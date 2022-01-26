 Как молодежь в Германии относится к Холокосту? Новое исследование | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 27.01.2022

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Германия

Как молодежь в Германии относится к Холокосту? Новое исследование

Молодым немцам и немкам сегодня не до темы Холокоста? Исследования показывают: молодежь хочет знать о временах национал-социализма и требует открытой дискуссии.

Девушка в мемориале Освенцим

Девушка в мемориале Освенцим

"Времена национал-социализма были настолько абсурдными и чудовищными, что порой мне даже сложно поверить, что это происходило на самом деле", - так говорит один из участников исследования, посвященного отношению молодежи к национал-социализму и преступлениям того режима. Исследование проводилось по инициативе Архивов Арользена (Arolsen Archives) - центра документации, самого крупного в мире архива, где собраны данные о жертвах национал-социализма, в частности, о жертвах Холокоста и о тех, кому удалось выжить. 

В этом архиве собраны оригиналы документов об узниках концлагерей, о депортированных, о подневольных рабочих, а также воспоминания тех, кто пережил Холокост. Многие факты можно найти на сайте центра в интернете. Среди документов в Архивах Арользена - свидетельства около 17,5 миллионов человек. Все это - часть всемирного документального наследия ЮНЕСКО. Сейчас архив опубликовал результаты исследования, проведенного среди молодежи в возрасте от 16 до 25 лет.

Молодое поколение интересуется национал-социализмом больше, чем старшее

"В результатах исследования, проведенного среди молодежи, я вижу большую открытость, любопытство и свободу мысли, - говорит Флориане Азулай (Floriane Azoulay), директор Архивов Арользена. - Сегодня это поколение переживает момент, когда демократия может оказаться в опасности. Я считаю, что вполне можно понять то, что воспоминания о временах национал-социализма связаны для молодежи с их ценностями, с их миром, в котором популистские, авторитарные, нетерпимые голоса становятся все громче".

Исследование проходило в два этапа. В нем приняли участие более 1100 человек, и их высказывания сравнили с мнением представителей поколения их родителей. Результат оказался удивительным: современное молодое поколение (75 процентов) интересуется временами национал-социализма больше, чем поколение их родителей (66 процентов) и связывает дискуссии на эту тему с актуальными проблемами в обществе - расизмом и дискриминацией. Авторы исследования называют несколько причин.

Один из важных аспектов: чувство причастности - молодежь не ощущает личную ответственность за времена национал-социализма. "Это обеспечивает молодежи ничем не обремененный доступ к событиям того времени", - говорит Штефан Грюневальд (Stephan Grünewald), психолог и основатель Райнгольд Института (Rheingold Instituts), который проводил исследование по заказу Архивов Арользена.

Национал-социализм - противоположность демократическому государству  

Для современного молодого поколения времена национал-социализма - полная противоположность той действительности, в которой оно живет - демократическому обществу с множеством возможностей сделать выбор. Молодые люди свободны в своих решениях, перед ними открыты тысячи дорог. "Эта многоопциональная культура, в которой мы живем, абсолютно противоположна культуре доминантности во времена национал-социализма с ее четко установленными категориями, представлениями и убеждениями. Культ фюрера, обязанность безусловного подчинения, коллективного народного сознания, перед которым должно преклоняться все индивидуальное, делает времена национал-социализма одновременно и захватывающими, и отталкивающими", - говорится в исследовании.

"Но у этой "притягательности" есть обратная сторона", - подчеркивает Штефан Грюневальд. Страх оказаться опьяненным прямолинейностью и демонстрацией силы национал-социализма или очарованным фантазиями того времени становится в исследовании очевидным. "Я действительно боюсь, что мог бы оказаться в то время на стороне нацистов", - цитируют одного из участников исследования его авторы.

"Есть определенная робость обращаться к этой теме, которая происходит от того, что неизвестно, на чьей стороне ты бы оказался. Для этого нужно заглянуть в себя", - говорит еще один опрошенный. Как бы я реагировал, если бы был жертвой, преступником, сообщником или борцом сопротивления - это те вопросы, на которые пытается ответить современное молодое поколение.

Одновременно опрошенные выразили желание понять, как человек может реагировать на бесчеловечное отношение к другим людям, как устроены преступники, какова природа зла, может ли все это снова повториться. "Я хочу понять мотивы офицеров СС, надзирателей и сотрудников концлагерей или тех людей, которые предавали своих соседей-евреев. Зная эти причины, я бы точно установил, что и со мной такое могло бы случиться", - цитируют в исследовании одного из его участников.

Параллели к собственной жизни

"Начало национал-социализма показало, как вкрадчиво могут происходить изменения и насколько опасны манипуляции", - говорит еще один опрошенный. Предрасположенность к правой идеологии, фейки, раскол общества, теории заговора - все это актуальные темы, на которые молодежь обращает внимание в контексте изучения национал-социализма. "Главное - соединить историю с происходящим сейчас, увидеть контекст - это серьезное  задание", - говорит Оливер Фигге (Oliver Figge), сотрудник Архивов Арользена.

Результаты исследования однозначно показывают: если школьникам представляют слишком много фактов, они часто не видят точек соприкосновения своего времени с этой темой, которая является для них сложной, абстрактной и слишком далекой. Но когда на платформах, где общается молодежь, появляются истории Анны Франк, Оскара Шиндлера и судьбы других людей на языке, понятном молодежи, эта тема становится им ближе. Как успешный пример авторы исследования приводят аккаунт в Instagram Софи Шолль, в котором рассказывается о жизни и смерти этой участницы движения сопротивления. "Молодежь может наблюдать, как танцует Софи, как она слушает музыку, как встречается с друзьями, и одновременно они понимают, как менялась эта девушка во времена национал-социализма", - говорит Штефан Грюневальд.

Нужна открытая дискуссия 

Чаще обращаться к этой теме очень важно, чтобы донести ее до молодежи. Важна также и открытая дискуссия, как показывают результаты исследования. "Часто общепринятая мораль вызывает ощущение закрытого дискурса, который больше не предполагает постановку каких-либо вопросов", - говорится в исследовании. "На уроках истории, когда речь идет временах национал-социализма, у меня всегда возникает только одно чувство: осторожно, никакой дискуссии или общения на эту тему! Никому не разрешается высказывать свое мнение. Уже существует общепринятый консенсус, и его необходимо соблюдать!", - цитируют авторы исследования еще одного опрошенного.  

Таким образом исследование четко показывает: молодежь чувствительно относится к теме Холокоста и национал-социализма. Более того: она делает выводы из истории и пытается применять их в настоящее время. 

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  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

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    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

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    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

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  • В лагере Аушвиц 2

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  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

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  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

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    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

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  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

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    Автор: Дарья Брянцева


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