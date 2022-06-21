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Кассель
Кассель - город в немецкой земле Гессен.
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Новости
01.03.2024
1 марта 2024 г.
documenta в 2027 году будет, финансирование - под вопросом
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Контекст
В Германии отменили концерт Линдемана - лидера Rammstein
В Германии отменили концерт Линдемана - лидера Rammstein
В Касселе был отменен концерт Тилля Линдемана. Связана ли отмена с обвинениями музыканта в сексуальных домогательствах?
Культура
20.11.2023
20 ноября 2023 г.
Немецкие сказочники в поисках добра и зла
Немецкие сказочники в поисках добра и зла
Новая выставка в музее "Вселенная братьев Гримм" рассказывает о добре о зле как в сказочном мире, так и в реальном.
Литература
02.10.2023
2 октября 2023 г.
Три скандала за 100 дней: чем запомнится выставка documenta
Три скандала за 100 дней: чем запомнится выставка documenta
25 сентября завершается выставка современного искусства documenta. За антисемитизм ее критикуют до сих пор.
Культура
24.09.2022
24 сентября 2022 г.
Глава совета евреев в ФРГ об антисемитизме на documenta
Глава совета евреев в ФРГ об антисемитизме на documenta
Йозеф Шустер, глава Центрального совета евреев в Германии, о скандале на почве антисемитизма на арт-выставке documenta.
Общество
19.09.2022
19 сентября 2022 г.
10 причин любить Гессен
10 причин любить Гессен
Гессен - немецкая земля со столицей в Рулетенбурге из "Игрока" Достоевского, вернее - Висбадене. | 11 фотографий
Туризм
27.06.2022
27 июня 2022 г.
Глава Центра имени Анны Франк: documenta - в руинах
Глава Центра имени Анны Франк: documenta - в руинах
DW поговорила с директором Центра имени Анны Франк о последствиях скандала для главной арт-площадки ФРГ.
Общество
24.06.2022
24 июня 2022 г.
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Главную арт-площадку Германии обвиняют в антисемитизме
В Касселе кураторам международной художественной выставки documenta придется удалить один из экспонатов.
Искусство
21.06.2022
21 июня 2022 г.