителей отправиться в большое путешествие по портовым городам Европы, которые в конце XIX - начале XX столетий являлись излюбленным мотивом среди художников-импрессионистов.

Поводом для эскапизма, который во время пандемии способен хотя бы мысленно создать ощущение летнего отдыха, стало появление в музее картины Поля Синьяка "Константинополь", написанной в 1909 году. Видный представитель импрессионизма дважды посетил этот город на берегах пролива Босфор. Художник в 1904 и 1908 годах вдохновлялся мерцающим светом, бурлящей на воде жизнью и восточной архитектурой Османской империи. Благодаря выставке одна из основных работ Синьяка заняла место в Кельне на постоянной основе. Она - первая в нашей фотогалерее.

Выставка в Музее Вальрафа-Рихарца. Фотогалерея

В путешествие с импрессионистами Поль Синьяк. Константинополь (1909) Нынешний Стамбул глазами импрессиониста Поля Синьяка. В 1908 и 1912 годах француз путешествовал по восточной окраине Европы и был очарован мягкостью света и красок. В то время Стамбул назывался Константинополем и являлся столицей Османской империи. Впечатлило художника и расположение портового города между континентами.

В путешествие с импрессионистами Поль Синьяк. Мост Искусств (1912) Париж в конце XIX - начале XX века носил титул столицы искусств. Поль Синьяк несколько раз запечатлел достопримечательность города - собор Парижской Богоматери. Здесь мост Искусств виден со стороны Сены. В центре картины возвышается башня над средокрестием, разрушенная в результате пожара в 2019 году.

В путешествие с импрессионистами Поль Синьяк. Вход в порт Ла-Рошель (1921) Поль Синьяк любил проводить лето на побережье, прежде всего в Ла-Рошели. Художник особенно восхищался средневековыми портовыми укреплениями. Сторожевые башни являются символом города на берегу Бискайского залива. Синьяк был не только амбициозным художником, но и заядлым моряком. За свою жизнь живописец, владевший 32 (!) парусными лодками, часто изображал морские мотивы.

В путешествие с импрессионистами Тео ван Рейссельберге. Мыс Гри-Не (1900) "Серый нос" (франц. Gris-Nez) - так называется мыс на побережье Ла-Манша на севере Франции. Отсюда открывается вид на Дувр в Великобритании. Меловые скалы были популярным мотивом импрессионистов. Бельгиец Тео ван Рейссельберге написал мыс в 1900 году.

В путешествие с импрессионистами Поль Синьяк. Порт на закате (1892) Вход в порт - один из самых любимых мотивов Синьяка. На этом полотне парусная лодка стоит на якоре у Сен-Тропе. Художник часто ходил под парусом по Средиземному морю. Море на закате в сочетании с небом создают атмосферную гармоничную картину.

В путешествие с импрессионистами Поль Синьяк. Антиб (1917) В 1913 году импрессионист жил попеременно в Сен-Тропе и Антибе. Картина c изображением этого небольшого порта стала последней работой Синьяка, написанной в этом городе перед Второй мировой войной, и завершенной позднее. На юге Франции жили многие художники - в том числе Клод Моне, Фернан Леже, Франсис Пикабиа. Синьяк изображал гавань Антиба трижды, всякий раз в новой цветовой гамме.

В путешествие с импрессионистами Клод Моне. Рыбацкие лодки в Этрета (1883/84) Этрета в Нормандии уже на протяжении прошлого столетия притягивала путешественников. Примечательный утес на заднем плане сегодня можно встретить в любом путеводителе. Клод Моне посещал этот регион в 1881-1882 годах и несколько раз писал скалы.

В путешествие с импрессионистами Фердинанд Лойен дю Пюигодо. Площадь в Венеции ночью Венеция на протяжении нескольких веков являлась одним из наиболее часто используемых портов в Европе. Наверное, только во время пандемии COVID-19 площадь Святого Марка стала такой же пустой, какой ее когда-то увидел художник дю Пюигодо. В последние годы на заднем плане проходили вовсе не парусные суда, а огромные круизные лайнеры. Автор: Павел Мыльников, Сабине Ольце



Импрессионисты вели экстравагантный образ жизни. Помимо работ Синьяка, это отражают и полотна его современников из собрания музея, представленные на кельнской выставке. Среди них - картины Клода Моне, Шарля-Франсуа Добиньи, Франсиса Пикабиа, Винсента ван Гога. С появлением фотографии художники отвернулись от академического реализма и окунули мир в цвета. Они запечатлевали атмосферу, выразительные условия освещения и воспринимали природу по-новому, с помощью свободных мазков, будь то точки или размытые линии.

Каждый уважающий себя живописец отправлялся путешествовать, чтобы превратить наброски в картины уже на пленэре или позже, в студии. Большое путешествие по Музею Вальрафа-Рихарца уводит все дальше от Парижа, который в то время являлся главным центром художественной жизни.

Путешествия Поля Синьяка

Путь начинается в столице Франции, где Синьяк в 1912 и 1920 годах написал собор Парижской Богоматери с противоположного берега Сены. Число поездок художника росло, поэтому каждый зал выставки посвящен отдельному региону.

Путешествие по Франции продолжается. Из региона Иль-де-Франс, который в то время еще напоминал сельскую идиллию, зритель направляется на Опаловый берег в северной части страны у пролива Ла-Манш, где мыс Гри-Не очаровывает впечатляющим пейзажем с утесами. Художники могли изучать здесь отражения света в море или запечатлевать облака, собирающиеся на горизонте со стороны Великобритании, до которой - всего 33 километра.

Затем из Нормандии посетитель переносится в Бретань. В этом регионе, в департаменте Финистер, Анри Моне написал тонущую в тумане будку таможенника. А в бретонской коммуне Понт-Авен возникла художественная колония, наиболее известным представителем которой был Поль Гоген. Отличительными чертами этой прибрежной живописи выступали контрастные цвета и отчетливые линии.

Порты Европы как тема картин

Синьяка тянет все дальше на юг, в портовый город Ла-Рошель. Там он писал массивные портовые укрепления и проплывающие перед ними парусные суда. В то время Синьяк играл ведущую роль во французской и европейской художественной жизни. Во Франции персональные выставки Синьяка проводились с 1902 года, но и за пределами страны он был представлен на наиболее значимых выставках авангарда.

Порты входят в число любимых тем художника. Портовая живопись появилась в XVII столетии и сформировала самостоятельный жанр. Моря иногда изображались безлюдными, а иногда - с судами, художники порой оставляли на картине место для неба, а порой обходились без него, водные просторы были окаймлены пляжами, скалами или доками, к которым Синьяк питал особенный интерес. Родившийся в 1863 году живописец был заядлым моряком.

Поль Синьяк. Вид на Ла-Рошель

По мере того, как признание живописца росло, у него возникла идея создать серию работ, темой которой станут крупные европейские порты. Посетив Ла-Рошель, Синьяк в 1904 году отправился в Венецию, а двумя годами позднее - в Роттердам, который к тому времени уже превратился в важный перевалочный пункт. Затем художник уехал в Константинополь, во времена Древней Греции известный под названием Византий, а ныне - Стамбул. Здесь он также уделял особое внимание отражениям света, изображая их в мягких тонах.

Экспозиция "Bon voyage, Синьяк!" полностью оправдывает свое название. Хочется немедленно отправиться в путешествие, следовать за импрессионистами и импрессионизмом по прибрежным и портовым населенным пунктам и сравнивать, как города и пейзажи изменились за прошедшее столетие. А пока пандемия не позволяет так поступить, можно, по крайней мере, попутешествовать с помощью выставки.

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