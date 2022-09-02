В ФРГ и Израиле по-разному видят ответственность Германии

Участники опроса Фонда Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung), проведенного среди немцев и израильтян, разошлись во мнениях относительно того, должно ли национал-социалистическое прошлое Германии порождать ее особую ответственность перед Израилем. Если среди израильтян с необходимостью особой ответственности ФРГ согласно большинство (57 процентов) респондентов, то в Германии такой точки зрения придерживаются лишь четверть (27 процентов) опрошенных, следует из результатов опроса, опубликованных в пятницу, 2 сентября.

Кроме того, почти половина жителей ФРГ считает, что под темой Холокоста следует подвести черту - по крайней мере в публичном дискурсе. Такую точку зрения выразили 49 процентов респондентов. Еще треть опрошенных (33 процента) считают подобный подход неверным.

Молодежь ФРГ реже других возрастных групп подвержена антисемитизму

При этом немецкая молодежь демонстрирует глубокое осознание преступлений национал-социализма. Так, почти половина респондентов (47 процентов) в возрастной группе от 18 до 29 лет не согласны с требованием закрыть тему Холокоста. Согласно опросу, антисемитские взгляды также представлены в этой группе менее выраженно, чем в остальных.

Однако из такой позиции молодежи ФРГ не обязательно вытекает особая ответственность перед государством Израиль, выяснили исследователи. Согласно опросу, лишь 15 процентов жителей Германии моложе 30 лет положительно относятся к израильскому правительству. В целом их отношение можно описать следующим образом: согласие с исторической ответственностью перед евреями, но не перед государством Израиль, констатируют авторы исследования.

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