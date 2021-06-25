Шерше ля фам! Забытые художницы возвращаются

Из истории изобразительного искусства нам известно гораздо больше мужских, чем женских имен. Но отражает ли это реальную ситуацию? На этот вопрос отвечает фильм Сюзанны Радельхоф.
В истории искусства женщины присутствовали не только в роли муз, натурщиц и помощниц. Наряду с мужчинами они создавали значимые произведения, порой были в авангарде того или иного течения или даже зачинательницами абсолютного новых тенденций, идеи которых вызывали фурор. Но знаем ли мы их имена?
Достаточно сделать небольшой эксперимент и попытаться перечислить выдающиеся личности в истории изобразительного искусства. Кто вспоминают в первую очередь? Микеланджело, Рембрандта, Ван Гога, Кандинского… "Если попросить случайных прохожих на улице привести имена десяти самых известных художников мира, они не назовут ни одной художницы", - считает Наталья Сидлина, куратор художественного музея Tate в Лондоне.
Наталья Сидлина - одна из экспертов, которым предоставлено слово в документальном фильме "Потерянное женское искусство. Забытая часть истории" ("Lost Women Art. Ein vergessenes Stück Kunstgeschichte") немецкого режиссера Сюзанны Радельхоф (Susanne Radelhof). Фильм не только рассказывает о художницах - от импрессионизма до наших дней, но и пытается объяснить, почему они оказались в забвении, и какие механизмы отвечают за создание канона, вбирающего в себя выдающиеся имена.
"Критики писали о них отзывы, они успешно продавали свои работы. Как могло случиться так, что они столь мало известны широкой публике?", - спрашивает Ингрид Пфайффер (Ingrid Pfeiffer), куратор музея Schirn во Франкфурте-на-Майне. Действительно, многие из художниц были "радикальным образом забыты", говорится в фильме. Этот факт заставляет задуматься о том, "насколько достоверна наша история искусства" вообще.
Современная берлинская художница Сибилле Це (Sibylle Zeh) нашла особый подход к неравноправию полов в истории живописи. В энциклопедии по изобразительному искусству она закрасила белой краской все статьи о художниках-мужчинах. В результате из 5 тысяч статей остались не закрашенными только 168, то есть книга стала практически пустой… Получается, история искусства рассказывается как история мужского успеха и систематически игнорирует художниц? Режиссер Сюзанна Радельхоф своим фильмом вносит вклад в устранение этого дисбаланса, повествуя о художницах разных эпох - ярких, сильных, самобытных и достойных места в истории.
Таких, например, как импрессионистка Берта Моризо, которой вновь - после периода забвения - восхищаются во Франции. В свое время она была чрезвычайно успешной художницей. Когда в 1875 году в Париже состоялся крупный аукцион работ импрессионистов, именно ее полотно было продано за самую высокую сумму. Она была известна и за границей, ее выставки проходили в Нью-Йорке, работы продавались в Лондоне, Берлине, Брюсселе… Долгое время она не решалась выходить замуж, опасаясь того, что в браке не сможет заниматься творчеством. В конце концов она все же вышла замуж за младшего брата Эдуарда Мане, тоже художника. Ей очень повезло, потому что муж ее поддерживал, она выставляла свои работы и после замужества.
Но Берте Моризо мешали ограничения другого рода. Дело в том, что в XIX веке во Франции женщинам из гражданского сословия не разрешалось находиться без сопровождения в общественных местах. А это означало, что художнице не просто было писать картины с натуры на дышащих современностью улицах или вокзалах, которые были частым мотивом у импрессионистов-мужчин. "Это привело к определенной ограниченности ее тем, но что касается изобразительной стороны ее работ, то тут она является одной из самых инновативных в группе (импрессионистов - прим. Ред.)", - говорит Ингрид Пфайффер.
Многие критики не понимали экспериментов Берты Моризо, искали в ее работах женскую, то есть, как они считали, слабую сторону. Тем не менее, она оставалась уверенной в себе: "Я знаю, я столь же хороша, как и мужчины", - цитируют художницу в фильме. Сегодня она считается одной из важнейших представительниц импрессионизма. В 2019 году в Париже ей была посвящена крупная выставка, которая получила восторженные отзывы и в других странах.
Соотечественница Берты Моризо - красавица Сюзанна Валадон была поначалу натурщицей, причем очень востребованной. В силу своего простонародного происхождения и профессии - натурщицы считались чуть ли не проститутками - она находилась на низшей ступени социальной лестницы. Так что ей приходилось в жизни очень нелегко, несмотря на знакомства среди парижской богемы.
В какой-то момент Сюзанна Валадон сама тайно начала рисовать и писать картины. Для женщины ее происхождения это было абсолютным исключением. Живописец-импрессионист Эдгар Дега, увидев ее работы, посоветовал продолжать писать и показал ее работы торговцам картинами. В 1894 году Сюзанна Валадон стала первой художницей, которую приняли в Национальное общество изобразительных искусств. К тому времени у нее уже был внебрачный сын, который впоследствии тоже стал художником.
Сюзанна Валадон нередко изображала обнаженных женщин, то есть открыла для себя тематику, которая в ту эпоху была исключительно делом художников-мужчин. "Впервые художница заинтересовалась интимностью женского тела, с очень личной точки зрения и без всякого приукрашивания, - подчеркивает Камий Морино, основательница Всемирного архива художниц в Париже. - Этот открытый и современный взгляд на женское тело характеризует творчество Сюзанны Валадон".
Но художница пошла еще дальше и изобразила в своей картине "Адам и Ева" обнаженное мужское тело - нечто совершенно неслыханное в то время. "Она одна из первых художниц, кто представляет мужское тело как предмет влечения. Таким образом она ставит историю искусства с ног на голову, ведь в ней с самых истоков доминировал мужской взгляд", - говорит Камий Морино.
"Сюзанна Валадон еще при жизни была забыта, потому что ее воспринимали как натурщицу, и это отбросило тень на ее творчество. Она была оттеснена на задний план потому, что авангардное искусство того времени представляли мужчины", - объясняет Камий Морино.
Женский сецессион
В Германии на рубеже XIX и XX столетий над женщинами-художницами насмехались, называя их презрительно "рисующими бабами" (Malweiber). "Это ругательство демонстрирует, насколько сенсационным и скандальным в то время считалось то, что женщины позволяли себе взять в руки кисть и активно смотреть на мир, интерпретируя его при помощи искусства", - подчеркивает историк феминистского искусства Кристиан Зэрендт (Christian Saehrendt).
На рубеже веков немка Юлия Вольфторн (Julie Wolfthorn) была одной из самых известных художниц своего времени. Она училась изобразительному искусству в Берлине и Париже и получила известность как портретистка. В 1898 году, когда сформировалось известное объединение художников Берлинский сецессион, Юлия Вольфторн была среди его основателей, наряду с Максом Либерманом (Max Liebermann). Однако вскоре она посчитала, что ее права в этой группе ущемляются, поэтому создала свой отдельный сецессион - исключительно для женщин.
Наталья Гончарова - одна из главных представительниц русского авангарда. Ее первая персональная выставка в Москве в 1913 году вызвала настоящий фурор. Художница, которой было всего 32 года, представили на выставке более 800 работ. Они продемонстрировали невероятный экспериментаторский размах, а Наталья Гончарова получила признание как пионер авангарда. В то же время, вне художественных салонов ее искусство считалось непристойным и кощунственным, а работы конфисковались полицией.
Наталья Гончарова осмелилась писать обнаженную натуру, а также на религиозные темы, что было абсолютным табу для женщин в России. Стилистические она тоже не знала границ: фольклорные мотивы смешивала с футуризмом и кубизмом, порой писала в традиционном стиле, порой в геометрически-абстрактном.
Под впечатлением от открытия рентгеновских лучей Наталья Гончарова вместе со своим мужем Михаилом Ларионовым дала начало новому течение - лучизму. Это манера живописи, при которой полотно разделяется на цветные поля в виде лучей.
После революции 1917 года Наталья Гончарова с мужем жили в Париже. Художница была очень успешной и известной далеко за пределами Европы вплоть до конца 1930-х годов. Затем, после Второй мировой войны, о ней забыли. После смерти Натальи Гончаровой в 1962 году ее работы долгое время оставались пылиться в парижском ателье. Они были заново "открыты" в 1990-х.
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