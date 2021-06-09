 На море - с импрессионистами! Поль Синьяк зовет в путешествие | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.06.2021

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Культура и стиль жизни

На море - с импрессионистами! Поль Синьяк зовет в путешествие

Французского импрессиониста Поля Синьяка тянуло писать на побережье. О путешествиях художника сейчас рассказывают в кельнском Музее Вальрафа-Рихарца.

Музей Вальрафа-Рихарца в Кельне

Поль Синьяк. Базилика Нотр-Дам-де-ла-Гард в Марселе

"Bon Voyage, Синьяк!" - так называется выставка в Музее Вальрафа-Рихарца (Wallraf-Richartz-Museum) в Кельне. Организаторы экспозиции приглашают посетителей отправиться в большое путешествие по портовым городам Европы, которые в конце XIX - начале XX столетий являлись излюбленным мотивом среди художников-импрессионистов. 

Поводом для эскапизма, который во время пандемии способен хотя бы мысленно создать ощущение летнего отдыха, стало появление в музее картины Поля Синьяка "Константинополь", написанной в 1909 году. Видный представитель импрессионизма дважды посетил этот город на берегах пролива Босфор. Художник в 1904 и 1908 годах вдохновлялся мерцающим светом, бурлящей на воде жизнью и восточной архитектурой Османской империи. Благодаря выставке одна из основных работ Синьяка заняла место в Кельне на постоянной основе. Она - первая в нашей фотогалерее.

Выставка в Музее Вальрафа-Рихарца. Фотогалерея

  • Лодка и парусные суда на фоне собора Святой Софии

    В путешествие с импрессионистами

    Поль Синьяк. Константинополь (1909)

    Нынешний Стамбул глазами импрессиониста Поля Синьяка. В 1908 и 1912 годах француз путешествовал по восточной окраине Европы и был очарован мягкостью света и красок. В то время Стамбул назывался Константинополем и являлся столицей Османской империи. Впечатлило художника и расположение портового города между континентами.

  • Лодки на Сене и мост искусств в Париже

    В путешествие с импрессионистами

    Поль Синьяк. Мост Искусств (1912)

    Париж в конце XIX - начале XX века носил титул столицы искусств. Поль Синьяк несколько раз запечатлел достопримечательность города - собор Парижской Богоматери. Здесь мост Искусств виден со стороны Сены. В центре картины возвышается башня над средокрестием, разрушенная в результате пожара в 2019 году.

  • Сторожевые башни на входе в порт Ла-Рошель

    В путешествие с импрессионистами

    Поль Синьяк. Вход в порт Ла-Рошель (1921)

    Поль Синьяк любил проводить лето на побережье, прежде всего в Ла-Рошели. Художник особенно восхищался средневековыми портовыми укреплениями. Сторожевые башни являются символом города на берегу Бискайского залива. Синьяк был не только амбициозным художником, но и заядлым моряком. За свою жизнь живописец, владевший 32 (!) парусными лодками, часто изображал морские мотивы.

  • Мыс Гри-Не на побережье Ла-Манша

    В путешествие с импрессионистами

    Тео ван Рейссельберге. Мыс Гри-Не (1900)

    "Серый нос" (франц. Gris-Nez) - так называется мыс на побережье Ла-Манша на севере Франции. Отсюда открывается вид на Дувр в Великобритании. Меловые скалы были популярным мотивом импрессионистов. Бельгиец Тео ван Рейссельберге написал мыс в 1900 году.

  • Парусное судно входит в гавань на закате

    В путешествие с импрессионистами

    Поль Синьяк. Порт на закате (1892)

    Вход в порт - один из самых любимых мотивов Синьяка. На этом полотне парусная лодка стоит на якоре у Сен-Тропе. Художник часто ходил под парусом по Средиземному морю. Море на закате в сочетании с небом создают атмосферную гармоничную картину.

  • Лодка у Антиба на фоне холмов

    В путешествие с импрессионистами

    Поль Синьяк. Антиб (1917)

    В 1913 году импрессионист жил попеременно в Сен-Тропе и Антибе. Картина c изображением этого небольшого порта стала последней работой Синьяка, написанной в этом городе перед Второй мировой войной, и завершенной позднее. На юге Франции жили многие художники - в том числе Клод Моне, Фернан Леже, Франсис Пикабиа. Синьяк изображал гавань Антиба трижды, всякий раз в новой цветовой гамме.

  • Рыбацкие лодки в Этрета на фоне утесов

    В путешествие с импрессионистами

    Клод Моне. Рыбацкие лодки в Этрета (1883/84)

    Этрета в Нормандии уже на протяжении прошлого столетия притягивала путешественников. Примечательный утес на заднем плане сегодня можно встретить в любом путеводителе. Клод Моне посещал этот регион в 1881-1882 годах и несколько раз писал скалы.

  • Площадь Святого Марка в Венеции в лунную ночь

    В путешествие с импрессионистами

    Фердинанд Лойен дю Пюигодо. Площадь в Венеции ночью

    Венеция на протяжении нескольких веков являлась одним из наиболее часто используемых портов в Европе. Наверное, только во время пандемии COVID-19 площадь Святого Марка стала такой же пустой, какой ее когда-то увидел художник дю Пюигодо. В последние годы на заднем плане проходили вовсе не парусные суда, а огромные круизные лайнеры.

    Автор: Павел Мыльников, Сабине Ольце


Импрессионисты вели экстравагантный образ жизни. Помимо работ Синьяка, это отражают и полотна его современников из собрания музея, представленные на кельнской выставке. Среди них - картины Клода Моне, Шарля-Франсуа Добиньи, Франсиса Пикабиа, Винсента ван Гога. С появлением фотографии художники отвернулись от академического реализма и окунули мир в цвета. Они запечатлевали атмосферу, выразительные условия освещения и воспринимали природу по-новому, с помощью свободных мазков, будь то точки или размытые линии.

Каждый уважающий себя живописец отправлялся путешествовать, чтобы превратить наброски в картины уже на пленэре или позже, в студии. Большое путешествие по Музею Вальрафа-Рихарца уводит все дальше от Парижа, который в то время являлся главным центром художественной жизни.

Путешествия Поля Синьяка

Путь начинается в столице Франции, где Синьяк в 1912 и 1920 годах написал собор Парижской Богоматери с противоположного берега Сены. Число поездок художника росло, поэтому каждый зал выставки посвящен отдельному региону.

Путешествие по Франции продолжается. Из региона Иль-де-Франс, который в то время еще напоминал сельскую идиллию, зритель направляется на Опаловый берег в северной части страны у пролива Ла-Манш, где мыс Гри-Не очаровывает впечатляющим пейзажем с утесами. Художники могли изучать здесь отражения света в море или запечатлевать облака, собирающиеся на горизонте со стороны Великобритании, до которой - всего 33 километра.

Затем из Нормандии посетитель переносится в Бретань. В этом регионе, в департаменте Финистер, Анри Моне написал тонущую в тумане будку таможенника. А в бретонской коммуне Понт-Авен возникла художественная колония, наиболее известным представителем которой был Поль Гоген. Отличительными чертами этой прибрежной живописи выступали контрастные цвета и отчетливые линии.

Порты Европы как тема картин

Синьяка тянет все дальше на юг, в портовый город Ла-Рошель. Там он писал массивные портовые укрепления и проплывающие перед ними парусные суда. В то время Синьяк играл ведущую роль во французской и европейской художественной жизни. Во Франции персональные выставки Синьяка проводились с 1902 года, но и за пределами страны он был представлен на наиболее значимых выставках авангарда.

Порты входят в число любимых тем художника. Портовая живопись появилась в XVII столетии и сформировала самостоятельный жанр. Моря иногда изображались безлюдными, а иногда - с судами, художники порой оставляли на картине место для неба, а порой обходились без него, водные просторы были окаймлены пляжами, скалами или доками, к которым Синьяк питал особенный интерес. Родившийся в 1863 году живописец был заядлым моряком.

Поль Синьяк. Вид на Ла-Рошель

Поль Синьяк. Вид на Ла-Рошель

По мере того, как признание живописца росло, у него возникла идея создать серию работ, темой которой станут крупные европейские порты. Посетив Ла-Рошель, Синьяк в 1904 году отправился в Венецию, а двумя годами позднее - в Роттердам, который к тому времени уже превратился в важный перевалочный пункт. Затем художник уехал в Константинополь, во времена Древней Греции известный под названием Византий, а ныне - Стамбул. Здесь он также уделял особое внимание отражениям света, изображая их в мягких тонах.

Экспозиция "Bon voyage, Синьяк!" полностью оправдывает свое название. Хочется немедленно отправиться в путешествие, следовать за импрессионистами и импрессионизмом по прибрежным и портовым населенным пунктам и сравнивать, как города и пейзажи изменились за прошедшее столетие. А пока пандемия не позволяет так поступить, можно, по крайней мере, попутешествовать с помощью выставки.

Смотрите также:

  • Клод Моне. Лето, 1874

    Клод Моне и рождение импрессионизма

    Начало в мастерской фотографа

    Еще в 1860-х годах молодые французские художники начали поиски своего собственного стиля, отличного от господствовавшего академизма. Они встречались в одном из кафе, но своей выставочной площадки у них не было. Только в 1874 году 30 художников подготовили экспозицию в мастерской парижского фотографа и карикатуриста Надара. Эта выставка - первая в истории импрессионизма.

  • Париж, Монмартр. 1886 год

    Клод Моне и рождение импрессионизма

    Центр мирового искусства

    В общей сложности, до 1886 года в Париже состоялось восемь выставок работ импрессионистов. Их участники - Моне, Писсарро, Ренуар, Мане, Дега, Сислей, Моризо и другие - были разными, но технические приемы, средства, мотивы и мироощущение сближали их. Эти выставки становились настоящими событиями в культурной жизни французской столицы, которая в те времена являлась центром мирового искусства.

  • Клод Моне. Дорога из Шайи в лесу Фонтенбло, 1865

    Клод Моне и рождение импрессионизма

    Дорога в лесу Фонтенбло

    Импрессионисты любили пейзажи. Они выходили на пленэр и писали свои картины так, чтобы как можно достоверней передать атмосферу, настроение, текучесть мгновения, световую гамму... Излюбленным местом для молодых художников, в том числе и Клода Моне, был лес в Фонтенбло, в 50 километрах южнее Парижа.

  • Клод Моне. Банка с персиками, 1866 (фрагмент)

    Клод Моне и рождение импрессионизма

    Свет и цвет

    В отличие от господствующего академизма, импрессионисты придавали цвету и свету намного больше значения, чем четким формам. На картине "Банка с персиками", написанной в 1866 году, Моне великолепно удалось передать игру света и отражение на мраморной столешнице.

  • Эдуард Мане. Вид на Всемирную выставка в Париже, 1867

    Клод Моне и рождение импрессионизма

    Пример для подражания

    Эдуард Мане считается "крестным отцом" французского импрессионизма. И хотя он держался особняком и выставлялся как на "альтернативных", так и на академических выставках, его влияние на художников-импрессионистов, особенно на Клода Моне, неоспоримо.

  • Клод Моне. Второй завтрак, 1868 (фрагмент)

    Клод Моне и рождение импрессионизма

    Скандальная картина

    Картина "Обед (завтрак)", написанная Моне в 1868 году, вызвала во Франции настоящий скандал. На картине высотой более двух метров (в оригинале она вытянута вертикально) изображена бытовая сцена. Но такой формат в то время был "зарезервирован" только за батальными полотнами. Кроме того, на ней была изображена гражданская жена Моне Камилла с их внебрачным сыном. Это был вызов общественной морали!

  • Клод Моне. Вокзал Сен-Лазар, нормандский поезд, 1887

    Клод Моне и рождение импрессионизма

    Реальная жизнь

    Вокзалы, перроны, поезда, дым паровозных труб - излюбленные мотивы Моне. Его картина "Вокзал Сен-Лазар, нормандский поезд" иллюстрирует процесс индустриализации в XIX веке. Для творчества импрессионистов было характерно то, что они мифологическим и религиозным сюжетам предпочитали реальную жизнь, мир вокруг себя.

  • Клод Моне. Вокзал Сен-Лазар, 1877

    Клод Моне и рождение импрессионизма

    Исчезнувший вокзал

    С годами Моне все меньше ориентируется на конкретные мотивы. Вместо этого он больше подчеркивает атмосферу, настроение. Кажется, что вокзал Сен-Лазар словно растворяется в клубах дыма на этом полотне, написанном уже в 1877 году.

  • Камил Писсаро. Понтуаз зимой, 182

    Клод Моне и рождение импрессионизма

    Современники и единомышленники

    Франкфуртский Städel первым из немецких музеев начал собирать живопись импрессионистов, начиная с 1899 года. В экспозиции "Моне и рождение импрессионизма", которая продлится до 21 июня 2015 года, - около ста картин, в том числе и из других музеев мира. Среди них работы современников и единомышленников Моне, например, "Понтуаз зимой" Камиля Писсарро.

    Автор: Виктор Вайц


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Выставка "Bon voyage" в Кельне сосредоточена на творчестве импрессиониста Поля Синьяка. Порты были его любимой темой.

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