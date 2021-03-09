Студенты против нацистского режима: Софи Шолль и "Белая роза"

"Обвиняемые призывали к саботажу военной промышленности, они осуждали национал-социалистический образ жизни нашего народа, пропагандировали пораженческие настроения и наихудшим образом отзывались о фюрере. Тем самым они играли на руку врагам Рейха и подрывали обороноспособность страны. За это им придется заплатить своей жизнью".

Так звучало обвинение, зачитанное в феврале 1943 года судьей так называемого "Народного трибунала", жестоким палачом "третьего рейха" Роландом Фрейслером (Roland Freisler). К смерти приговаривались, среди других, брат и сестра Ганс и Софи Шолль (Hans, Sophie Scholl), студенты Мюнхенского университета, члены подпольной антинацистской организации "Белая роза".

Знаменосец гитлерюгенда, ставший подпольщиком

Софи Шолль родилась 9 мая 1921 года. В доме всегда критически относились к национал-социализму. В 1942 году отец семейства даже побывал в тюрьме - за отрицательные отзывы о Гитлере в беседе с сослуживцем. Однако дети поначалу были увлечены романтикой гитлерюгенда, нацистского комсомола, духом коллективизма, царящим там, походами, песнями у костра, мечтами о том, как они могут послужить славе и благополучию отечества.

Софи Шолль

Важный переворот в образе мыслей Ганса и Софи Шолль произошел в 1935 году. На съезде НСДАП в Нюрнберге Ганс шел знаменосцем в колонне гитлерюгенда и послушал, о чем говорят вожди партии. Юноша увидел и услышал, насколько сильно реальность отличается от его романтических представлений. Вскоре был арестован его школьный учитель, начались гонения на евреев, все больше ограничивались личные свободы...

Вслед за старшим братом и Софи Шолль, возглавлявшая отряд девичьей молодежной организации нацистов, сложила свои полномочия и углубилась в изучение философии, теологии и истории искусства. После окончания гимназии ей пришлось отбывать трудовую повинность, "повариться в рабочем котле", как это говорили национал-социалисты. Полгода она проработала на фабрике, еще полгода - медсестрой в госпитале.

В мае 1942 года ей удалось поступить в Мюнхенский университет, где она стала изучать биологию и философию. В этом университете после службы в армии учился на медицинском факультете и Ганс Шолль. Он ввел сестру в круг своих друзей. Они к тому времени уже укрепились в своем неприятии режима. Одним из однокашников и близких друзей Ганса был Александр Шморель (Alexander Schmorell). Он - из русских немцев, родился и провел первые годы жизни в Оренбурге. В 1921 году семья уехала в Германию.

Первые листовки "Белой розы"

После нападения нацистской Германии на Польшу Шморель был приписан к мюнхенской студенческой роте. К той же роте прикомандировали и Ганса Шолля (Hans Scholl). Вернувшись в Мюнхен, они создали подпольную организацию "Белая роза" и написали позже, в 1942 году, ее первые четыре листовки.

"Разве не стыдится сегодня своего правительства каждый честный немец?" - говорилось в первой листовке "Белой розы". И дальше: "Нет большего бесчестья для культурной нации, чем без сопротивления покориться власти безответственных и темных сил… Позор падет на нас и наших детей, когда пелена спадёт с глаз людей и откроются ужаснейшие и многочисленнейшие преступления правящего режима".

В память о "Белой розе": листовки, "вмонтированные в брусчатку площади перед Мюнхенским университетом

Подпольщики хотели пробудить в людях сомнения, подорвать веру в Гитлера, показать немцам, что они сами виноваты во всем происходящем и ослабить нацистский режим. Они призывали к саботажу военной промышленности и инициатив национал-социалистической партии. Листовки печатались на пишущей машинке, затем размножались на гектографе. Их бросали ночью в почтовые ящики и рассылали почтой по адресам, взятым из телефонных книг и студенческих списков. Ребята знали, чем рискуют, но молчать не могли.

"Наше сегодняшнее "государство" есть диктатура зла… Устранить зло - не только ваше право, но и ваша прямая моральная обязанность", - так говорилось в третьей листовке "Белой розы".

После разгрома армии Паулюса под Сталинградом ребята написали ночью черной краской на стенах нескольких зданий в центре Мюнхена "Долой Гитлера!" и "Свобода!" Это было, конечно, безумие: они легко могли попасться, но все прошло благополучно.

Провал ждал их 17 февраля 1943 года. В тот день Ганс и Софи Шолль пришли в университет с чемоданом, набитым листовками, и раскладывали их в пустых аудиториях и коридорах. Случайным свидетелем этого стал завхоз университета. Он и сдал их гестапо.

Нацистский Вышинский

Первый процесс по делу "Белой розы", состряпанный на скорую руку, прошел уже 22 февраля, то есть спустя всего пять дней после ареста Ганса и Софи Шолль. Председательствовал на нем Роланд Фрейслер. У него было много общего с советским коллегой Вышинским, который витийствовал на сталинских политических процессах, требуя расстрелять подсудимых, как бешеных собак.

Один из очевидцев вспоминал: "Судья неистовствовал, вопил, орал до хрипоты, постоянно вскакивая с места. На протяжении всего процесса он был только обвинителем, но никак не судьей".

Кадр из фильма "Последние дни брата и сестры Шолль" (2004)

Суд начался в 10 утра, а к половине второго уже были вынесены смертные приговоры. В своем последнем слове Софи Шолль, которой не было тогда и 22-х лет, сказала:

"Я по-прежнему считаю, что сделала лучшее, что могла сделать для своего народа. Поэтому мне не приходится сожалеть о содеянном, и я отвечаю за все последствия своих действий".

Три дня спустя приговор был приведен в исполнение. Вскоре были арестованы и остальные члены "Белой розы". Большинство из них также были приговорены к смертной казни. Все они с удивительной стойкостью и мужеством вели себя во время допросов, судебных процессов и казней.

Сегодня именами молодых героев Сопротивления названы в Германии школы и улицы, о них снято несколько художественных фильмов и написано множество книг. В преддверии столетия со дня рождения Софи Шолль вышли две новые ее биографии.

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