 История Софи: до казни студентки осталось десять месяцев | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.05.2021

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Культура и стиль жизни

История Софи: до казни студентки осталось десять месяцев

Немецкая студентка Софи Шолль рассказывает в "Инстаграме" о своей жизни в Мюнхене. Первая любовь, шумные вечеринки... И все это на фоне Второй мировой войны.

Луна Ведлер в роли Софи Шолль

Луна Ведлер в роли Софи Шолль. Проект @ichbinsophiescholl посвящен 100-летию со дня рождения немецкой студентки, участницы движения Сопротивления

"Не думала, что в первый же день повстречаю таких милых ребят. Иметь такого брата как Ганс - явно дает мне определенное преимущество. Надеюсь, что мы скоро снова встретимся. Алекс - классный парень. А как прошел ваш первый день в универе?", - спрашивает первокурсница Мюнхенского университет имени Людвига и Максимилиана в своем Instagram-аккаунте @ichbinsophiescholl.

Такой вполне себе обычный вопрос, а под ним комментарии: "Привет, Софи, мой первый день прошел отлично", или "Это было начало нового этапа в моей жизни". И в этом у Софи действительно очень много общего с обычными студентами. 4 мая 1942 года для Софи тоже начался новый этап: девушка приехала в баварскую столицу и с головой окунулась в студенческую жизнь. Только продлится он недолго, и все закончится арестом и казнью.

SWR Instagram-Serie @ichbinsophiescholl

Слева направо: Ганс Шолль, Софи Шолль и Александр Шморель. Такими герои немецкого Сопротивления предстают перед нами в новом мультимедийном проекте

Исторические факты в новом формате

Канал @ichbinsophiescholl ведется от имени сестры Ганса - Софи Шолль (Sophie Scholl). Подписаться на него можно с 4 мая 2021 года. Этот мультимедийный проект был запущен немецкими общественно-правовыми медиакомпаниями Südwestrundfunk и Bayerischer Rundfunk по случаю юбилея Софи Шолль. 9 мая 2021 года ей исполнилось бы 100 лет. На страницах социальной сети Софи - снова 20-летняя студентка, полная надежд и оптимизма. Ее играет 22-летняя Луна Ведлер, которая стала известна после сериала "Biohackers" на Netflix.

Подписчики этого Instagram-аккаунта узнают о событиях, происходивших со студентами медицинского факультета в 1942-1943 годах. Каждый день она делится со своими подписчиками фотографиями, мыслями, мечтами. "Брецль ассоциируется у меня с бесконечностью", - пишет, например, прогуливаясь по Мюнхену. В следующем посте - уже рассуждает о своем необъяснимом влечении к Фрицу. Софи, которая ненавидит войну, уже пять лет любит офицера. "Я сама себя не могу понять", - честно признается девушка.

Ганс и Софи Шолль

Ганс и Софи Шолль 

Перед нами Софи Шолль - немецкая студентка, участница молодежной подпольной организации "Белая роза", члены которой будут казнены нацистами. Она приглашает разделить с ней радости, переживания, боль последних десяти месяцев ее жизни. Десять месяцев - в режиме реального времени, пока не наступит 17 февраля 1943 года... 

В этот день Ганс и Софи Шолль раскладывали листовки в пустых аудиториях и на лестнице Мюнхенского университета. Случайным свидетелем этого стал завхоз, который сдал молодых ребят гестапо. Уже через четыре дня прошел первый процесс по делу "Белой розы". Ганса и Софи Шолль судили за "подрыв боеспособности страны", "пособничество врагу" и "измену родине". Их казнили всего спустя несколько часов после объявления приговора.

Организаторы движения "Белая роза“ в Instagram

Проект @ichbinsophiescholl рассказывает историю движения Сопротивления - историю простых студентов, которые не побоялись начать борьбу против режима национал-социализма. Этот канал предлагает подписчикам окунуться в жизнь девушки, которая боролась за свободу и не испугалась смерти, идя на риск и оказывая сопротивление безжалостному режиму.

Подписчики станут свидетелями того, как Ганс устроит вечеринку по случаю дня рождения своей сестры. Посты и сториз с праздника быстро сменятся тревожными моментами. Вот организаторы движения "Белая роза" печатают одну из листовок, всего они успели выпустить шесть, каждую - в сотнях экземпляров. Вот они разбрасывают листовки в университете...

Памятная серебряная монета к 100-летию со дня рождения Софи Шолль

Памятная серебряная монета к 100-летию со дня рождения Софи Шолль

Но не будем забегать вперед. Софи сама расскажет и покажет, как прошли последние месяцы ее рано и так трагично оборвавшейся жизни. И в какой-то момент она даже спросит вас, а что бы вы сделали на ее месте? Уже по первым комментариям подписчиков видно, что эта очень личная история, поставленная в исторические рамки, до мурашек будоражит интернет-аудиторию. Некоторые справедливо заметили, что проекту не хватает английского перевода. На момент написания этого материала на канал уже было подписано более 530 тысяч человек.

Такая попытка переложить и рассказать историю с помощью новых средств и технологий уже предпринималась. В 2019 году появился Instagram Евы Хейман, венгерской еврейки, которая мечтала стать фоторепортером. Ее жизнь оборвалась в октябре 1944 года в лагере смерти Освенцим.

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    Главным обвинителем от США на Нюрнбегском процессе над главными нацистскими преступниками был Роберт Джексон - генеральный прокурор, позже - член Верховного суда Соединенных Штатов. После Нюрнберга он прославился тем, что в 1954 году сыграл ведущую роль в судебном процессе, в результате которого в США отменили расовую сегрегацию в школах.

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  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Последующие Нюрнбергские процессы

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  • Нюрнбергский процесс

    Как судили главных нацистских преступников

    Мемориальный музей

    Так выглядит сегодня зал № 600 во Дворце правосудия в Нюрнберге, где проходил судебный процесс над главными нацистскими преступниками. Сейчас во Дворце правосудия открыт мемориальный музей истории Нюрнбергского процесса, частью которого является этот зал заседаний.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

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