 Здание Европарламента назовут в честь студентки, казненной нацистами | История | DW | 22.09.2018

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История

Здание Европарламента назовут в честь студентки, казненной нацистами

Одно из зданий Европарламента в Брюсселе будет названо в честь Софи Шолль - немецкой студентки, активистки движения Сопротивления, участницы молодежной подпольной организации "Белая роза", казненной нацистами.

Софи Шолль

О том, что одно из зданий Европарламента будет носить имя Софи Шолль, стало известно в понедельник, 8 марта. В этой статье DW читайте о Софи Шолль, ее брате Гансе и других героях Сопротивления.

Хотя Ганс Шолль (Hans Scholl) прожил очень недолгую жизнь (национал-социалисты казнили его, когда ему было всего 24 года), эта жизнь изобиловала крутыми поворотами. В 14 лет, восхищенный романтикой факельных шествий, утренних линеек с поднятием флага, военных игр, сборов у костра и пеших походов, он, вопреки воле родителей, вступил в гитлерюгенд - молодежную организацию НСДАП. Причем еще до того, как партия Гитлера пришла к власти в Германии.

Карьера в гитлерюгенде

Родители Ганса Шолля были глубоко религиозными людьми, протестантами, в таком духе воспитывали и своих пятерых детей. Выбор юного Ганса, который к тому же очень быстро дослужился в гитлерюгенде до командира отряда (ему подчинялись 150 человек!) и был удостоен чести приветствовать вождей национал-социалистической партии на ее съезде в Нюрнберге, стал для них полной неожиданностью.

На этом, правда, его карьера в гитлерюгенде закончилась. Разочаровавшись в идеях национал-социализма, Ганс Шолль вместе с несколькими ровесниками, среди которых были также его сестры и брат, стал организовывать запрещенные "тайные сборища" (так они назывались в документах гестапо) христианской молодежи, где ребята пели вместе народные песни из разных стран - в том числе и русские. В 1937 году Ганса вместе с другими участниками этих песенных вечеров арестовали, но, строго предупредив, отпустили. Правда, его самого обвинили еще и в гомосексуализме (что в "третьем рейхе" было уголовным преступлением и каралось вплоть до заключения в концлагерь), но суд не подтвердил обвинение.

Слева направо: Ганс Шолль, Софи Шолль, Кристоф Пробст

Слева направо: Ганс Шолль, Софи Шолль, Кристоф Пробст

Спасло Ганса и то, что он, окончив в 1937 году школу, уехал в другой город работать "на производстве", что добровольно-принудительно рекомендовалось делать всем выпускникам школ в нацистской Германии. Потом его призвали в армию. Без трудового стажа, а также без обязательной службы в вермахте в университет его бы не приняли. Ганс Шолль стал учиться медицине в Мюнхенском университете в 1939 году, сразу после демобилизации. Но учился недолго: в мае 1940 года его послали на французский фронт санитаром, но Франция очень скоро капитулировала, а потому фельдфебель Шолль вернулся в Мюнхен.

Подпольная организация "Белая роза"

Увиденное за этот короткий срок на фронте, прежде всего жестокость солдат вермахта и подразделений СС по отношению к гражданскому населению в Бельгии, где Ганс Шолль тоже побывал, обусловили еще один крутой поворот в его мировоззрении. Он стал ненавидеть нацизм. И именно тогда было решено активно сопротивляться режиму, и именно тогда появилась "Белая роза". Главной движущей силой этой подпольной организации были Ганс и его однокурсник по медицинскому факультету Александр Шморель (Alexander Schmorell). 

Александр Шморель

Александр Шморель

Александр Шморель родился в Оренбурге. Отец - немец, мать - русская. Она умерла во время революции, отец женился во второй раз, и вскоре вся семья переехала в Германию. Призванный на воинскую службу со студенческой скамьи, Александр принял участие в немецком вторжении в Судеты в 1938 году. Увиденное потрясло его. С тех пор он стал активным противником гитлеровского режима - "атеистической военной машины",  как говорилось в одной из первых листовок "Белой розы", написанной Шморелем вместе с Гансом Шоллем.

К ним присоединились сестра Ганса Софи (Sophie Scholl), студенты-медики Кристоф Пробст (Christoph Probst) и Вилли Граф (Willi Graf), позже - профессор Курт Хубер (Kurt Huber), преподававший философию и музыковедение. Они составили ядро подпольной организации. И все были в 1943 году, после провала, арестованы и казнены.

Провал и казнь подпольщиков

"Белая роза" успела выпустить шесть листовок, каждую - в сотнях экземпляров. Их размножали на гектографе и рассылали по почте. Адреса брали из телефонной книги. Если поначалу "Белая роза" призывала в листовках к пассивному сопротивлению против нацистского режима, опираясь, прежде всего, на гуманистические, христианские идеалы, то со временем призывы становились все радикальней. В листовке, выпущенной в начале 1943 года, после разгрома под Сталинградом, Гитлера называли "убийцей".

Гестапо давно охотилось за авторами листовок, но их поймали случайно. 17 февраля 1943 года  Ганс и Софи Шолль раскладывали листовки в пустых аудиториях и на лестнице Мюнхенского университета. Случайным свидетелем этого стал завхоз университета. Он и сдал их гестапо. Уже через четыре дня прошел первый процесс по делу "Белой розы". Ганса и Софи Шолль судили за "подрыв боеспособности страны", "пособничество врагу" и "измену родине". Их казнили всего спустя несколько часов после объявления приговора. Они достойно встретили смерть. Последними словами Ганса Шолля, сказанными им перед смертью, были: "Да здравствует свобода!"

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  • Ворот в Заксенхаузен с надписью Arbeit macht frei

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  • Документационный центр во Флоссенбюрге

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  • Барак № 13 в районе Шёневайде

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    Барак № 13

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  • Мемориальный комплекс в Равенсбрюке

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  • Один из Бараков Сименса

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  • Фабрика Topf & Söhne в Эрфурте

    Места памяти в Германии

    Печи для Освенцима

    Бывшая фабрика Topf & Söhne в Эрфурте. Здесь по заказу национал-социалистов производились печи, в которых сжигали людей, погибших в Освенциме и других концентрационных лагерях. В Международный день памяти жертв Холокоста 27 января 2011 года в бывшем здании фабрики открыт документационный центр.

  • Один из ''камней преткновения'' в Гамбурге

    Места памяти в Германии

    ''Камни преткновения''

    Такие металлические таблички, вмонтированные в тротуары, можно увидеть во многих городах Германии. ''Камни преткновения'' - Stolpersteine. Первый из них немецкий художник Гунтер Демниг установил в Кельне в 1995 году. Камни напоминают о жертвах национал-социализма около домов, в которых они жили. Их насчитывается уже более 45 тысяч в 800 немецких населенных пунктах и 200 - за пределами Германии.

  • Надпись на русском языке в подвале EL-DE-Haus

    Места памяти в Германии

    Гестапо

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    Места памяти в Германии

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  • Памятник в Плётцензее

    Места памяти в Германии

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  • ''Серый автобус'' в Кельне

    Места памяти в Германии

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    "Серый автобус" - монумент, созданный в 2006 году в память о более чем 70 тысячах жертв евгенической программы "Т-4" - людей с психическими расстройствами, умственно отсталых, наследственно отягощенных больных и инвалидов. Такие автобусы забирали их в центры умерщвления. Памятник перевозят, временно устанавливая в местах, связанных с программой. Копия постоянно находится в Кельне.

  • Графенек

    Места памяти в Германии

    Замок Графенек

    Один из шести центров, в которых осуществлялись убийства людей в рамках программы эвтаназии "Т-4", находился в замке Графенек в Баден-Вюртемберге. С января по декабрь 1940 года здесь в камерах с угарным газом погибли 10654 человека. В 2005 году здесь открыли документационный центр, в котором ежегодно бывает до 20 тысяч посетителей.

  • Газовая камера в Зонненштайне

    Места памяти в Германии

    Зонненштайн

    Еще один центр смерти располагался в саксонском городе Пирна в замке Зонненштайн. В 1940-1941 годах в его газовой камере было убито 13720 человек, страдавших психическими заболеваниями, и умственно отсталых людей, а также более тысячи узников концлагерей. Пепел из крематория сбрасывали в Эльбу. Родственникам высылалось фальсифицированное свидетельство о смерти в результате болезни.

  • Хадамарский процесс во Франкфурте-на-Майне

    Места памяти в Германии

    Преступники

    Эта фотография была сделана в 1946 году во время процесса по делу врачей и других сотрудников еще одного нацистского центра умерщвления, находившегося в гессенском городе Хадамар. В газовых камерах, с помощью инъекций и преднамеренного прекращения необходимых терапий они убили около 14500 пациентов. Постоянная экспозиция, рассказывающая об этих преступлениях, работает в Хадамаре с 1991 года.

  • Памятник жертвам нацизма в городе Шверте

    Места памяти в Германии

    Логистика Холокоста

    В заключение - о передвижной выставке немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn "Спецпоезда смерти" ("Sonderzüge in den Tod"). С 2008 года в разных местах Германии, в которых она демонстрировалось, на ней побывало более 350 тысяч посетителей. Этой теме также посвящен специальный раздел постоянной экспозиции музея Немецких железных дорог в Нюрнберге.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Лагерь смерти Освенцим - 70 лет спустя (27.01.2015)  

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