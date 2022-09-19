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Йозеф Шустер
Йозеф ШустерФото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance
ОбществоГермания

Глава совета евреев в ФРГ об антисемитизме на documenta

Ульрике Борнхак | Вера Лунева
23 мин. назад

Йозеф Шустер, глава Центрального совета евреев в Германии, в интервью DW о скандале на почве антисемитизма на выставке documenta.

https://www.dw.com/ru/glava-soveta-evreev-v-frg-ob-antisemitizme-na-documenta/a-63167528

DW: Господин Шустер (Josef Schuster), выставка documenta началась в июне с крупного скандала, связанного с антисемитизмом. Речь шла о полотне "Народная справедливость" (People's Justice) Таринга Пади (Taring Padi), на котором были антисемитские изображения. Вы сказали тогда, что это превзошло ваши самые страшные кошмары. Что вы имели в виду?

Йозеф Шустер: Мы заранее указали и предупредили о возможном проявлении антисемитизма в отношении Израиля, который можно было ожидать на такой художественной выставке. Но дело в том, что я не предполагал антисемитизма в его классическом проявлении, настолько явного антисемитизма. Вот что я имел в виду, говоря о своих самых страшных кошмарах.

- Насколько откровенно и явно был проявлен антисемитизм?

- Изображенные фигуры со всеми известными антисемитскими клише были очень четко узнаваемы как евреи.

- Как вы говорили, конкретные предупреждения звучали заранее. Например, что коллектив Ruangrupa из Индонезии близок к BDS (Аббревиатура BDS означает "Boycott, Divestment and Sanctions". Антиизраильское движение BDS призывает к бойкоту Израиля, отказу от инвестиций и санкциям. - Ред). Как же все-таки мог возникнуть этот скандал? Как вы можете объяснить?

- У меня нет этому обьяснений. Мы четко указали на это в ходе подготовки, а также в ходе переговоров с госминистром по вопросам культуры и СМИ Клаудией Рот (Claudia Roth). Центральный совет евреев в Германии заверили, что антисемитских изображений на выставке documenta не будет. По словам самой Клаудии Рот, ее ввели в заблуждение.

После скандала: снятый баннер Руангрупа в Касселе
После скандала: снятый баннер Руангрупа в КасселеФото: dpa

- Были заявлены другие изображения?

- Вопрос не звучал как: "какие изображения будут представлены", а "можно ли гарантировать, что на этой выставке не будет антисемитских изображений? " В чем однозначно заверили министра. 

- Другой скандал, связанный с антисемитскими изображениями, последовал в июле. На этот раз речь шла о брошюре с рисунками сирийского художника Бурхана Каркутли (Burhan Karkoutly). Ее изучили, юридических зацепок не нашли, и сейчас брошюру можно увидеть с комментарием. Что вы об этом думаете?

- Речь идет не о юридической стороне вопроса, а о факте антисемитского изображения. И даже если это не преследуется законом, я не думаю, что антисемитизму в любом его проявлении есть место на международной художественной выставке в Германии в 2022 году. 

- Аргумент Ruangrupa заключался в том, что они из другого культурного контекста и что антисемитизм в Индонезии - нечто иное, чем в Германии. Как вы оцениваете этот довод?

- Для меня антисемитизм - это человеконенавистничество, и неважно где оно: в Индонезии или в Германии. Конечно, есть страны, где антиеврейские, антиизраильские стереотипы являются, к сожалению, обычным явлением. В такой стране, как Германия, с ее историей и ответственностью, этого не должно быть вообще.

- Реакцией Клаудии Рот стало объявление об увеличении контроля на финансируемой государством выставке documenta. Может ли это стать решением проблемы?

- Я не знаю, станет ли это выходом, но такое решение считаю очень важным и правильным. Потому что использование государственных средств, денег налогоплательщиков, для пропаганды антисемитизма на художественных выставках недопустимо.

- Как складывался диалог с Центральным советом евреев? Обращались ли к вам за консультацией?

- Был разговор в начале года. Госминистр заступила на новый пост, и хотя мы уже были знакомы, это был наш первый разговор в данном контексте. Поскольку тема витала в воздухе, мы интенсивно обсуждали выставку documenta. Затем разговор пришлось прервать по объективным причинам: у министра была назначена встреча, и было решено продолжить обсуждение в ближайшее время. Но короткий срок - понятие растяжимое.

- Контактировали ли вы с участниками Ruangrupa?

- Нет, у нас с ними вообще не было никаких контактов. Никто не подходил к нам с их стороны, и мы тоже к ним не подходили. Думаю, что ответственность в данном случае, помимо группы художников и кураторов, лежит на руководстве documenta. Также ответственность несут совладельцы и наблюдательный совет выставки.

- Пострадала ли, на ваш взгляд, репутация выставки documenta?

- Мне кажется, что да. Я не знаю точное количество гостей выставки, но люди, которые раньше посещали documenta признавались мне, что в этом году они отменили бронь своих гостиниц. Даже канцлер Германии отменил свой визит.

- Год назад вы говорили, что большая часть преступлений на почве антисемитизма исходит от сторонников правых идей. Изменилось ли что-то?

- Нет, ничего не изменилось. Я по-прежнему вижу, что большинство преступлений исходит из правого лагеря. Но мы также видим антисемитские настроения, как в левых политических кругах, так и среди центристов. Но есть разница между отношением и преступлением. Точно так же существует антисемитизм среди мусульман.

- Чем вы это объясняете?

- К сожалению, антисемитизм в правых политических кругах - явление далеко не новое. Тем не менее, иногда можно наблюдать странные союзы, создаваемые здесь политическими правыми, особенно с исламскими фундаменталистскими группами.

- Как следует противостоять антисемитизму?

- Преступления на почве антисемитизма должны быть последовательно наказаны. Кроме того: просвещение, образование. Причем образование в этих вопросах должно начинаться в самом начале обучения в школе.

Незадолго до завершения в Германии 15-й выставки современного искусства documenta вокруг нее снова разгорелся скандал, связанный с антисемитизмом. На этот раз поводом стала работа бельгийско-палестинского коллектива Subversive Film под названием "Tokyo Reels Film Festival". Интервью с Йозефом Шустером, который является главой Центрального совета евреев в Германии с 2014 года, было записано до  скандала "Tokyo Reels Film Festival". 

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