 Студенты против нацистского режима: Софи Шолль и ″Белая роза″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.05.2021

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Культура и стиль жизни

Студенты против нацистского режима: Софи Шолль и "Белая роза"

9 мая исполняется 100 лет со дня рождения Софи Шолль - героини немецкого Сопротивления, казненной нацистами.

Участники движения Сопротивления: Ганс и Софи Шолль и Кристоф Пробст (слева направо)

Участники движения Сопротивления: Ганс и Софи Шолль и Кристоф Пробст (слева направо)

"Обвиняемые призывали к саботажу военной промышленности, они осуждали национал-социалистический образ жизни нашего народа, пропагандировали пораженческие настроения и наихудшим образом отзывались о фюрере. Тем самым они играли на руку врагам Рейха и подрывали обороноспособность страны. За это им придется заплатить своей жизнью".

Так звучало обвинение, зачитанное в феврале 1943 года судьей так называемого "Народного трибунала", жестоким палачом "третьего рейха" Роландом Фрейслером (Roland Freisler). К смерти приговаривались, среди других, брат и сестра Ганс и Софи Шолль (Hans, Sophie Scholl), студенты Мюнхенского университета, члены подпольной антинацистской организации "Белая роза".

Знаменосец гитлерюгенда, ставший подпольщиком

Софи Шолль родилась 9 мая 1921 года. В доме всегда критически относились к национал-социализму. В 1942 году отец семейства даже побывал в тюрьме - за отрицательные отзывы о Гитлере в беседе с сослуживцем. Однако дети поначалу были увлечены романтикой гитлерюгенда, нацистского комсомола, духом коллективизма, царящим там, походами, песнями у костра, мечтами о том, как они могут послужить славе и благополучию отечества.

Софи Шолль

Софи Шолль

Важный переворот в образе мыслей Ганса и Софи Шолль произошел в 1935 году. На съезде НСДАП в Нюрнберге Ганс шел знаменосцем в колонне гитлерюгенда и послушал, о чем говорят вожди партии. Юноша увидел и услышал, насколько сильно реальность отличается от его романтических представлений. Вскоре был арестован его школьный учитель, начались гонения на евреев, все больше ограничивались личные свободы...

Вслед за старшим братом и Софи Шолль, возглавлявшая отряд девичьей молодежной организации нацистов, сложила свои полномочия и углубилась в изучение философии, теологии и истории искусства. После окончания гимназии ей пришлось отбывать трудовую повинность, "повариться в рабочем котле", как это говорили национал-социалисты. Полгода она проработала на фабрике, еще полгода - медсестрой в госпитале.

В мае 1942 года ей удалось поступить в Мюнхенский университет, где она стала изучать биологию и философию. В этом университете после службы в армии учился на медицинском факультете и Ганс Шолль. Он ввел сестру в круг своих друзей. Они к тому времени уже укрепились в своем неприятии режима. Одним из однокашников и близких друзей Ганса был Александр Шморель (Alexander Schmorell). Он - из русских немцев, родился и провел первые годы жизни в Оренбурге. В 1921 году семья уехала в Германию.

Первые листовки "Белой розы"

После нападения нацистской Германии на Польшу Шморель был приписан к мюнхенской студенческой роте. К той же роте прикомандировали и Ганса Шолля (Hans Scholl). Вернувшись в Мюнхен, они создали подпольную организацию "Белая роза" и написали позже, в 1942 году, ее первые четыре листовки.

"Разве не стыдится сегодня своего правительства каждый честный немец?" - говорилось в первой листовке "Белой розы". И дальше: "Нет большего бесчестья для культурной нации, чем без сопротивления покориться власти безответственных и темных сил… Позор падет на нас и наших детей, когда пелена спадёт с глаз людей и откроются ужаснейшие и многочисленнейшие преступления правящего режима".

В память о Белой розе: листовки, вмонтированные в брусчатку площади перед Мюнхенским университетом

В память о "Белой розе": листовки, "вмонтированные в брусчатку площади перед Мюнхенским университетом

Подпольщики хотели пробудить в людях сомнения, подорвать веру в Гитлера, показать немцам, что они сами виноваты во всем происходящем и ослабить нацистский режим. Они призывали к саботажу военной промышленности и инициатив национал-социалистической партии. Листовки печатались на пишущей машинке, затем размножались на гектографе. Их бросали ночью в почтовые ящики и рассылали почтой по адресам, взятым из телефонных книг и студенческих списков. Ребята знали, чем рискуют, но молчать не могли. 

"Наше сегодняшнее "государство" есть диктатура зла… Устранить зло - не только ваше право, но и ваша прямая моральная обязанность", - так говорилось в третьей листовке "Белой розы".

После разгрома армии Паулюса под Сталинградом ребята написали ночью черной краской на стенах нескольких зданий в центре Мюнхена "Долой Гитлера!" и "Свобода!" Это было, конечно, безумие: они легко могли попасться, но все прошло благополучно.

Провал ждал их 17 февраля 1943 года. В тот день Ганс и Софи Шолль пришли в университет с чемоданом, набитым листовками, и раскладывали их в пустых аудиториях и коридорах. Случайным свидетелем этого стал завхоз университета. Он и сдал их гестапо.

Нацистский Вышинский

Первый процесс по делу "Белой розы", состряпанный на скорую руку, прошел уже 22 февраля, то есть спустя всего пять дней после ареста Ганса и Софи Шолль. Председательствовал на нем Роланд Фрейслер. У него было много общего с советским коллегой Вышинским, который витийствовал на сталинских политических процессах, требуя расстрелять подсудимых, как бешеных собак.

Один из очевидцев вспоминал: "Судья неистовствовал, вопил, орал до хрипоты, постоянно вскакивая с места. На протяжении всего процесса он был только обвинителем, но никак не судьей".

Кадр из фильма Последние дни брата и сестры Шолль (2004)

Кадр из фильма "Последние дни брата и сестры Шолль" (2004)

Суд начался в 10 утра, а к половине второго уже были вынесены смертные приговоры. В своем последнем слове Софи Шолль, которой не было тогда и 22-х лет, сказала:

"Я по-прежнему считаю, что сделала лучшее, что могла сделать для своего народа. Поэтому мне не приходится сожалеть о содеянном, и я отвечаю за все последствия своих действий".

Три дня спустя приговор был приведен в исполнение. Вскоре были арестованы и остальные члены "Белой розы". Большинство из них также были приговорены к смертной казни. Все они с удивительной стойкостью и мужеством вели себя во время допросов, судебных процессов и казней.

Сегодня именами молодых героев Сопротивления названы в Германии школы и улицы, о них снято несколько художественных фильмов и написано множество книг. В преддверии столетия со дня рождения Софи Шолль вышли две новые ее биографии.

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    Единство партии, народа и "фюрера"

    Территория имперских партийных съездов НСДАП занимала около 11 квадратных километров. Каждый год здесь в течение недели проходили грандиозные массовые празднества, которые должны были продемонстрировать единство партии, народа и "фюрера".

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Город партийных съездов

    Национал-социалистическая идеология с ее культом вождя нуждалась в зрительном воплощении. Для этой визуальной монументальности был выбран Нюрнберг, ставший "городом партийных съездов". Построить здесь грандиозный комплекс, воплотив мировоззрение "в камне", Гитлер поручил своему любимцу, архитектору Альберту Шпееру.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    70 тысяч зрителей

    На этой почтовой открытке времен "третьего рейха" - главная трибуна, так называемая "Трибуна Цеппелина". Перед ней выстраивались и маршировали участники массовых празднеств в дни съездов нацистской партии, которые проходили здесь с 1933 по 1938 годы. Длина трибуны - 360 метров, высота - 20 метров. Здесь могли разместиться до 70 тысяч человек.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Нацистский вечный огонь

    Под главной трибуной - так называемый "Золотой зал", где принимали самых почетных гостей. Его потолок выложен орнаментом, главным элементом которого стало изображение свастики. Гигантские чаши, в которых горел "вечный огонь", располагались на башнях, обрамлявших "Трибуну Цеппелина". Их хорошо видно на предыдущем снимке. Одна из чаш стоит сейчас в "Золотом зале", который является частью экспозиции.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    На Марсовом поле

    А это парад на Марсовом (Мартовском) поле, площадь которого составляла 12 футбольных полей. На снимке: рапортуют штурмовики СА. Их здесь - 100 тысяч человек. Эта демонстрация силы Гитлеру не понравилась. Прошло всего несколько недель - и в "ночь длинных ножей" 30 июня 1934 года он расправился с руководителями штурмовых отрядов и их популярным вождем Рёмом.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Парад принимает "фюрер"

    С тех пор все парады принимал здесь только он, Гитлер - как во время Дня вермахта в 1936 году. "Фюреру" салютуют Геринг (приговорен к повешению на Нюрнбергском процессе, совершил самоубийство), адмирал Редер (отсидел после войны 10 лет), генерал-фельдмаршал Фрич и министр обороны "рейха" Бломберг (оба были отправлены в отставку Гитлером за то, что выступили против его милитаристских планов).

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Подготовка к войне

    На поле Цеппелина и Марсовом поле не только маршировали. Здесь устраивались настоящие театрализованные представления и даже учебные сражения.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Бойцы трудового фронта

    Это не солдаты, - хотя на них тоже униформа. Это "бойцы трудового фронта", их оружие - лопаты. Нацистская партия не случайно называлась Национал-социалистической рабочей партией Германии. Именно на трудящихся она опиралась в начале своей деятельности, борясь с "буржуазной демократией".

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Обветшалая трибуна

    А вот что сейчас стало, например, с главной трибуной. Так она выглядела еще несколько лет назад. Потом ее отреставрировали, но здесь видно, что грандиозный комплекс, который нацисты возводили на века, строился на самом деле из недолговечных материалов. Колоннада трибуны уже в середине 1960-х угрожала рухнуть, поэтому ее снесли. А огромную каменную свастику над трибуной взорвали сразу после войны.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Недостроенный Дворец съездов

    Дворец съездов (Kongresshalle) или Зал собраний, как его еще называют, отреставрировали в 1970-е годы. Это колоссальное здание, которое должно было достигать 70-метровой высоты, осталось незаконченным. Его реальная высота - меньше 40 метров. Дворец съездов НСДАП должен был закрывать колоссальный стеклянный купол без промежуточных опор, но он так и остался без крыши.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Один стадион из четырех

    Так выглядит Дворец съездов и пруд Дутцендтайх с высоты птичьего полета. В нижнем углу - жилой микрорайон, построенный на бывшем Марсовом поле. На заднем плане - футбольный стадион (нацисты планировали целых четыре). В северной части Дворца располагается Документационный центр, организовавший виртуальные выставки, рассказывающие о бесславной истории Территории имперских съездов НСДАП.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Символ недолговечности

    Внутреннюю кладку недостроенного Дворца съездов НСДАП оставили неоштукатуренной - как символ недолговечности "тысячелетнего рейха", просуществовавшего всего двенадцать лет.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Автомобильные гонки в Нюрнберге

    Как только ни использовали бывшую Территорию партийных съездов НСДАП - поле Цеппелина, Марсово поле, главную трибуну - уже в наши времена! В 2004 году, например, здесь прошли автомобильные гонки. Ее участники должны были преодолеть, в общей сложности, 2300 километров. На гигантских площадях бывшей Территории партийных съездов это было "всего" 72 круга.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Рок в парке

    До пандемии коронавируса каждое лето с 2004 года на поле Цеппелина проходил один из крупнейших в Германии рок-фестивалей - "Рок в парке" (Rock am Park). В 2016 году, например, здесь выступали 80 рок-групп и сюда съехались более 70 тысяч зрителей. Почему "в парке"? Потому что озеро Дутцендтайх и его берега остаются одним из излюбленных мест отдыха жителей Нюрнберга - как это было до нацистов.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

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