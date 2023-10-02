Немецкие сказочники в поисках добра и зла

Новая выставка в музее "Вселенная братьев Гримм" рассказывает о добре и зле как в сказочном мире, так и в реальном.

Злые волки, подлые грабители, каверзные мачехи и невинные дети, - эти персонажи знакомы любому, кто читал сказки братьев Гримм. Но как отличить добро от зла? Ответить на этот вопрос помогает выставка "Досье Румпельштильцхена" в музее "Вселенная братьев Гримм" в Касселе, открывшаяся 29 сентября.

Экспозиция разбита на три части. В первой гости могут окунуться в мир сказок, где есть место необъяснимому и не все порой так ясно, как кажется на первый взгляд. Затем публика получает возможность взглянуть на Вильгельма Гримма и Якоба Гримма (Wilhelm Grimm, Jacob Grimm) как на юристов. А в заключительной части выставки организаторы перекидывают мостик из XIX века в современность и приглашают задуматься о взаимоотношениях закона и справедливости.

Отличить добро от зла помогут головоломки

В новую экспозицию вошли многочисленные исторические экспонаты из ряда музеев. Однако гостям не отводят роль пассивных наблюдателей, а предлагают принять активное участие в изучении досье - разумеется, в игровой форме - и, быть может, изменить свои представления об этих категориях этики. Взрослым поможет приложение дополненной реальности, а детям - головоломки.

Посетить музей в Касселе и узнать неизвестные факты из жизни злого карлика, чье имя легло в основу выставки, можно до 14 апреля 2024 года.

Смотрите также: