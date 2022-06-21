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Кассель

Кассель - город в немецкой земле Гессен.

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Новости

1 марта 2024 г.

documenta в 2027 году будет, финансирование - под вопросом

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Контекст

Тилль Линдеман

В Германии отменили концерт Линдемана - лидера Rammstein

В Германии отменили концерт Линдемана - лидера Rammstein

В Касселе был отменен концерт Тилля Линдемана. Связана ли отмена с обвинениями музыканта в сексуальных домогательствах?
Культура20 ноября 2023 г.
Сказки братьев Гримм

Немецкие сказочники в поисках добра и зла

Немецкие сказочники в поисках добра и зла

Новая выставка в музее "Вселенная братьев Гримм" рассказывает о добре о зле как в сказочном мире, так и в реальном.
Литература2 октября 2023 г.
Экспонат выставки documenta

Три скандала за 100 дней: чем запомнится выставка documenta

Три скандала за 100 дней: чем запомнится выставка documenta

25 сентября завершается выставка современного искусства documenta. За антисемитизм ее критикуют до сих пор.
Культура24 сентября 2022 г.
Йозеф Шустер

Глава совета евреев в ФРГ об антисемитизме на documenta

Глава совета евреев в ФРГ об антисемитизме на documenta

Йозеф Шустер, глава Центрального совета евреев в Германии, о скандале на почве антисемитизма на арт-выставке documenta.
Общество19 сентября 2022 г.
Бад-Наухайм

10 причин любить Гессен

10 причин любить Гессен

Гессен - немецкая земля со столицей в Рулетенбурге из "Игрока" Достоевского, вернее - Висбадене. | 11 фотографий
Туризм27 июня 2022 г.
Профессор Мерон Мендель

Глава Центра имени Анны Франк: documenta - в руинах

Глава Центра имени Анны Франк: documenta - в руинах

DW поговорила с директором Центра имени Анны Франк о последствиях скандала для главной арт-площадки ФРГ.
Общество24 июня 2022 г.
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