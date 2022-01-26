Как молодежь в Германии относится к Холокосту? Новое исследование

"Времена национал-социализма были настолько абсурдными и чудовищными, что порой мне даже сложно поверить, что это происходило на самом деле", - так говорит один из участников исследования, посвященного отношению молодежи к национал-социализму и преступлениям того режима. Исследование проводилось по инициативе Архивов Арользена (Arolsen Archives) - центра документации, самого крупного в мире архива, где собраны данные о жертвах национал-социализма, в частности, о жертвах Холокоста и о тех, кому удалось выжить.

В этом архиве собраны оригиналы документов об узниках концлагерей, о депортированных, о подневольных рабочих, а также воспоминания тех, кто пережил Холокост. Многие факты можно найти на сайте центра в интернете. Среди документов в Архивах Арользена - свидетельства около 17,5 миллионов человек. Все это - часть всемирного документального наследия ЮНЕСКО. Сейчас архив опубликовал результаты исследования, проведенного среди молодежи в возрасте от 16 до 25 лет.

Молодое поколение интересуется национал-социализмом больше, чем старшее

"В результатах исследования, проведенного среди молодежи, я вижу большую открытость, любопытство и свободу мысли, - говорит Флориане Азулай (Floriane Azoulay), директор Архивов Арользена. - Сегодня это поколение переживает момент, когда демократия может оказаться в опасности. Я считаю, что вполне можно понять то, что воспоминания о временах национал-социализма связаны для молодежи с их ценностями, с их миром, в котором популистские, авторитарные, нетерпимые голоса становятся все громче".

Исследование проходило в два этапа. В нем приняли участие более 1100 человек, и их высказывания сравнили с мнением представителей поколения их родителей. Результат оказался удивительным: современное молодое поколение (75 процентов) интересуется временами национал-социализма больше, чем поколение их родителей (66 процентов) и связывает дискуссии на эту тему с актуальными проблемами в обществе - расизмом и дискриминацией. Авторы исследования называют несколько причин.

Один из важных аспектов: чувство причастности - молодежь не ощущает личную ответственность за времена национал-социализма. "Это обеспечивает молодежи ничем не обремененный доступ к событиям того времени", - говорит Штефан Грюневальд (Stephan Grünewald), психолог и основатель Райнгольд Института (Rheingold Instituts), который проводил исследование по заказу Архивов Арользена.

Национал-социализм - противоположность демократическому государству

Для современного молодого поколения времена национал-социализма - полная противоположность той действительности, в которой оно живет - демократическому обществу с множеством возможностей сделать выбор. Молодые люди свободны в своих решениях, перед ними открыты тысячи дорог. "Эта многоопциональная культура, в которой мы живем, абсолютно противоположна культуре доминантности во времена национал-социализма с ее четко установленными категориями, представлениями и убеждениями. Культ фюрера, обязанность безусловного подчинения, коллективного народного сознания, перед которым должно преклоняться все индивидуальное, делает времена национал-социализма одновременно и захватывающими, и отталкивающими", - говорится в исследовании.

"Но у этой "притягательности" есть обратная сторона", - подчеркивает Штефан Грюневальд. Страх оказаться опьяненным прямолинейностью и демонстрацией силы национал-социализма или очарованным фантазиями того времени становится в исследовании очевидным. "Я действительно боюсь, что мог бы оказаться в то время на стороне нацистов", - цитируют одного из участников исследования его авторы.

"Есть определенная робость обращаться к этой теме, которая происходит от того, что неизвестно, на чьей стороне ты бы оказался. Для этого нужно заглянуть в себя", - говорит еще один опрошенный. Как бы я реагировал, если бы был жертвой, преступником, сообщником или борцом сопротивления - это те вопросы, на которые пытается ответить современное молодое поколение.

Одновременно опрошенные выразили желание понять, как человек может реагировать на бесчеловечное отношение к другим людям, как устроены преступники, какова природа зла, может ли все это снова повториться. "Я хочу понять мотивы офицеров СС, надзирателей и сотрудников концлагерей или тех людей, которые предавали своих соседей-евреев. Зная эти причины, я бы точно установил, что и со мной такое могло бы случиться", - цитируют в исследовании одного из его участников.

Параллели к собственной жизни

"Начало национал-социализма показало, как вкрадчиво могут происходить изменения и насколько опасны манипуляции", - говорит еще один опрошенный. Предрасположенность к правой идеологии, фейки, раскол общества, теории заговора - все это актуальные темы, на которые молодежь обращает внимание в контексте изучения национал-социализма. "Главное - соединить историю с происходящим сейчас, увидеть контекст - это серьезное задание", - говорит Оливер Фигге (Oliver Figge), сотрудник Архивов Арользена.

Результаты исследования однозначно показывают: если школьникам представляют слишком много фактов, они часто не видят точек соприкосновения своего времени с этой темой, которая является для них сложной, абстрактной и слишком далекой. Но когда на платформах, где общается молодежь, появляются истории Анны Франк, Оскара Шиндлера и судьбы других людей на языке, понятном молодежи, эта тема становится им ближе. Как успешный пример авторы исследования приводят аккаунт в Instagram Софи Шолль, в котором рассказывается о жизни и смерти этой участницы движения сопротивления. "Молодежь может наблюдать, как танцует Софи, как она слушает музыку, как встречается с друзьями, и одновременно они понимают, как менялась эта девушка во времена национал-социализма", - говорит Штефан Грюневальд.

Нужна открытая дискуссия

Чаще обращаться к этой теме очень важно, чтобы донести ее до молодежи. Важна также и открытая дискуссия, как показывают результаты исследования. "Часто общепринятая мораль вызывает ощущение закрытого дискурса, который больше не предполагает постановку каких-либо вопросов", - говорится в исследовании. "На уроках истории, когда речь идет временах национал-социализма, у меня всегда возникает только одно чувство: осторожно, никакой дискуссии или общения на эту тему! Никому не разрешается высказывать свое мнение. Уже существует общепринятый консенсус, и его необходимо соблюдать!", - цитируют авторы исследования еще одного опрошенного.

Таким образом исследование четко показывает: молодежь чувствительно относится к теме Холокоста и национал-социализма. Более того: она делает выводы из истории и пытается применять их в настоящее время.

Смотрите также:

Лагерь смерти Освенцим Ворота с надписью "Труд освобождает" Вход на территорию бывшего лагеря Аушвиц 1. Комплекс близ польского города Освенцим состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Первый лагерь, созданный в 1940 году, стал впоследствии административным центром всего комплекса. Охраняли узников военнослужащие войск СС из отрядов "Мертвая голова".

Лагерь смерти Освенцим В одном из административных помещений Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

Лагерь смерти Освенцим В одной из камер Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

Лагерь смерти Освенцим Нашивки Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

Лагерь смерти Освенцим Лагерь Аушвиц 2 Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

Лагерь смерти Освенцим Внутри барака В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

Лагерь смерти Освенцим Лагерь смерти Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

Лагерь смерти Освенцим Рабский труд Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

Лагерь смерти Освенцим К "медикам" Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

Лагерь смерти Освенцим Прислуга Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

Лагерь смерти Освенцим Холокост Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

Лагерь смерти Освенцим Дорога смерти Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

Лагерь смерти Освенцим В музее В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

Лагерь смерти Освенцим Печи, в которых сжигали трупы В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

Лагерь смерти Освенцим Огромная территория Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

Лагерь смерти Освенцим Освобождение 27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

Лагерь смерти Освенцим Что было дальше После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

Лагерь смерти Освенцим Государственный музей Аушвиц-Биркенау В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

Лагерь смерти Освенцим Памятная плита Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

Лагерь смерти Освенцим Число жертв Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи. Автор: Дарья Брянцева

